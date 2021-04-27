РФ отправляет на боевые стрельбы в Черном море ракетный крейсер "Москва" под предлогом следования в регион патрульного катера США

Флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" вышел на стрельбы в Черное море якобы на фоне отправки в регион патрульного корабля США.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО", - заявили в штабе флота.

"В ходе практических действий экипаж ГРКР "Москва" отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, отметили, что для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой будут выполнены боевые стрельбы, будут закрыты для судоходства.

Ранее во вторник 6-й оперативный флот США сообщил, что в Черное море идет патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton, он уже приступил к прохождению проливов в северном направлении к Черному морю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море