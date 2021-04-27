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Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин: теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин: теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы

В Польше задержали гражданина Украины, который пытался украсть 120 посудомоечных машин. Инцидент произошел в городе Радомско.

Об этом сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным сайта местной полиции, украинец под видом сотрудника транспортной компании пытался вывезти со склада 120 посудомоечных машин на сумму 109 000 злотых (около 800 000 гривен). Сообщается, что инцидент произошел еще 21 апреля.

Мужчина с грузовиком попал на территорию завода на основании транспортных документов, которые позже оказались поддельными. Его грузовик загрузили 120 посудомоечными машинами, которые он якобы должен был отвезти в Германию. Но один из сотрудников в последний момент заподозрил обман.

Также смотрите: Из маршрутки "Ривне-Киев" украли полтора миллиона гривен, - СМИ. ВИДЕО

На место вызвали полицию, она нашла поддельную транспортную документацию. Задержанный имел при себе документы на разные имена и национальности и представлялся гражданином Словакии.

На данный момент 28-летний гражданин Украины арестован. Ему грозит до 8 лет тюрьмы за мошенничество.

арест (10454) воровство (662) Польша (8398) украинцы (3861)


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Топ комментарии
+6
А мені тут "дехто" тут розпинався, що емігрують з України лише одні "білі" і "пухнасті", "роботящі українці", які ретельно працюють на благо своєї сім"ї і європейців...
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27.04.2021 16:33
+6
У него очень много посуды
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27.04.2021 17:10
+4
с полным пансионом к тому же. жизнь налаживается.
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27.04.2021 16:34
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Маладца. Аж на 8 лет в ЕС. Тоже безвиз)
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27.04.2021 16:28 Ответить
с полным пансионом к тому же. жизнь налаживается.
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27.04.2021 16:34 Ответить
Всё уже украдено до нас!
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27.04.2021 16:33 Ответить
А мені тут "дехто" тут розпинався, що емігрують з України лише одні "білі" і "пухнасті", "роботящі українці", які ретельно працюють на благо своєї сім"ї і європейців...
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27.04.2021 16:33 Ответить
Ну якщо підійти з юридичної точки зору, то ті що емігрують - це вже (чи в процесі оформлення) громадяни тієї держави, куди вони переїхали. А в цій статті зазначено, що посудомийні машини намагалася вкрасти громадянин України.
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27.04.2021 16:42 Ответить
З юридичної - так... В більш широкому сенсі це, частіше, "тимчасовий" виїзд на заробітки. Бо не всі виїжджають, щоб там залишиться назавжди... Більшість їде попрацювать, заробить грошей і повернуться назад... А якщо підійти чіткіше, то не всі "емігранти", що туди переселилися на постійне проживання, стають громадянами тієї країни, де поселилися. Вони так і залишаються "совками"...Од того, що він отримує навіть паспорт тієї країни, він не перестає буть тим, ким був...
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27.04.2021 17:17 Ответить
Ну совок головного мозку не виліковний. Ось такп халепа.
Ну, а якщо ширше подивитися, то кримінал є в будь якій країні.
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27.04.2021 17:41 Ответить
у меня знакомый ещё лет 20 назад имел в загранпаспорте депортацию практически со всех стран европы . и понемногу отсидеть успел в половине из них . тоже мошенник неугомонный . свалил потом куда то в сторону азии
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27.04.2021 18:26 Ответить
Розпинаються як правило наши українські журнашлюхи! "Білі" та "пухнасті" українці досить часто показують себе с такої сторони що на них і дивитися неохота.Абсолютно ненадійні,
можуть тебе і обікрасти та навить вбити. "Роботящі українці" де отримували професійну
освіту і коли? Іх що допускають працювати на ********* устаткуванні підприємств? В Україні
готують такі кадри? Та система підготовки робочих спеціальностей завалена на ніц! Робота так собі подай та принеси для неособо обдарованих.І наостанок ,ви українці ніколи за кордонами ніколи не будете своїми,на вас там дивляться як на рабів. Свою Україну треба розбудовувати!Хоча кому то розповідати?
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27.04.2021 20:51 Ответить
А ти у нас - "щирий поляк"? Як писав, так і пишу - люди їдуть різні... Однак, українці-будівельники, наприклад, користуються попитом.. Знайомий поїхав, у черговий раз, у Німеччину. Закінчив Остерський технікум. Спеціаліст з сільського будівництва. Років з десять тому ризикнув поїхать на заробітки. Перше питання: "Русиш?".. "Найн, Україна...". "О-о... Я, я..." . Відпрацював літо. Зробив ремонт заміського будинку. Приїхав восени. Купив сину квартиру і автомобіль. Взимку зателефонувала роботодавиця колишня, запропонувала роботу у своїх знайомих.. Поїхав знову... Зараз має кілька магазинчиків, керує дружина і діти. А він "втягнувся", і вже без цієї роботи нудиться... Зиму відпочиває, рибалить (де і познайомилися), а потім їде....
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27.04.2021 21:05 Ответить
Ваши байки розраховані на придурків! Німаки "русіш" більш поважають а про Україну
мало хто в світах знають. А брехло ти порядне коли говориш про якесь"сільське будівництво".
В ПольщІ ви ніхто а в Німеччині тим більш.Там і без вас дикунів чудово справляються!
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28.04.2021 18:32 Ответить
"Как пагодка в Мацкве?" Почому зараз коментар на "Лахті"?
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28.04.2021 20:33 Ответить
В Мацкве хохли кацапам сраку лижуть! А мені і у Львові завжди добре!
Ніколи заробітчанином не був і не збираюся бути.Українець Батьківщину захищає,
а хохлюга старається за кордон драпанути.Нічим ви від "вати" не відрізняєтеся
паскуди. А я УКРАЇНЕЦЬ !!!
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28.04.2021 21:14 Ответить
Вірю... До сліз вірю... Тепер я впевнився : поляки - наймоцніші люди в світі... Їжджу на Дніпро - білоруський оператор перехоплює сигнал тільки за 5 км через український кордон, бо з українського боку тільки сільська зона вздовж берега. А поляки умудряються у самому Львові сигнал перехоплювать - на сотню кілометрів вглиб української території...
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28.04.2021 22:01 Ответить
Влад Веселков,реинкарнация..
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27.04.2021 16:39 Ответить
Интересно он ими в Польше собирался барыжить или у него еще был дерзкий план по переброске машинок в Украину?
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27.04.2021 16:40 Ответить
Крадене можна й в Польщі продати. І там баригі є.
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27.04.2021 16:43 Ответить
внук мойдодыра)) спасал семью
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27.04.2021 16:49 Ответить
У него очень много посуды
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27.04.2021 17:10 Ответить
Притом грязной и немытой.
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27.04.2021 17:49 Ответить
 
 