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Новости
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Чаще всего общаюсь с замами главы ОП. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым, - глава Гостаможслужбы Рябикин

Чаще всего общаюсь с замами главы ОП. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым, - глава Гостаможслужбы Рябикин

Глава государственной таможенной службы Павел Рябикин рассказал о сотрудничестве с Офисом Президента.

Об этом глава Гостаможслужбы заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Логика наших предложений, которые мы подали президенту, сводится к тому, что таможня противодействует контрабанде и незаконному перемещению товаров в полном объеме, а правоохранительные структуры пусть занимаются контролем таможенников на предмет правильного исполнения ими своих обязанностей", - отметил он.

По словам Рябикина, он часто общается с заместителями главы Офиса Президента.

"От Ермака звонки бывают достаточно редко. В последнее время чаще общался со Смирновым, он курировал вопросы, связанные с подготовкой к СНБО, и нашими инициативами. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым. Еще с Юлией Свириденко, потому что экономика – это больше ее сфера. Немало вопросов поступает от Секретаря СНБО Данилова, который очень глубоко в последнее время вникает в проблемы таможни", - объяснил Рябикин.

В то же время глава Гостаможслужбы добавил, что от Офиса Президента получает "больше поддержку и точно не получает лишних вопросов, связанных ни с кадровой политикой, ни с какой-то таможенной политикой".

Полный текст интервью с Павлом Рябикиным читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы преодолеть масштабную контрабанду, надо системно решить вопросы коррупции в органах государственной власти, которая это контролирует, - Рябикин

Автор: 

Рябикин Павел (69) Офис Президента (1795) Государственная таможенная служба (163) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+7
Боже, в какое же гавно втянул Украину этот сброд.
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27.04.2021 16:38
+7
Самое смешное, что все плохое о Порошенко (алкоголик, барыга, вор) оказалось галимыми кацапско-ольгинскими фейками...
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27.04.2021 16:43
+5
Татаров... Ага.
Вот прямо с этого момента можете начинать ожидать какой-то борьбы с коррупцией и повышения эффективности таможни.

ЗЕ и ко поступили по старому правилу коммунистов - если пьянку нельхя предотвратить, ее надо возглавить.

Поэтому ЗЕ и Ко возглавили предательство, коррупцию и воровство на государственном уровне.
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27.04.2021 16:39
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Цирк на дроті, а не держава.
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27.04.2021 16:32 Ответить
нічого, найдовше до 2024 протримається, а то можливо і раніше викинемо.
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27.04.2021 16:38 Ответить
Вопрос в том, с чем и с кем останется Украина к этому времени.

Адекватные люди, которые реально что-то из себя представляют не будут ждать очередное чудо. Так что вероятность того, что к 2024 Украина останется с Кивами очень велика.
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27.04.2021 16:42 Ответить
Кивы были и раньше, это не новость для Украины)
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27.04.2021 16:45 Ответить
І кого оберуть? Бойко?
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27.04.2021 16:51 Ответить
Пусть объяснит это убожество, как при практически неизменном курсе бакса, оптовая стоимость товаров на нашем рынке постоянно растет по дням. У нас уже не цены, а горячечный бред сивой кобылы. Кто же теперь так барыжит на свой карман?
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27.04.2021 16:36 Ответить
что за цены, на что? вообще это называется "инфляция".
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27.04.2021 16:40 Ответить
Да неужели? Инфляция? А чего же в соседних странах так не растет и цены теперь отличаются почти вдвое? Да даже наш же товар намного дешевле, чем у нас. Наши же куриные яйца в два раза дешевле, чем у нас. А подсолнечное масло при том, что мы основной экспортер в мире.
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27.04.2021 16:56 Ответить
Боже, в какое же гавно втянул Украину этот сброд.
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27.04.2021 16:38 Ответить
Самое смешное, что все плохое о Порошенко (алкоголик, барыга, вор) оказалось галимыми кацапско-ольгинскими фейками...
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27.04.2021 16:43 Ответить
вообще-то это была предвыборная кампания узеленских. Они четко пункт за пунктом выполняют эту программу.
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27.04.2021 17:49 Ответить
Самое смешное, что олигарха выбрали, чтобы он сломал олигархическую систему.
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27.04.2021 19:43 Ответить
Татаров... Ага.
Вот прямо с этого момента можете начинать ожидать какой-то борьбы с коррупцией и повышения эффективности таможни.

ЗЕ и ко поступили по старому правилу коммунистов - если пьянку нельхя предотвратить, ее надо возглавить.

Поэтому ЗЕ и Ко возглавили предательство, коррупцию и воровство на государственном уровне.
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27.04.2021 16:39 Ответить
73% саме про це і мріяли.
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27.04.2021 16:44 Ответить
А Єрмак на днях в інтерв'ю ЛігаНет сказав, що Татаров зараз не курує силовиків, що конфлікт інтересів і всі діла... Хто з них п*здун?
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27.04.2021 18:02 Ответить
С кем он общается ? Получается, что ни Татарова до сих пор не уволили, ни ОП не разогнали. Так Рябикина тоже пора под ποπγ на свежий воздух.
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27.04.2021 18:38 Ответить
Чим довше час, тим темніша справа!!!:- "Таможня, даєш добро?".
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27.04.2021 18:59 Ответить
 
 