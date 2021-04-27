Жителя Минска задержали за красно-белую коробку от телевизора на балконе. ФОТО
В Минске задержали 27-летнего Андрея Пархоменко - белорусские силовики заметили у него на балконе красно-белую коробку от телевизора, и решили, что он таким образом поддерживает протесты против Лукашенко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Силовики пришли к парню домой и отвезли в райотдел, где составили протокол об административном правонарушеним. Согласно протоколу, белорус "в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона".
Свою вину Пархоменко не признал. По его словам, коробку оставили прошлые жильцы квартиры. В материалах дела имеется черно-белое фото ящика, но судья Юлия Инчина решила запросить у сотрудников РУВД цветное видео.
На видео судья заметила, что на окне висит еще какое-то изображение с белым и красным цветами. Пархоменко объяснил, что это герб Лепеля, на котором присутствуют еще синий и желтый цвета. В итоге суд отправил дело на доработку.
Бело-красно-белый флаг был государственным флагом Республики Беларусь в 1991-1995 году. Теперь этот флаг использует протестное движение против захватившего власть в Беларуси Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
есть рашизм,
а есть и БУЛЬБАшизм
А ваша красуня найдет себе нормального мужа.
https://www.youtube.com/watch?v=eLlyFi9z4go
Короче, хочешь кому-то сделать подляну нанеси на красую/белую машину, будку, забор, крышу, фундамент...белую/красную полосу и всё - клиент загремел в участок !
П.С. А как быт с красной картошкой и белым срезом внутри ???