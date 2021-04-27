"Навыки "конкурса капитанов" не помогут. КГБ переигрывает КВН": Порошенко назвал 5 "красных" линий для Зеленского в диалоге с Путиным

Пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко обнародовал 5 "красных линий" для Зеленского в процессе мирного урегулирования на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Недопустимость любой ревизии конституционно закрепленного европейского и евроатлантического курса Украины - это первая красная линия, нарушать которую категорически неприемлемо, как бы ни хотелось встретиться с Путиным", - отметил Порошенко.

Еще одна красная линия - это недопустимость никаких уступок в вопросе национальной идентичности, а именно украинского языка и украинской церкви.

"Эти свои мечты Путин повторил на прошлой неделе. И, смотрите, синхронно с этим активизировались "слуги", которые снова пытаются подвергнуть ревизии языковое законодательство", - подчеркнул пятый президент.

"Третья красная линия. Никаких выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса, до полноценного и четкого, всеобъемлющего обеспечения безопасности, деоккупации и восстановления контроля над границей", - добавил лидер "ЕС".

Порошенко также считает неприемлемыми любые компромиссы в вопросе оккупированного Крыма, в том числе по поставкам воды: "ответственность за обеспечение водой должна нести российская оккупационная власть, пока полуостров не вернется под суверенитет Украины".

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"Пятая красная линия. Никаких прощений Путина за его агрессию. Судебные иски и дела, для привлечения к ответственности Кремля должны и дальше быть в приоритете. Сколько бы лет ни прошло, Москва должна ответить за убийства украинцев и нарушение норм международного права. Преступления Путина перед Украиной не имеют срока давности. Жаль, что с 2019 Зеленский не подал ни одного нового иска", - отметил Порошенко.

Пятый президент также предостерег Зеленского от желания встретиться с российским президентом. "Путин одержим имперской идеей, очень хитрый и опытный хищник. Билет к Путину стоит выполнения предпосылок или взятия на себя определенных обязательств. И есть риск, что Зеленский снова возьмет на себя определенные обязательства и бросится их выполнять ради самой встречи, как это было накануне и во время нормандского саммита в декабре 2019 года. Надо учитывать, что в переговорах с Москвой Киев будет сильнее в многостороннем формате, с участием Берлина и Парижа, на основе совместной с ними переговорной позиции", - предупредил Порошенко.

"Кремль сегодня в очередной раз подчеркнул, что Путин не хочет обсуждать с Зеленским Донбасс, но у нас других вопросов к России не существует. Нам не о чем говорить с Москвой, пока она не вернула Крым и Донбасс, кроме как о самом возвращении", - добавил лидер "ЕС".

"Навыки "конкурса капитанов", Владимир Александрович, вряд ли помогут. КГБ переигрывает КВН", - подытожил Порошенко.

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