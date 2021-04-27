"Навыки "конкурса капитанов" не помогут. КГБ переигрывает КВН": Порошенко назвал 5 "красных" линий для Зеленского в диалоге с Путиным
Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обнародовал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе мирного урегулирования на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины - это первая красная линия, нарушать которую категорически неприемлемо, как бы ни хотелось встретиться с Путиным", - отметил Порошенко.
Еще одна красная линия - это недопустимость никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви.
"Эти свои мечты Путин повторил на прошлой неделе. И, смотрите, синхронно с этим активизировались "слуги", которые снова пытаются подвергнуть ревизии языковое законодательство", - подчеркнул пятый президент.
"Третья красная линия. Никаких выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, до полноценного и четкого, всеобъемлющего обеспечения безопасности, деоккупации и восстановления контроля над границей", - добавил лидер "ЕС".
Порошенко также считает неприемлемыми любые компромиссы в вопросе оккупированного Крыма, в том числе по поставкам воды: "ответственность за обеспечение водой должна нести российская оккупационная власть, пока полуостров не вернется под суверенитет Украины".
"Пятая красная линия. Никаких прощений Путина за его агрессию. Судебные иски и дела, для привлечения к ответственности Кремля должны и дальше быть в приоритете. Сколько бы лет ни прошло, Москва должна ответить за убийства украинцев и нарушение норм международного права. Преступления Путина перед Украиной не имеют срока давности. Жаль, что с 2019 Зеленский не подал ни одного нового иска", - отметил Порошенко.
Пятый президент также предостерег Зеленского от желания встретиться с российским президентом. "Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения предпосылок или взятия на себя определенных обязательств. И есть риск, что Зеленский снова возьмет на себя определенные обязательства и бросится их выполнять ради самой встречи, как это было накануне и во время нормандского саммита в декабре 2019 года. Надо учитывать, что в переговорах с Москвой Киев будет сильнее в многостороннем формате, с участием Берлина и Парижа, на основе совместной с ними переговорной позиции", - предупредил Порошенко.
"Кремль сегодня в очередной раз подчеркнул, что Путин не хочет обсуждать с Зеленским Донбасс, но у нас других вопросов к России не существует. Нам не о чем говорить с Москвой, пока она не вернула Крым и Донбасс, кроме как о самом возвращении", - добавил лидер "ЕС".
"Навыки "конкурса капитанов", Владимир Александрович, вряд ли помогут. КГБ переигрывает КВН", - подытожил Порошенко.
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а тепер будеш готівку здавати гетманцеву й ще 5 відсотків платити...
І все тому, що «чуєш» всяку #єрню...
Политик перечислил в студии пункты Минских соглашений и добавил, что именно Порошенко их согласовал.
Больше читайте тут: https://news/politics/bileckiy-poroshenko-vy-podpisali-minskie-soglasheniya-katastroficheskaya-formula-shtaynmayera-eto-ih-chast-1324203.html
Подписанты минских соглашений:
посол РФ в Украине зурабовhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSCE_logo-ru.svg?uselang=ru
посол Хайди Тельявини
экс-президент Украины Леонид Кучма
Мінська угода прийнята 5 вересня 2014 року.
Формулу Штайнмаєра запропонував 28 листопада 2015 року міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.
1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра». Від України підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма , від ОБСЄ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%BA Мартін Сайдік , від Росії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Гризлов .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0 Формула Штайнмаєра
Зе-бидло, хто був президентом 1 жовтня 2019 року?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0
Порох же не осел оманский, внешней политикой Украины (согласно Конституции) занимался лично и успешно!
https://youtu.be/CyKE9QIb0FU
Зеленський знає, що половина його виборців голосувала за нього тому, що він обіцяв мир.І якщо він цю свою обіцянку не виконає, то https://www.dsnews.ua/ukr/politics/boyko-ili-poroshenko-kto-pobedit-vo-vtorom-ture-26042021-423399 розчаровані перейдуть до ватажка ОПЗЖ Юрія Бойка , який вже щосили сурмить про нездатність нинішньої влади припинити війну. Глибоке розчарування у «ждунів миру» стало однією з причин затяжного падіння рейтингу Зеленського. Тому на Банковій вирішили, що більше зволікати не можна і потрібно пред'явити переговори Зеленського з Путіним, нехай навіть це будуть просто переговори заради переговорів.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-format-torgov-chem-rasplatitsya-zelenskiy-za-vstrechu-s-putinym-27042021-423523
Тут два головних питання: навіщо Зеленському так потрібна ця зустріч? І чим він готовий за неї розплатитися?
Знаючі люди підкреслюють два найнебезпечніших моменти.
По-перше, це те, що Зеленський сам не проти в торгах з Путіним виставити на продаж мову і церкву. Підтвердженням цієї сміливої гіпотези служить незаперечний факт - Зеленському чомусь потрібна зустріч з Путіним тет-а-тет, поза нормандський формат, без участі лідерів Німеччини і Франції. Якби Зеленський заради досягнення миру на Донбасі хотів піти на якісь поступки з питань Мінських домовленостей, то Меркель і Макрон, очевидно, не стали б заперечувати. І якщо Зеленському хочеться обійтися без присутності Меркель і Макрона, це викликає підозри, що він має намір поторгувати чимось важливим, що виходить за рамки теми Донбасу. Наприклад, українською мовою і українською церквою - саме тим, що дуже дратує Путіна, про що той сам і розповів.
Другий небезпечний момент полягає в тому, що Путін погодиться на цю зустріч лише заради своєї великої вигоди. Це той випадок, коли палець в рот не клади, бо відкусить всю руку. Будь-які слова, які будуть сказані на такій зустрічі тет-а-тет Зеленським, згодом будуть інтерпретуватися Кремлем і особисто Путіним як обіцянки Києва, вигідні для Москви.