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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу: "С очень серьезными, мощными игроками"

Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу:

Президент Украины Владимир Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, ведь это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в ходе визита на Херсонщину.

"Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - отметил президент.

Также президент в очередной раз высказался за модернизацию и обновление Минского переговорного процесса.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - добавил он.

Глава государства отметил, что сейчас в рамках "минского формата" активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.

Читайте также: Нельзя допустить, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения, - Зеленский

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - отметил Зеленский.

Относительно недавнего скопления российских войск на восточной границе Украины, то, по словам президента, Россия не первый год прибегает к давлению. Но Украина воспринимает это спокойно.

"Мы постоянно должны быть готовы", - добавил он.

По словам главы государства, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации.

"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", - подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": То, что войска РФ отходят, не значит, что наша армия не должна быть готовой в любой момент к их возвращению, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) россия (95361) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+28
Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу: "С очень серьезными, мощными игроками" - Цензор.НЕТ 2123
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27.04.2021 16:24
+26
Зеленский о скоплении войск РФ: Россия оказывает давление не первый год, мы воспринимаем это спокойно - Цензор.НЕТ 3277
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27.04.2021 16:18
+23
Ну скажи, що тобі 42 роки, що ти дебіл і пишуть тобі тексти по дебільному!!!!! Коли ти вже навчишся мислити як хоча би МУЖИК??????????? а не пацан з 95 подворотні!!!!!!!!! ЩО тИ взагалі несеш????????????? тЕбе просто неможливо слухати, тИ БЕЗДАРЬ!!!!!!! Йди вже геть!!!!!
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27.04.2021 16:25
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Скорее беспокойно, безынициативно и нерезультативно.
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27.04.2021 16:18 Ответить
«Я достиг того, чего не смог достичь ни один ситх до меня. Я уничтожил джедаев и покорил Корусант. Я восседаю на троне нового, неудержимого строя. Я создам великую Галактическую Империю, воплотив в ней свой замысел»
- Император Палпатин (ЗЕльоный)
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27.04.2021 17:07 Ответить
Тільки силою зброї можна зупинити терористичне російське бидло! Так було 300 і 100 років тому і так є зараз, тому Зеленському потрібно докладати максимальних зусиль не на чергових безглуздих переговорах та форматах, а на фронті і в тилу ворога, організовуючи систему ешелоновану оборону та системну ліквідацію російських терористів по всьому світі! Фізична ліквідація путіна, кадирова та інших ключових та знакових терористів має бути завданням №1 для української розвідки та дипломатії!
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27.04.2021 18:49 Ответить
Зеленский о скоплении войск РФ: Россия оказывает давление не первый год, мы воспринимаем это спокойно - Цензор.НЕТ 3277
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27.04.2021 16:18 Ответить
С командой Неудержимых?)
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27.04.2021 16:20 Ответить
Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу: "С очень серьезными, мощными игроками" - Цензор.НЕТ 2123
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27.04.2021 16:24 Ответить
Цей дрібний, я так розумію, на випадок, якщо не буде що їсти? Типу "ходячий шашлик"? Як у магаданських зеків, які здійснювали втечу?
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27.04.2021 19:52 Ответить
Зюзика и Лысого...
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27.04.2021 16:24 Ответить
Точно. Первый год - мы вообще четырежды "забили" на это давление.
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27.04.2021 16:22 Ответить
Хорошо, когда в голове зеленского одна линия, и та посредине.
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27.04.2021 16:23 Ответить
У него одна линия и та между булок
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27.04.2021 19:13 Ответить
если глава государства каждый раз говорит о том , что "они отвели войска", "мы поддерживаем это", "это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", то какую поддержку можно ожидать от Европы? Если оно все делает для того что бы отбелить оккупанта.Источник: https://censor.net/ru/n3262317
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27.04.2021 16:23 Ответить
"С очень серьезными, мощными игроками"...

