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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 113 т гуманитарной помощи через КПВВ "Новотроицкое", - Минреинтеграции

Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 113 т гуманитарной помощи через КПВВ

Сегодня, 27 апреля, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины шестью грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 112,93 тонны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Через КПВВ "Новотроицкое" прследовала колонна из 6 грузовиков с продуктовыми наборами.

Отмечается, что гуманитарный груз направлен жителям ОРДЛО от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Красный Крест должен требовать доступа к пленным, отправляя гуманитарную помощь в ОРДЛО, - Гармаш

Автор: 

Красный Крест (440) Донбасс (26955) гуманитарная помощь (1259)


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Топ комментарии
+7
Зашибісь,оркам хавчик підвезли !!!)))
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27.04.2021 17:40
+6
Очередное подтверждение, что дамбас кормит нахлебников с ЕС
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27.04.2021 17:40
+5
Щас похавают и пойдут дальше обстреливать Украину.
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27.04.2021 17:50
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Kavkaz Center
@newkc14
Русские воры украли из бюджета Англии 230 млн. долларов. Лондон ввел санкции против 14 путинскхи воров из числа чиновников, руководителей спецбанд(служб) и "бизнесменов" за это преступление. Там где русские там всегда воровство, грабежи, убийства, насилие, терроризм
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27.04.2021 17:39 Ответить
Зашибісь,оркам хавчик підвезли !!!)))
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27.04.2021 17:40 Ответить
Очередное подтверждение, что дамбас кормит нахлебников с ЕС
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27.04.2021 17:40 Ответить
Президент Эстонии призвала страны Западной Европы выслать русских убийц, бандитов, химических террористов, отравителей и воров, действующих под прикрытием "дипломатов". Пора проявить волю и единство, считает президент Эстонии
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27.04.2021 17:40 Ответить
зачем?
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27.04.2021 17:40 Ответить
"Русским миром" не наїсися!!!)))
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27.04.2021 17:46 Ответить
Та мабуть да . Бо вже й в алчєвську робітники забастували . Нет денег доехать до работы , - шоб получить зарплату за февраль . ))
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27.04.2021 17:51 Ответить
Припускаю , що з одної сторони їдуть харчі . А з другої сторони , - з росії - снаряди та патрони . ((
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27.04.2021 17:44 Ответить
лайна їм на лопаті а не Червоний Хрест
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27.04.2021 17:44 Ответить
Щас похавают и пойдут дальше обстреливать Украину.
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27.04.2021 17:50 Ответить
а шо ж так.. а як же "хватіт карміть Украіну"?.
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27.04.2021 17:57 Ответить
подкормите уродов...
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27.04.2021 19:33 Ответить
Людям там ничего не достаеться.
Все делят между собой особо приближенные,лекарства продаються
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27.04.2021 21:14 Ответить
Ищите "спонсоров терроризма"? И как? Нашли?
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27.04.2021 22:51 Ответить
МОЛОДЦЫ !!! И ПУТИНУ - ХЙЛУ ПИЦЦУ ДОСТАВЬТЕ !!! ПРИХВОСТНИ !)
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28.04.2021 07:33 Ответить
 
 