Рада во втором чтении проголосовала закон об отнесении к госслужащим сотрудников службы судебной охраны

В Службе судебной охраны введут государственную службу и будут начислять по-другому трудовой стаж. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3935.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на внеочередном заседании во вторник проголосовали 277 народных депутатов.

Этот закон исключает норму, что в стаж службы в ССО засчитывается стаж службы в полиции, органах внутренних дел, военная служба в Вооруженных силах Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении государственной охраны и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом.

Документ предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине появится еще один вид государственной службы: Рада приняла законопроект за основу

Закон распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других руководителей службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников.

"К сотрудникам Службы судебной охраны относятся лица, которым присвоены специальные звания сотрудников ССО, государственные служащие и лица, заключившие трудовой договор со Службой судебной охраны", - говорится в документе про правовой статус сотрудников Службы судебной охраны

Указано, что на государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона "О государственной службе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во втором полугодии 2021 максимальная численность госслужащих должна уменьшиться на 10%, - Шмыгаль

"Должности государственных служащих Службы судебной охраны относятся к соответствующим категориям должностей государственной службы в порядке, установленном законодательством", - отмечается в законе.

Полномочия руководителя госслужбы в ССО осуществляют глава Службы судебной охраны и руководители территориальных подразделений ведомства.

Для защиты своих прав и законных интересов работники Службы судебной охраны могут образовывать профессиональные объединения и профессиональные союзы.

Кроме того, порядок проведения служебного расследования в отношении сотрудников ССО и образование дисциплинарных комиссий, их полномочия устанавливает глава ведомства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин сегодня рассмотрит проведение экзаменов по украинскому языку для госслужащих, изменения в положения о Нацполиции и Институте нацпамяти