Украинец в Польше пытался украсть 120 посудомоечных машин: теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы
В Польше задержали гражданина Украины, который пытался украсть 120 посудомоечных машин. Инцидент произошел в городе Радомско.
Об этом сообщет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным сайта местной полиции, украинец под видом сотрудника транспортной компании пытался вывезти со склада 120 посудомоечных машин на сумму 109 000 злотых (около 800 000 гривен). Сообщается, что инцидент произошел еще 21 апреля.
Мужчина с грузовиком попал на территорию завода на основании транспортных документов, которые позже оказались поддельными. Его грузовик загрузили 120 посудомоечными машинами, которые он якобы должен был отвезти в Германию. Но один из сотрудников в последний момент заподозрил обман.
На место вызвали полицию, она нашла поддельную транспортную документацию. Задержанный имел при себе документы на разные имена и национальности и представлялся гражданином Словакии.
На данный момент 28-летний гражданин Украины арестован. Ему грозит до 8 лет тюрьмы за мошенничество.
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Ну, а якщо ширше подивитися, то кримінал є в будь якій країні.
можуть тебе і обікрасти та навить вбити. "Роботящі українці" де отримували професійну
освіту і коли? Іх що допускають працювати на ********* устаткуванні підприємств? В Україні
готують такі кадри? Та система підготовки робочих спеціальностей завалена на ніц! Робота так собі подай та принеси для неособо обдарованих.І наостанок ,ви українці ніколи за кордонами ніколи не будете своїми,на вас там дивляться як на рабів. Свою Україну треба розбудовувати!Хоча кому то розповідати?
мало хто в світах знають. А брехло ти порядне коли говориш про якесь"сільське будівництво".
В ПольщІ ви ніхто а в Німеччині тим більш.Там і без вас дикунів чудово справляються!
Ніколи заробітчанином не був і не збираюся бути.Українець Батьківщину захищає,
а хохлюга старається за кордон драпанути.Нічим ви від "вати" не відрізняєтеся
паскуди. А я УКРАЇНЕЦЬ !!!