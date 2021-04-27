Вице-премьер Польши Говин 29 апреля посетит Украину для переговоров со Шмыгалем

Вице-премьер, министр развития, труда и технологий Польши Ярослав Говин 29 апреля посетит с визитом Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Киеве польский чиновник проведет переговоры с представителями украинской власти и примет участие в заседании Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

"Во время однодневного визита вице-премьер-министр встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорем Петрашко, а также примет участие в пленарном заседании украинского-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс службы Министерства развития, труда и технологий Польши.

Как отмечается, Говин встретится также с представителями украинских предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры с Дудой и участие в праздновании 230-летия польской конституции, - согласована программа визита Зеленского в Варшаву 3 мая

В польском министерстве сообщили, что главными темами переговоров будут украинско-польское торговое и инвестиционное сотрудничество, влияние пандемии COVID-19 на экономическую ситуацию обеих стран, препятствия для развития польских инвестиций в Украину, а также перспективы экономического сотрудничества Украины с ЕС.

В последний раз заседание Украинского-польской Межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества проводилось в 2017 году.

Также читайте: Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино. ФОТОрепортаж