Рябикин о проверке магазина "Sanahunt", юристом которого был глава ОП Ермак: Нужно бороться не с персоналиями, а полностью менять системную подоснову

Минимизировать системные нарушения таможенных правил можно лишь борясь с системной подосновой этих нарушений, а не отдельными персоналиями

Об этом Рябикин заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, статистика таможенной службы очень искажена.

"Мы не видим в ней брендовой одежды. В Киеве и во всей стране очень много магазинов, которые торгуют очень хорошими брендами. Их нет в статистике", - сказал Рябикин.

Магазина "Sanahunt", юристом которого ранее был нынешний глава ОП Андрей Ермак, там также почти нет.

Отвечая на вопрос, будет ли он инициировать перед Кабмином проверку деятельности этих брендовых магазинов, которые занижают таможенную стоимость, Рябикин сказал: "Вопрос не в том, что мы будем бороться с персоналиями. Если пропадет Sanahunt, откроется что-то новое. ... Бороться можно с персоналиями и отдельными проявлениями. А можно бороться с системной подосновой. Я считаю, что с проявлениями бороться – это ловить отдельных тараканов на кухне, на которой давно не убирались. А можно на кухне сделать системные изменения – поменять плитку и полы, тогда тараканов не будет".

Глава Гостаможслужбы добавил, что изменения дадут значительно больший эффект, чем борьба с кем-то.

"Если бы я хотел попасть в парламент или сделать себе политическую карьеру, наверное, это был бы правильный путь. Меня политическая карьера уже не интересует. Я очень хочу сделать что-то системное. Потому что "победив" условный Sanahunt, я не оставлю след в истории таможни, об этом забудут через месяц. А если мне удастся "победить" нынешнюю систему таможни и построить новую, думаю, что помнить обо мне будут дольше", - объяснил Рябикин.

Интервью с Павлом Рябикиным для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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