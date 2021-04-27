РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8330 посетителей онлайн
Новости
10 474 160

"Навыки "конкурса капитанов" не помогут. КГБ переигрывает КВН": Порошенко назвал 5 "красных" линий для Зеленского в диалоге с Путиным

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обнародовал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины - это первая красная линия, нарушать которую категорически неприемлемо, как бы ни хотелось встретиться с Путиным", - отметил Порошенко.

Еще одна красная линия - это недопустимость никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви.

"Эти свои мечты Путин повторил на прошлой неделе. И, смотрите, синхронно с этим активизировались "слуги", которые снова пытаются подвергнуть ревизии языковое законодательство", - подчеркнул пятый президент.

"Третья красная линия. Никаких выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, до полноценного и четкого, всеобъемлющего обеспечения безопасности, деоккупации и восстановления контроля над границей", - добавил лидер "ЕС".

Порошенко также считает неприемлемыми любые компромиссы в вопросе оккупированного Крыма, в том числе по поставкам воды: "ответственность за обеспечение водой должна нести российская оккупационная власть, пока полуостров не вернется под суверенитет Украины".

Читайте: "ЕС" против назначения Галущенко на пост министра энергетики, ведь он связан с "агентом РФ" Деркачом, - Порошенко

"Пятая красная линия. Никаких прощений Путина за его агрессию. Судебные иски и дела, для привлечения к ответственности Кремля должны и дальше быть в приоритете. Сколько бы лет ни прошло, Москва должна ответить за убийства украинцев и нарушение норм международного права. Преступления Путина перед Украиной не имеют срока давности. Жаль, что с 2019 Зеленский не подал ни одного нового иска", - отметил Порошенко.

Пятый президент также предостерег Зеленского от желания встретиться с российским президентом. "Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения предпосылок или взятия на себя определенных обязательств. И есть риск, что Зеленский снова возьмет на себя определенные обязательства и бросится их выполнять ради самой встречи, как это было накануне и во время нормандского саммита в декабре 2019 года. Надо учитывать, что в переговорах с Москвой Киев будет сильнее в многостороннем формате, с участием Берлина и Парижа, на основе совместной с ними переговорной позиции", - предупредил Порошенко.

"Кремль сегодня в очередной раз подчеркнул, что Путин не хочет обсуждать с Зеленским Донбасс, но у нас других вопросов к России не существует. Нам не о чем говорить с Москвой, пока она не вернула Крым и Донбасс, кроме как о самом возвращении", - добавил лидер "ЕС".

"Навыки "конкурса капитанов", Владимир Александрович, вряд ли помогут. КГБ переигрывает КВН", - подытожил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация - это краеугольный камень антиковидного плана "ЕС", - Порошенко

