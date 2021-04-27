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Минцифры предлагает добавить интернет и мобильную связь в прожиточный минимум: "Это тоже базовые потребности человека"

Минцифры предлагает добавить интернет и мобильную связь в прожиточный минимум:

Министерство цифровой трансформации Украины предлагает внести интернет и мобильную связь в перечень прожиточного минимума.

Об этом министерство сообщило в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, достаточный для обеспечения нормального функционирования организма человека, удовлетворения основных социальных и культурных потребностей называют прожиточным минимумом. Ежегодно стоимость этого государственного социального стандарта обновляется, перечень товаров и услуг изменяется с учетом современных фактических потребностей населения. Поэтому и Минцифра предлагает его расширить. Мы убеждены, что мобильная связь и доступ к интернету - тоже базовые потребности человека", - говорится в сообщении.

Свои предложения в Постановление Верховной Рады Украины, которое регулирует составляющие перечня прожиточного минимума, Минцифра передала через Комитет цифровой трансформации.

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Автор: 

интернет (1706) мобильная связь (434) прожиточный минимум (181) Минцифры (315)


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Топ комментарии
+5
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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27.04.2021 17:37
+4
да вы шо, добавят на 2 смс-6гр
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27.04.2021 17:33
+4
И что это изменит??
Неужели пенсии поднимут хотя бы до прожиточного минимума....или это так...для проформы??
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27.04.2021 17:40
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да вы шо, добавят на 2 смс-6гр
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27.04.2021 17:33 Ответить
Объясните, на что кроме штрафов, влияет уровень минимальной зарплаты?
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27.04.2021 17:33 Ответить
Це різні речі- прожитковий мінімум і мінімальна з/п.
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27.04.2021 17:38 Ответить
Єдиним реальним критерієм оцінювання діяльності влади,є рівень життя народа ,всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!!)))
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27.04.2021 17:35 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!!)))
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27.04.2021 17:37 Ответить
А тиливизор?
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27.04.2021 17:40 Ответить
И что это изменит??
Неужели пенсии поднимут хотя бы до прожиточного минимума....или это так...для проформы??
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27.04.2021 17:40 Ответить
Це лише чергова порція локшини на вуха лохтората !!))
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27.04.2021 17:48 Ответить
Уточните,пилять,Ноклу 3310 уже не выпускают,шо забъете в прожиточный минимум типа Гнусмус А 32?
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27.04.2021 17:42 Ответить
та хвате...там і так уже мабуть майже штука баксів....
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27.04.2021 20:06 Ответить
Шёл третий год конца эпохи бедности : как-бы начали высчитывать прожиточный минимум,обещают к концу следующей каденции высчитать!Министерство охраны здоровья потребовало включить в прожиточный минимум туалетную бумагу на основании того,что газеты никто не покупает,а рекламные буклеты очень твёрдые!
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27.04.2021 22:41 Ответить
 
 