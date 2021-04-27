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Новости Агрессия России против Украины
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РФ отправляет на боевые стрельбы в Черном море ракетный крейсер "Москва" под предлогом следования в регион патрульного катера США

РФ отправляет на боевые стрельбы в Черном море ракетный крейсер

Флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва" вышел на стрельбы в Черное море якобы на фоне отправки в регион патрульного корабля США.

Об этом сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота и вертолетами Морской авиации и ПВО", - заявили в штабе флота.

"В ходе практических действий экипаж ГРКР "Москва" отработает алгоритм действий по применению главного ракетного комплекса корабля, проведет зенитные и артиллерийские стрельбы по морской цели, имитирующей корабль условного противника", - сказали в пресс-службе.

Кроме этого, отметили, что для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория, в которой будут выполнены боевые стрельбы, будут закрыты для судоходства.

Ранее во вторник 6-й оперативный флот США сообщил, что в Черное море идет патрульный корабль Береговой охраны США Hamilton, он уже приступил к прохождению проливов в северном направлении к Черному морю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два десантных корабля Северного флота РФ остались в Черном море

Автор: 

корабль (2040) Черноморский флот РФ (1557) Черное море (1472)


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Топ комментарии
+7
Отето обмочились кацапы! Так это ещё в Босфор скотовоз Ашот не вошёл! Тогда вообще начнётся массовая сеппука у козломордых.
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27.04.2021 17:37
+7
Этот металлолом еще не затонул? Он после каждого выхода в море потом стоит на восстановительном ремонте годами.
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27.04.2021 17:40
+6
Авианосная группа из Средиземки вполне спокойно достанет любую русскую лоханку в Черном море. Ударные беспилотники вполне спокойно летают над Донбассом, взлетая с Сицилии. Ну на кого рассчитан вот этот цирк с тасканием в Черное море русских лоханок? Дикари точно живут в 19-м веке...
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27.04.2021 17:52
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Правила форума Совет форумчан
Козломорді знову обдристалися
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27.04.2021 17:34 Ответить
Байден, дружище всех рыболовных амеров, а есть у вас .......пауза..... самая маленькая рыболовная шхуна,или шаланда, разумеется с флагом США. Ужасно охота посмотреть на авиапердосец Кузнецофф в Черном море!!! га-га-га-га.....
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27.04.2021 17:36 Ответить
Отето обмочились кацапы! Так это ещё в Босфор скотовоз Ашот не вошёл! Тогда вообще начнётся массовая сеппука у козломордых.
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27.04.2021 17:37 Ответить
Ооо, Дуайт Эйзенхауэр пусть заходит даже не в чёрное, достаточно даже во мраморное море чтобы это корыто залезло в свою ватостопольскую помойку и не отсвечивало
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27.04.2021 17:39 Ответить
Этот металлолом еще не затонул? Он после каждого выхода в море потом стоит на восстановительном ремонте годами.
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27.04.2021 17:40 Ответить
доробало Мацква по огневой мощности равно фрегату США

но по размерам - не промажешь !
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27.04.2021 17:50 Ответить
Если бы ты видел все своими глазами то сравнил бы это с колхозным сараем наполненным пьяными доярками и скотниками и одной гранатой.
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27.04.2021 20:07 Ответить
Авианосная группа из Средиземки вполне спокойно достанет любую русскую лоханку в Черном море. Ударные беспилотники вполне спокойно летают над Донбассом, взлетая с Сицилии. Ну на кого рассчитан вот этот цирк с тасканием в Черное море русских лоханок? Дикари точно живут в 19-м веке...
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27.04.2021 17:52 Ответить
Если бы вы воочию видели что там за жопа на ихнем флоте-не выявляли бы беспокойства. У меня несколько походов на этом дерьме - впечатлений выше крыши
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27.04.2021 20:00 Ответить
Да, а делали этот крейсер в Николаеве. Могли ведь, а сейчас, радость от того, что США надувные лодки подогнали.
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27.04.2021 18:27 Ответить
Хотя согласен, крейсер в Черном море - слон в посудной лавке, но я посмотрел, он постоянно возле Сирии барражирует.
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27.04.2021 18:34 Ответить
Ветер 12мс намного опасней чем это корыто.
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27.04.2021 20:13 Ответить
Тебе виднее, "морской волк", Корыто так корыто, я не обознан в тонкостях)))
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27.04.2021 20:24 Ответить
А в каких "толстостях" ты обознан ?
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27.04.2021 22:27 Ответить
Хочешь поддержать беседу? Ну к примеру внедрение штатного сотрудника МВС, в преступную среду. Интересно?)))
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27.04.2021 22:47 Ответить
Как вариант, творчество Всеволода Нестайко))) Рускоязычные варианты, не предлагать))))
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27.04.2021 22:49 Ответить
Представники проєктуНазваЗав. №Дата закладкиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83 Спуск на воду Включення у склад ВМФПриміткиhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) «Слава» 20085 листопада 197627 липня 197913 грудня 1982 (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) ЧФ )15.05.1995 перейменований на «Москва»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) «Маршал Устинов» 20095 жовтня 197825 лютого 198215 вересня 1986 (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) ПФ )закладався як «Адмірал флоту Лобов», перейменований 23.03.1985https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) «Червона Україна» 201031 липня 197928 серпня 198325 грудня 1989 (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_(%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0) ТОФ )21.12.1995 перейменований на «Варяг»https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) «Адмірал флоту Лобов» 201129 серпня 198411 серпня 19901 жовтня 1993* (https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 ВМСУ )закладався як «Комсомолець», 23.03.1985 перейменований на «Адмірал флоту Лобов», з 1998 року - «Україна». З червня 2011 без назви
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27.04.2021 18:38 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80) https://uk.wikipedia.org/wiki/Москва_(ракетний_крейсер)
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27.04.2021 18:38 Ответить
все под контролем
РФ отправляет на боевые стрельбы в Черном море ракетный крейсер "Москва" под предлогом следования в регион патрульного катера США - Цензор.НЕТ 9912
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27.04.2021 19:07 Ответить
Ракетний крейсер проти патрульного корабля??? Ото вони сцуться! Аж на душі тепліше стало
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27.04.2021 19:50 Ответить
Я на "катере" очень спокойно чувствовал бы себя. Я знаю что говорю. Главная задачу у них- не утонуть. Большей жопы , чем на парашном флоте-просто нет.
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27.04.2021 20:03 Ответить
Проти НАТО вони не рипнуться але ж проти нас у них багатократна перевага....
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27.04.2021 21:23 Ответить
Какую угрозу это корыто несет Украине ? В качестве пусковой площадки, -абсурд.Собственной ПВО по факту там нет. Прикрытие с воздуха с наземных аэродромов возможно но только не от ПККР. По сути это плавучая могила для экипажа.
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27.04.2021 22:23 Ответить
Для прикриття висадки десанта - підійде.
ПВО там є, але від чого йому захищатись? - від макетів ракет ПКР "Нептун"?
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27.04.2021 22:53 Ответить
від привидів
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27.04.2021 23:03 Ответить
Так и запишем - российский ракетный крейсер приравнивается к американскому патрульному катеру. Сами же россияне и приравняли.
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27.04.2021 23:15 Ответить
против баранов кацаПСИНСКИЙ крейсер полная ...ня:
РФ отправляет на боевые стрельбы в Черном море ракетный крейсер "Москва" под предлогом следования в регион патрульного катера США - Цензор.НЕТ 6671

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28.04.2021 01:06 Ответить
 
 