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Порошенко Петр (19588) путин владимир (31211) россия (95361)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+53
Так оно без бумажки и сценария и двух цельных фраз связать не в состоянии. Какие переговоры? Только заглянуть в ...... глаз *****.
показать весь комментарий
27.04.2021 17:45
+26
Беда в том, что из клоуна - капитан, как из промокашки - скрипач. Он клоун без всякого конкурса.
показать весь комментарий
27.04.2021 17:49
+26
барыга это кто? кто своего дружбана сделал фиктивным лейтенантом ради грабежа на посту главы СБУ?
показать весь комментарий
27.04.2021 18:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
комментарий отмечен как спам
показать весь комментарий
27.04.2021 19:06 Ответить
ЗЕбіл, і інеті, як і на заборі, багато чого написано. Наприклад, "кінець епохи бідності" теж в Інеті можна знайти. Ну і де він, "далекоглядний" (насправді - ні)
показать весь комментарий
27.04.2021 19:09 Ответить
Джура , я тобі за твої коменти не платитиму . Так шо пе...зди надалі . . ))
показать весь комментарий
27.04.2021 19:21 Ответить
по собі судиш, продажне? Я пишу з власної волі, що для тебе дивно, але мені начхати на такі твої моральні страждання
показать весь комментарий
27.04.2021 19:26 Ответить
Мабуть ще чув, що Порох брата свого з'їв, та збагатився у 82 рази???
а тепер будеш готівку здавати гетманцеву й ще 5 відсотків платити...
І все тому, що «чуєш» всяку #єрню...
показать весь комментарий
27.04.2021 22:00 Ответить
Так какая падла подмахнула Минские соглашения , в которьіх вьіборьі идут ДО контроля за границей , а не ПОСЛЕ?! На кол предателя !
показать весь комментарий
27.04.2021 19:05 Ответить
ЗЄля ваш. Бо Порох підписував спершу контроль Україною кордону, і лише ПОТІМ - виблори на Донбасі. А навпаки - це хоче ваш ЗЕбіл виконувати. На кіл вашого ЗЕленого ублюдка
показать весь комментарий
27.04.2021 19:07 Ответить
та ти шо, ЗЕбілка? Якби було "наоборот", то санкції отримала б УКРАЇНА, а не твоя Кацапія, дуринда недотрахана. Яке ж ти тупе і брехлтиве - як і твій Шустер!
показать весь комментарий
27.04.2021 19:36 Ответить
ты выставляешь текст на русском - ни на английском, ни украинский текст. а то что это творчество ФСБ на ум не приходит? оригинала подписанный предъявлять надо, иначе у тебя сказка о том как Порошенко брата убил. но у тебя его быть и не может. ты просто ретранслируешь московские хотелки. подписанный документ это факт, а у тебя набор парашенской пропаганды.
показать весь комментарий
27.04.2021 21:52 Ответить
оригинала подписанный предъявлять надо (с) на обозрение выставлен просто какой-то набранный текст. сможете доказать, что это не импровизация на тему....
показать весь комментарий
28.04.2021 12:12 Ответить
що, ЗЕбіл, на аргументи у вас, гниди, нема відповіді, одні соплі фонтаном? Гуляй нах
показать весь комментарий
28.04.2021 01:02 Ответить
Ще раз: попроси прочитати тобі текст Мінська-2 когось, хто вміє читати. Хоча, це марно, осмислити його ти все одно не здатен, як і інші свідки гетьмана.
показать весь комментарий
28.04.2021 08:38 Ответить
танюха гуглом пользоваться умеешь?)))
показать весь комментарий
27.04.2021 19:49 Ответить
"Вы говорите о том, что в "Минске-2" сначала было решение об отводе российских наемников за украинскую границу, что сначала в "Минске-2" было возвращение украинской границы, только после этого были выборы. На самом деле, в "Минске" четко написано, что сначала идет разведение сил - это первые два пункта. Далее идет признание ОРДЛО", - подчеркнул Билецкий.
Политик перечислил в студии пункты Минских соглашений и добавил, что именно Порошенко их согласовал.
Больше читайте тут: https://news/politics/bileckiy-poroshenko-vy-podpisali-minskie-soglasheniya-katastroficheskaya-formula-shtaynmayera-eto-ih-chast-1324203.html
показать весь комментарий
27.04.2021 20:24 Ответить
ты читаешь то что тебе удобно)))) все эти билецкие, семенченки и прочие супер патриоты будут сидеть, они на "патриотизме" и войне заработали миллиарды. хотя в минске четко сказано "вывод всех иностранных войск" пункт №2
показать весь комментарий
28.04.2021 06:38 Ответить
еще раз повторюсь, погугли))
показать весь комментарий
28.04.2021 07:13 Ответить
Хорош брехать, мадам---подписи Порошенко там НЕТ, от слова совсем!
Подписанты минских соглашений:
посол РФ в Украине зурабовhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:OSCE_logo-ru.svg?uselang=ru "Навички "конкурсу капітанів" не допоможуть. КДБ переграє КВН": Порошенко назвав 5 "червоних" ліній для Зеленського в діалозі з Путіним - Цензор.НЕТ 3473
посол Хайди Тельявини
экс-президент Украины Леонид Кучма
показать весь комментарий
28.04.2021 00:28 Ответить
Це так записано у формулі Штайнмайєра, якої не має у Мінських угодах, але на яку погодився Віслюк на нормандській зустрічі в Парижі 10 грудня 1919 року.
показать весь комментарий
27.04.2021 20:18 Ответить
Якби ти не написав цей висер, то може й зійшов би за розумного.

Мінська угода прийнята 5 вересня 2014 року.

Формулу Штайнмаєра запропонував 28 листопада 2015 року міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

1 жовтня 2019 року в Мінську учасники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 тристоронньої контактної групи підписали «формулу Штайнмаєра». Від України підписав https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Леонід Кучма , від ОБСЄ - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%96%D0%BA Мартін Сайдік , від Росії - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%27%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Борис Гризлов .
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0 Формула Штайнмаєра

