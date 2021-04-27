Сейм Литвы призвал РФ прекратить агрессию против Украины: Такие действия представляют угрозу для европейской безопасности

Литовский сейм принял резолюцию № XIVP-435, в которой призвал Россию прекратить агрессию, провокации и пропаганду против Украины, а также немедленно отвести войска от границы Украины на основе международного права и взаимного уважения.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте литовского сейма, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейм решительно осудил неспровоцированную военную агрессию Российской Федерации против Украины и другие агрессивные односторонние действия, которые грубо нарушают двусторонние и многосторонние соглашения и нормы международного права и представляют угрозу для европейской безопасности", - следует из пресс-релиза.

Резолюцию поддержали 102 члена Сейма, 1 депутат - воздержался.

Также парламент Литвы призвал РФ принять международные организации, оказывающие гуманитарную помощь местному населению, на временно оккупированные территории на Востоке Украины, закрыть незаконные центры содержания под стражей, освободить незаконно задержанных украинских граждан, прекратить паспортизацию на оккупированных территориях.

Кроме того, резолюция литовского парламента призывает государства-члены ЕС не поддерживать реализацию энергетических проектов, ослабляющих евроатлантическое единство, таких как "Северный поток-2".

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Сейм призвал международное сообщество поддержать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, усилить адресные экономические и личные санкции против России и ее представителей в связи с агрессией против Украины, а также координировать санкционную политику против отдельных лиц, причастных к коррупции в России и Украине.

"Со своей стороны, мы призываем саму Украину продолжить реформы, особенно в судебной системе, прокуратуре и финансовом секторе, конечно же, в борьбе с коррупцией, что станет темой четвертой крупной международной конференции по Украине в Вильнюсе 7-8 июля", - цитирует слова председателя комиссии по иностранным делам Жигимантаса Павильониса пресс-служба сейма.

Резолюция подтверждает решительную и последовательную поддержку Литвой суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в границах, признанных международным сообществом, а также европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В документе также подчеркивается, что незаконная аннексия Крыма Россией никогда не будет признана.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.