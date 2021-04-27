Чаще всего общаюсь с замами главы ОП. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым, - глава Гостаможслужбы Рябикин
Глава государственной таможенной службы Павел Рябикин рассказал о сотрудничестве с Офисом Президента.
Об этом глава Гостаможслужбы заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Логика наших предложений, которые мы подали президенту, сводится к тому, что таможня противодействует контрабанде и незаконному перемещению товаров в полном объеме, а правоохранительные структуры пусть занимаются контролем таможенников на предмет правильного исполнения ими своих обязанностей", - отметил он.
По словам Рябикина, он часто общается с заместителями главы Офиса Президента.
"От Ермака звонки бывают достаточно редко. В последнее время чаще общался со Смирновым, он курировал вопросы, связанные с подготовкой к СНБО, и нашими инициативами. Если речь о силовом блоке, то общаемся с Татаровым. Еще с Юлией Свириденко, потому что экономика – это больше ее сфера. Немало вопросов поступает от Секретаря СНБО Данилова, который очень глубоко в последнее время вникает в проблемы таможни", - объяснил Рябикин.
В то же время глава Гостаможслужбы добавил, что от Офиса Президента получает "больше поддержку и точно не получает лишних вопросов, связанных ни с кадровой политикой, ни с какой-то таможенной политикой".
Полный текст интервью с Павлом Рябикиным читайте здесь.
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Адекватные люди, которые реально что-то из себя представляют не будут ждать очередное чудо. Так что вероятность того, что к 2024 Украина останется с Кивами очень велика.
Вот прямо с этого момента можете начинать ожидать какой-то борьбы с коррупцией и повышения эффективности таможни.
ЗЕ и ко поступили по старому правилу коммунистов - если пьянку нельхя предотвратить, ее надо возглавить.
Поэтому ЗЕ и Ко возглавили предательство, коррупцию и воровство на государственном уровне.