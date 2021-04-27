Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу: "С очень серьезными, мощными игроками"

Президент Украины Владимир Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, ведь это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в ходе визита на Херсонщину.

"Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - отметил президент.

Также президент в очередной раз высказался за модернизацию и обновление Минского переговорного процесса.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - добавил он.

Глава государства отметил, что сейчас в рамках "минского формата" активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.

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"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - отметил Зеленский.

Относительно недавнего скопления российских войск на восточной границе Украины, то, по словам президента, Россия не первый год прибегает к давлению. Но Украина воспринимает это спокойно.

"Мы постоянно должны быть готовы", - добавил он.

По словам главы государства, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", - подытожил Зеленский.

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