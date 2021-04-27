Жителя Минска задержали за красно-белую коробку от телевизора на балконе. ФОТО

В Минске задержали 27-летнего Андрея Пархоменко - белорусские силовики заметили у него на балконе красно-белую коробку от телевизора, и решили, что он таким образом поддерживает протесты против Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Силовики пришли к парню домой и отвезли в райотдел, где составили протокол об административном правонарушеним. Согласно протоколу, белорус "в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона".

Свою вину Пархоменко не признал. По его словам, коробку оставили прошлые жильцы квартиры. В материалах дела имеется черно-белое фото ящика, но судья Юлия Инчина решила запросить у сотрудников РУВД цветное видео.

На видео судья заметила, что на окне висит еще какое-то изображение с белым и красным цветами. Пархоменко объяснил, что это герб Лепеля, на котором присутствуют еще синий и желтый цвета. В итоге суд отправил дело на доработку.

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Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Республики Беларусь в 1991-1995 году. Теперь этот флаг использует протестное движение против захватившего власть в Беларуси Лукашенко.