Зе-бидло, хто був президентом 1 жовтня 2019 року?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B0%D1%94%D1%80%D0%B0
показать весь комментарий
27.04.2021 21:36 Ответить
Минские подписали :зурабов, Тельявини и Кучма---Порошенко НЕ подписывал, Рада НЕ ратифицировала. Эта бумажка только для санкций против параши.
показать весь комментарий
28.04.2021 00:31 Ответить
Кучма - тот еще фрукт , но Порошенко лично вел переговорьі в Минске. Не сиделось в Киеве ?
показать весь комментарий
28.04.2021 02:00 Ответить
А должен был в Киеве сидеть, когда по вопросу Украины встречаются Меркель, Оланд и х-йло???
Порох же не осел оманский, внешней политикой Украины (согласно Конституции) занимался лично и успешно!
показать весь комментарий
28.04.2021 20:47 Ответить
Учи матчасть , для формата видеоконференции никто никуда не вьіезжает.
показать весь комментарий
28.04.2021 21:24 Ответить
какая видеоконфереция в 2014 году ? Белены объелся или боярышником обожрался?
показать весь комментарий
28.04.2021 23:47 Ответить
Зеленский сам прекрасно понимает все красные линии. Понимает ли их порошенко в своей амнезии , что он уже не президент Украины.
показать весь комментарий
27.04.2021 19:30 Ответить
амнезія - у тебе, тварюка кацапська
показать весь комментарий
27.04.2021 19:37 Ответить
танюха здесь давно, полная ватница)))
показать весь комментарий
27.04.2021 19:47 Ответить
от і я про те. У ЗЕленої банди інших не тримають
показать весь комментарий
27.04.2021 19:50 Ответить
"красные линии"

"Навыки "конкурса капитанов" не помогут. КГБ переигрывает КВН": Порошенко назвал 5 "красных" линий для Зеленского в диалоге с Путиным - Цензор.НЕТ 9556

https://youtu.be/CyKE9QIb0FU
показать весь комментарий
27.04.2021 20:57 Ответить
Ця зустріч потрібна Зеленському, а не Путіну. Потрібна навіть не для того, щоб домовитися про припинення війни на Донбасі, а щоб пред'явити «ждунам миру» свої переговори з господарем Кремля. І в Кремлі мають намір цим скористатися.

Зеленський знає, що половина його виборців голосувала за нього тому, що він обіцяв мир.І якщо він цю свою обіцянку не виконає, то https://www.dsnews.ua/ukr/politics/boyko-ili-poroshenko-kto-pobedit-vo-vtorom-ture-26042021-423399 розчаровані перейдуть до ватажка ОПЗЖ Юрія Бойка , який вже щосили сурмить про нездатність нинішньої влади припинити війну. Глибоке розчарування у «ждунів миру» стало однією з причин затяжного падіння рейтингу Зеленського. Тому на Банковій вирішили, що більше зволікати не можна і потрібно пред'явити переговори Зеленського з Путіним, нехай навіть це будуть просто переговори заради переговорів.
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-format-torgov-chem-rasplatitsya-zelenskiy-za-vstrechu-s-putinym-27042021-423523
показать весь комментарий
27.04.2021 21:11 Ответить
заткнись уже со своим ************,не позорься
показать весь комментарий
28.04.2021 13:01 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics/novyy-format-torgov-chem-rasplatitsya-zelenskiy-za-vstrechu-s-putinym-27042021-423523 Мир як наживка. Чим розплатиться Зеленський за зустріч з Путіним

Тут два головних питання: навіщо Зеленському так потрібна ця зустріч? І чим він готовий за неї розплатитися?
Знаючі люди підкреслюють два найнебезпечніших моменти.

По-перше, це те, що Зеленський сам не проти в торгах з Путіним виставити на продаж мову і церкву. Підтвердженням цієї сміливої гіпотези служить незаперечний факт - Зеленському чомусь потрібна зустріч з Путіним тет-а-тет, поза нормандський формат, без участі лідерів Німеччини і Франції. Якби Зеленський заради досягнення миру на Донбасі хотів піти на якісь поступки з питань Мінських домовленостей, то Меркель і Макрон, очевидно, не стали б заперечувати. І якщо Зеленському хочеться обійтися без присутності Меркель і Макрона, це викликає підозри, що він має намір поторгувати чимось важливим, що виходить за рамки теми Донбасу. Наприклад, українською мовою і українською церквою - саме тим, що дуже дратує Путіна, про що той сам і розповів.

Другий небезпечний момент полягає в тому, що Путін погодиться на цю зустріч лише заради своєї великої вигоди. Це той випадок, коли палець в рот не клади, бо відкусить всю руку. Будь-які слова, які будуть сказані на такій зустрічі тет-а-тет Зеленським, згодом будуть інтерпретуватися Кремлем і особисто Путіним як обіцянки Києва, вигідні для Москви.
показать весь комментарий
27.04.2021 21:03 Ответить
стадия отрицания проигрыша на выборах затянулась.
показать весь комментарий
28.04.2021 06:13 Ответить
От тут по всім 5 пунктам я з тобою Петрусь згоден...
показать весь комментарий
28.04.2021 13:33 Ответить
"Навички "конкурсу капітанів" не допоможуть. КДБ переграє КВН": Порошенко назвав 5 "червоних" ліній для Зеленського в діалозі з Путіним - Цензор.НЕТ 7796
показать весь комментарий
30.04.2021 04:32 Ответить
Страница 2 из 2
 
 