Лоботрясина, а ты как обычно, на побегушках и с улыбочкой...?
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27.04.2021 16:24 Ответить
Ну скажи, що тобі 42 роки, що ти дебіл і пишуть тобі тексти по дебільному!!!!! Коли ти вже навчишся мислити як хоча би МУЖИК??????????? а не пацан з 95 подворотні!!!!!!!!! ЩО тИ взагалі несеш????????????? тЕбе просто неможливо слухати, тИ БЕЗДАРЬ!!!!!!! Йди вже геть!!!!!
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27.04.2021 16:25 Ответить
Никогда)))) шо не понятно что это генетика))))
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27.04.2021 19:19 Ответить
Скоріш мутація - земудакус!
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27.04.2021 20:09 Ответить
досить вже критикувати главЗе!Бенька, час уже копати (..здити).
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28.04.2021 03:00 Ответить
Что ты несешь?
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27.04.2021 16:26 Ответить
так парашка и согласилась
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27.04.2021 16:26 Ответить
Кто бы ему пельку заткнул, а то задолбал своими "инициативами". Заодно объяснил бы ему, что путен, исключительно путен, вот та обезьяна с гранатой, решает быть войне или не быть.
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27.04.2021 16:27 Ответить
Нелох крупно лохонулось, когда в Париже подтвердило приверженность к минскому формату, а теперь ноет, что договор не тот - кто же тебя заставлял подтверждать приемственность власти? Топил бы за то, что подписант не он и на это не согласен!
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27.04.2021 16:29 Ответить
Бла-бла-бла-бла-бла-бла-..........
Одна пустая говорильня, как и ВСЁ, что вылетает из "рота Клоуна".
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27.04.2021 16:31 Ответить
Вовочка, так в политику не играют. На твоем месте надо главой, вместо Кравчука, предложить Петра Алексеевича, он подписывал, вот и пусть занимается красными линиями. Уверен, он бы стал политическим трупом, это был бы ему приговор. А ты Вовочка избавился бы от головной боли, не ты начинал, не тебе продолжать. Интересно, Петр Алексеевич принял бы такое предложение?
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27.04.2021 16:31 Ответить
Вот в чем проблема. ***** так не считает. Получился очередной громкий пук в воду. Или это и есть план бе-е-е-е-е-е?
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27.04.2021 16:31 Ответить
С его стороны это уже план Ю. Надеюсь , что планом Я будет его отставка.
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27.04.2021 16:54 Ответить
Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу: "З дуже серйозними, потужними гравцями" - Цензор.НЕТ 843
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27.04.2021 16:31 Ответить
"Мы постоянно должны быть готовы", - добавил он.
Источник: https://censor.net/ru/n3262317
Эти слова четырежды пропетлявшего и бесконечно уставшего, по сценарию, должны нас мобилизовать?
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27.04.2021 16:32 Ответить
> "Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - отметил президент.

Что там за мощные новые игроки - пушилен и другой зверек, не помню, как там его?
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27.04.2021 16:32 Ответить
При Порошенко це був би очевидний натяк на США, а за Клоуна страшно уявити кого він має на увазі )
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27.04.2021 18:58 Ответить
Які такі «міцні» ігруни???
Лисий та лєначка з кварталу???
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27.04.2021 16:34 Ответить
Юзік, Вірастюк, нове "світило науки", ще Сивохо може підключитися.
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27.04.2021 16:55 Ответить
Знову якусь ліву траву Бубіку підсунули.
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27.04.2021 16:34 Ответить
Хіба що з жомової ями новоспеченого кандидата неук.
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27.04.2021 16:49 Ответить
"Мы не можем гарантировать на 100%..."

