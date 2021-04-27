Чаще всего общаюсь с замами главы ОП. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым, - глава Гостаможслужбы Рябикин

Глава государственной таможенной службы Павел Рябикин рассказал о сотрудничестве с Офисом Президента.

Об этом глава Гостаможслужбы заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Логика наших предложений, которые мы подали президенту, сводится к тому, что таможня противодействует контрабанде и незаконному перемещению товаров в полном объеме, а правоохранительные структуры пусть занимаются контролем таможенников на предмет правильного исполнения ими своих обязанностей", - отметил он.

По словам Рябикина, он часто общается с заместителями главы Офиса Президента.

"От Ермака звонки бывают достаточно редко. В последнее время чаще общался со Смирновым, он курировал вопросы, связанные с подготовкой к СНБО, и нашими инициативами. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым. Еще с Юлией Свириденко, потому что экономика – это больше ее сфера. Немало вопросов поступает от Секретаря СНБО Данилова, который очень глубоко в последнее время вникает в проблемы таможни", - объяснил Рябикин.

В то же время глава Гостаможслужбы добавил, что от Офиса Президента получает "больше поддержку и точно не получает лишних вопросов, связанных ни с кадровой политикой, ни с какой-то таможенной политикой".

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