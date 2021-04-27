Красный Крест направил на оккупированную часть Донбасса 113 т гуманитарной помощи через КПВВ "Новотроицкое", - Минреинтеграции

Сегодня, 27 апреля, на оккупированные РФ части Донецкой и Луганской областей Украины шестью грузовиками доставлен гуманитарный груз общим весом 112,93 тонны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Через КПВВ "Новотроицкое" прследовала колонна из 6 грузовиков с продуктовыми наборами.

Отмечается, что гуманитарный груз направлен жителям ОРДЛО от всех государств-членов Женевских Конвенций, которые делают взносы в глобальный бюджет Международного комитета Красного Креста.

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