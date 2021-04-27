"Вашингтон четко осознает необходимость демонстрации поддержки Украины", - Кулеба о возможном визите госсекретаря США Блинкена

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал сообщение о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен может посетить Украину с официальным с визитом в мае.

Он отметил, что Вашингтон сегодня четко осознает необходимость демонстрации поддержки Украины и вскоре из официальных сообщений мы все узнаем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Когда мы встретились в Брюсселе с Энтони Блинкеном, я пригласил его как можно быстрее приехать в Украину. У меня есть основания полагать, что это приглашение было положительно воспринято, и Вашингтон четко осознает необходимость демонстрации поддержки Украины. Поэтому, думаю, что вскоре из официальных сообщений мы все узнаем ", - сказал Кулеба.

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О том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в следующем месяце может прибыть с визитом в Украину, ранее сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в украинском правительстве, близкий к переговорному процессу.

Как пишет CNN, визит, который должен состояться перед, вероятно, планируемым на лето европейским саммитом между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, даст четкий сигнал поддержки Украины и укажет на то, что Вашингтон поддерживает ее и ценит как союзника.

Как заявил источник в украинском правительстве, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена и Зеленского летом в то время, когда президент США будет находиться в Европе.

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Государственный секретарь США уже несколько раз с момента вступления в должность общался со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, в том числе в этом месяце на встрече в Брюсселе.