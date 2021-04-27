Минцифры предлагает добавить интернет и мобильную связь в прожиточный минимум: "Это тоже базовые потребности человека"
Министерство цифровой трансформации Украины предлагает внести интернет и мобильную связь в перечень прожиточного минимума.
Об этом министерство сообщило в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей называют прожиточным минимумом. Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения. Поэтому и Минцифра предлагает его расширить. Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету - тоже базовые потребности человека", - говорится в сообщении.
Свои предложения в Постановление Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифра передала через Комитет цифровой трансформации.
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Неужели пенсии поднимут хотя бы до прожиточного минимума....или это так...для проформы??