Клоун, а ти ж казало, що "Нада просто пєрєстать стрєлять".
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27.04.2021 16:39 Ответить
И кто ж из больших фигур будет считаться с мнением пешки и в первую очередь рашка. Она же издевательски, с плевком в лицо заявляет, что не является стороной конфликта и не согласна на расширение нормандского формата. Нет. продолжает попусту блеять, как баран, идущий на закланье.
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27.04.2021 16:48 Ответить
Промолчу о том, что власть бездарна, но терпеть, что всю страну они за дебилов держат, действительно уже невмоготу..................... Если этот баран не понимает, что изменение состава группы и формат переговоров не зависит от его хотелок, то не все же идиоты.
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27.04.2021 16:52 Ответить
Цензор, ви краще давайте відео його заяви, там такі "перли" звучать, хоч буде з чого посміятись. Бо ви даєте те, що його прес-служба підкорегувала, але й там проглядаються "шедеври". "Це може бути розширення Нормандського формату, окремий, паралельний формат з іншими країнами, з дуже серйозними, потужними гравцями. Не тільки тому, що вони потужні, а тому, що вони виявляють бажання допомогти Україні...". Прямо монолог Голохвастова. Мабуть Вава вчить роль цього пройдохи, чи може ніяк не може вийти з цієї своєї ролі.
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27.04.2021 16:59 Ответить
Теж з 95го?
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27.04.2021 16:59 Ответить
Собаки лают , а караван идет в правильном направлении. Президенту Зеленскому респект!
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27.04.2021 17:05 Ответить
Клоун и *моЩные* игроки... фокин, кравчук, сцивоха, юзик ... 😂
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27.04.2021 17:08 Ответить
Шо само всралося та не змогло припинить війну? А як же ж мір в глазу хутіна?
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27.04.2021 17:09 Ответить
Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу: "З дуже серйозними, потужними гравцями" - Цензор.НЕТ 574
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27.04.2021 17:34 Ответить
А якби на його місці був якійсь дурачок, то пішов би з посади.
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27.04.2021 17:57 Ответить
И кто это будет делать?
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27.04.2021 17:24 Ответить
Прекратить войну на Донбассе.... прекратить войну на Доньассе...О Крыме вообще ни слова !
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27.04.2021 17:28 Ответить
Извините, ведь коЗеленский игроками считает скорее всего тех, кто хером на рояле лабает. В других играх эта надежда 74% замечена не была.
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27.04.2021 17:31 Ответить
Подождите, на президентских выборах народ голосовал за героя сериала по фамилии Галабаротька, а не персожнажа романа по фамилии Манилов. Неувязочка-с.
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27.04.2021 18:09 Ответить
Це той во засцяний на лавці з його команди? Як його там?...
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27.04.2021 19:12 Ответить
Когда же этот ДЕБИЛ уже успокоится???
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27.04.2021 19:19 Ответить
Не повинно бути ніяких перемовин по Донбасу взагалі. Перемовини повинні бути про те, як вигнати звідти кацапів .
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27.04.2021 19:22 Ответить
ты прямо Капитан Очевидность.
Давай, начинай переговоры. Путин только сидит и ждет когда мы твердо потребуем от него уйти из Донбасса, ага.
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27.04.2021 19:50 Ответить
Звідки тупі люди беруться? наче ж усі однаково отримуються.
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01.05.2021 09:16 Ответить
"мощные игроки" - это наверное лояльные к рашисту Турция и Израиль?
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27.04.2021 19:35 Ответить
Сраною мітлою треба гнати такого президента аж до самоі москви!
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27.04.2021 19:35 Ответить
Напоминает муху, которая бьется о стекло. Когда, наконец, до них дойдет, что Московии ненужен никакой мир в Украине! Азербайджану понадобилось 30 лет, чтобы понять это. Может и до нас когда-то дойдет, а различные там "форматы" - это игра на публику, не более.
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27.04.2021 19:36 Ответить
То что подписано уже подписано, и когда Украина ( не имея позиции победителя) предлагает переиграть все в одностороннем порядке - не имея никаких козырных карт в рукаве - звучит глупо и нелогично. Минские соглашения были подписаны при участии ОРДЛО, Зеленский называет ту сторону террористами - имеет на это право, но по факту это абсолютный переговорный тупик. Окончание войны Зесопле абсолютно не надо - на нее можно списать любые социально-економисеские косяки самого президента и его ********** партии...... Вцелом он повторяет политику Порошенко.... та же риторика, тот же политический курс......
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27.04.2021 19:48 Ответить
Не совсем так , если допустить , что Осел и его корешь агент ФСБ Козырь играют на стороне ***** , то его действия становятся очень правильными и логичными. А на счет окончания войны , так это не кому в Украине не надо , бо денег на реинтеграцию ДыРки нет и не кто их не даст , а новые налоги ради этого точно не кто платить не захочет и это будет явно не 1,5%. Кто за Украину давно от туда уехал , а проблемы ваты головного мозга пусть ***** решает.
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27.04.2021 20:00 Ответить
Боже, какой дурак...


Да Путин будет счастлив такой инициативе - отказаться от Минских соглашений!! Просто хлопать от радости будет, как и все наши "друзья" из Германии и Франции.


Счастлив, что сможет сдыхаться Минских и вместе с ними - САНКЦИЙ за их невыполнение.
А с какой радости и как вы его сейчас заставите подписать новые Минские, с более жесткими требованиями по России и более гибкими - для нас? Путин конечно убийца и негодяй, но далеко не дурак!


Он сейчас отказывается встретиться даже в нормандском формате - как ты собираешься уговорить его подписать новые Минские?


Вот жеж выбрали нам презика - идиота, капец...
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27.04.2021 19:49 Ответить
Значит Баканыч передал свежую партию веселящего порошка.
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27.04.2021 19:53 Ответить
С русней наступит мир , когда они даже пукнуть будут боятся в сторону Украины , а до этого либо война , либо здача Киева , Азербайджан подтвердит 30-ть лет шли мирные( переговоры) и все время гибли Азербайджанцы
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27.04.2021 19:57 Ответить
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27.04.2021 20:01 Ответить
Тупий собачий ЗЕ рот!
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27.04.2021 21:16 Ответить
Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу: "З дуже серйозними, потужними гравцями" - Цензор.НЕТ 6809
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28.04.2021 00:50 Ответить
всё верно сказал.
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28.04.2021 06:17 Ответить
 
 