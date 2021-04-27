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Новости Репрессии в Беларуси
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Жителя Минска задержали за красно-белую коробку от телевизора на балконе. ФОТО

В Минске задержали 27-летнего Андрея Пархоменко - белорусские силовики заметили у него на балконе красно-белую коробку от телевизора, и решили, что он таким образом поддерживает протесты против Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Жителя Минска задержали за красно-белую коробку от телевизора на балконе 01

Силовики пришли к парню домой и отвезли в райотдел, где составили протокол об административном правонарушеним. Согласно протоколу, белорус "в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона".

Свою вину Пархоменко не признал. По его словам, коробку оставили прошлые жильцы квартиры. В материалах дела имеется черно-белое фото ящика, но судья Юлия Инчина решила запросить у сотрудников РУВД цветное видео.

На видео судья заметила, что на окне висит еще какое-то изображение с белым и красным цветами. Пархоменко объяснил, что это герб Лепеля, на котором присутствуют еще синий и желтый цвета. В итоге суд отправил дело на доработку.

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Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Республики Беларусь в 1991-1995 году. Теперь этот флаг использует протестное движение против захватившего власть в Беларуси Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7887) Лукашенко Александр (3611) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+28
Зато мирный протест
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27.04.2021 17:08
+28
Телевизор до добра не доводит
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27.04.2021 17:08
+24
есть фашизм,
есть рашизм,
а есть и БУЛЬБАшизм
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27.04.2021 17:15
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Зато мирный протест
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27.04.2021 17:08 Ответить
ну, вони ж "нє майданутиє")
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27.04.2021 17:21 Ответить
Ага. Они просто рабы.
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28.04.2021 01:01 Ответить
А Ермак , взявший на поруки «янелоха» засылает к бульбафюреру гонца Шевченко Скоты путлерастные , о сралина мечтаете ?
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27.04.2021 18:07 Ответить
Телевизор до добра не доводит
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27.04.2021 17:08 Ответить
Скоро в Бульбостане будут садить за красные трусы и белую майку
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27.04.2021 17:08 Ответить
...а потім просто за труси та майку...
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27.04.2021 17:33 Ответить
Тогда нужно ещё белые носки чтобы вышло бело-красно-белый!
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27.04.2021 19:06 Ответить
Не треба. Вже навіть сам по собі червоно-білий тягне на статтю (кольори польского прапору = іноземний агент, державна зрада тощо). Це ще навіть гірше чим білий-червоний-білий.
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27.04.2021 19:33 Ответить
Але це ж просто коробка! Від зомбоящика!!
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27.04.2021 20:51 Ответить
сало с прорезью тоже конфисковывать и кормить мусоров принудительно, пусть становятся нациками
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27.04.2021 20:21 Ответить
У БІЛОруссії прапор повинний бути білим.
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27.04.2021 17:13 Ответить
есть фашизм,
есть рашизм,
а есть и БУЛЬБАшизм
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27.04.2021 17:15 Ответить
Лукашизм
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27.04.2021 18:02 Ответить
Стремятся в северную корею
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27.04.2021 17:20 Ответить
Уся міліція СРСР їздила на автомобілях кольорів "бандерівських"... А КГБ уваги не звертало... Саме тому розвалився Союз... Білоруське КГБ врахувало недоліки попередників...
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27.04.2021 17:25 Ответить
Ми ще тоді стібались: "наші поїхали" 😂
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27.04.2021 17:30 Ответить
Білоруське КГБ врахувало недоліки... пойди ГБ не все еще учло. За борщ, вместо драников , еще не додумались садить - развалится и ябатькостан.
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27.04.2021 18:33 Ответить
Да уж .. . Пам"ятаю в чотирнадцятому року приїхав в наше містечко молодий хлопець з Білорусі , оженився на красуні . Пожили два роки , не зійшлися характерами і розійшлись , - повернувся він на свою батьківщину . Так він був в шоці від нашого Майдану і взагалі від нашого відношення до влади і до росії як до " братньої " країни . Казав , що в Білорусі це неможливо ніколи ... . Тепер дивлюся на білорусів і розумію , що він був правий ... . ((
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27.04.2021 17:28 Ответить
Нам в Украине рабы не нужны.
А ваша красуня найдет себе нормального мужа.
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28.04.2021 01:01 Ответить
Смешно и страшно. Дай Бог нам, украинцам, вырваться из лап мордора.
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27.04.2021 17:30 Ответить
Ну, все! ЛыЖы теперь ноту протеста получат, за эту коробку!)
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27.04.2021 17:31 Ответить
Це ж на скільки лукашенко наляканий, що кидається на все біло- червоне?
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27.04.2021 17:46 Ответить
бєй бєлих пака нє пакраснєют, бєй красних пака нє пабєлєют...
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27.04.2021 18:06 Ответить
это Минск или Пхеньян ?

https://www.youtube.com/watch?v=eLlyFi9z4go
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27.04.2021 17:49 Ответить
Это Миньян , хотя скорее Пхинск
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27.04.2021 21:38 Ответить
Ну так они же кричали , что МАЙДАН им не подходит и у них свой путь . Ну вот пусть и едут на зону своей дорогой , им не кто не мешает.
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27.04.2021 17:51 Ответить
Паранойя государственного масштаба !
Короче, хочешь кому-то сделать подляну нанеси на красую/белую машину, будку, забор, крышу, фундамент...белую/красную полосу и всё - клиент загремел в участок !
П.С. А как быт с красной картошкой и белым срезом внутри ???
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27.04.2021 17:53 Ответить
Это маразм уже
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27.04.2021 18:21 Ответить
За коробку тьюрму.Кива профессор,русский мир во всей красе.
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27.04.2021 18:23 Ответить
БУЛЬБАШИЗМ шагает по стране.
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27.04.2021 18:33 Ответить
збс какой чучхе рейх просто сказка)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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27.04.2021 18:39 Ответить
Добавил бы синий и всё было б ОК.
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27.04.2021 19:01 Ответить
Странно, а почему магазин не оштрафовали, коробка то ведь явно из магазина
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27.04.2021 19:07 Ответить
ЛУКАШЕНКО КОНЧЕННЫЙ ЧЕРТ !!!
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27.04.2021 19:35 Ответить
Повезло, що не за спробу держперевороту.
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27.04.2021 20:59 Ответить
На месте Лукашенки я бы запретил продукцию LG. За подрыв государственных ценностей. И Мальборо. Тоже еще экстремисты краснобелые.
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27.04.2021 21:33 Ответить
Вилучити з продажі та заборонити білі та червоні фарби, олівці, фломастери.
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27.04.2021 22:41 Ответить
Ну, они же хотели "не как в Украине". Вот, получили.
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28.04.2021 00:59 Ответить
 
 