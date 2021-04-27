Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу: "С очень серьезными, мощными игроками"
Президент Украины Владимир Зеленский считает целесообразным привлечение к мирным переговорам других государств, ведь это может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом Зеленский заявил в ходе визита на Херсонщину.
"Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - отметил президент.
Также президент в очередной раз высказался за модернизацию и обновление Минского переговорного процесса.
"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - добавил он.
Глава государства отметил, что сейчас в рамках "минского формата" активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.
"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - отметил Зеленский.
Относительно недавнего скопления российских войск на восточной границе Украины, то, по словам президента, Россия не первый год прибегает к давлению. Но Украина воспринимает это спокойно.
"Мы постоянно должны быть готовы", - добавил он.
По словам главы государства, совместные усилия Украины, европейских стран и США в отношении России создали возможности для деэскалации.
"Мы не можем гарантировать на 100%, что российские войска не вернутся. Мы все поддерживаем решение отвести войска от границы с Украиной. Это говорит уже о намерении не продлевать эскалацию", - подытожил Зеленский.
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- Император Палпатин (ЗЕльоный)
Лоботрясина, а ты как обычно, на побегушках и с улыбочкой...?
Одна пустая говорильня, как и ВСЁ, что вылетает из "рота Клоуна".
Источник: https://censor.net/ru/n3262317
Эти слова четырежды пропетлявшего и бесконечно уставшего, по сценарию, должны нас мобилизовать?
Что там за мощные новые игроки - пушилен и другой зверек, не помню, как там его?
Лисий та лєначка з кварталу???
Клоун, а ти ж казало, що "Нада просто пєрєстать стрєлять".
Давай, начинай переговоры. Путин только сидит и ждет когда мы твердо потребуем от него уйти из Донбасса, ага.
Да Путин будет счастлив такой инициативе - отказаться от Минских соглашений!! Просто хлопать от радости будет, как и все наши "друзья" из Германии и Франции.
Счастлив, что сможет сдыхаться Минских и вместе с ними - САНКЦИЙ за их невыполнение.
А с какой радости и как вы его сейчас заставите подписать новые Минские, с более жесткими требованиями по России и более гибкими - для нас? Путин конечно убийца и негодяй, но далеко не дурак!
Он сейчас отказывается встретиться даже в нормандском формате - как ты собираешься уговорить его подписать новые Минские?
Вот жеж выбрали нам презика - идиота, капец...