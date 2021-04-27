Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 113 т гуманитарной помощи через КПВВ "Новотроицкое", - Минреинтеграции
Сегодня, 27 апреля, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины шестью грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 112,93 тонны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Через КПВВ "Новотроицкое" прследовала колонна из 6 грузовиков с продуктовыми наборами.
Отмечается, что гуманитарный груз направлен жителям ОРДЛО от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.
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@newkc14
Русские воры украли из бюджета Англии 230 млн. долларов. Лондон ввел санкции против 14 путинскхи воров из числа чиновников, руководителей спецбанд(служб) и "бизнесменов" за это преступление. Там где русские там всегда воровство, грабежи, убийства, насилие, терроризм
Все делят между собой особо приближенные,лекарства продаються