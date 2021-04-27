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Рада во втором чтении проголосовала закон об отнесении к госслужащим сотрудников службы судебной охраны

Рада во втором чтении проголосовала закон об отнесении к госслужащим сотрудников службы судебной охраны

В Службе судебной охраны введут государственную службу и будут начислять по-другому трудовой стаж. Верховная Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3935.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение на внеочередном заседании во вторник проголосовали 277 народных депутатов.

Этот закон исключает норму, что в стаж службы в ССО засчитывается стаж службы в полиции, органах внутренних дел, военная служба в Вооруженных силах Украины, Службе безопасности Украины, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Управлении государственной охраны и других военных формированиях, созданных в соответствии с законом.

Документ предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях.

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Закон распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции на сотрудников ССО и определяет полномочия главы ведомства и других руководителей службы по применению поощрений и наложению дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников.

"К сотрудникам Службы судебной охраны относятся лица, которым присвоены специальные звания сотрудников ССО, государственные служащие и лица, заключившие трудовой договор со Службой судебной охраны", - говорится в документе про правовой статус сотрудников Службы судебной охраны

Указано, что на государственных служащих Службы судебной охраны распространяется действие закона "О государственной службе".

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"Должности государственных служащих Службы судебной охраны относятся к соответствующим категориям должностей государственной службы в порядке, установленном законодательством", - отмечается в законе.

Полномочия руководителя госслужбы в ССО осуществляют глава Службы судебной охраны и руководители территориальных подразделений ведомства.

Для защиты своих прав и законных интересов работники Службы судебной охраны могут образовывать профессиональные объединения и профессиональные союзы.

Кроме того, порядок проведения служебного расследования в отношении сотрудников ССО и образование дисциплинарных комиссий, их полномочия устанавливает глава ведомства.

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законопроект (3219) суд (25077) госслужащие (339)


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Документ предусматривает создание государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях
Идут реформы. Трудно, со скрипом но идут....https://censor.net/ru/n3262357
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27.04.2021 17:53 Ответить
И их детей, жен и любовниц... бабла с асфальта на всех хватит.. а если нет, то Гетьманцев еще 5% наложит на деньги, с уже уплаченных налогов... А если и тут не хватит, то возьмут кредит для борьбы с ковидом и снова закатают в асфальт.
Как там 73%? Мого из голосовавших за Зеленского к кормушке успело присосаться?
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27.04.2021 17:54 Ответить
Не понимаю. Какие же они ГОССЛУЖАЩИЕ. ОНИ ЖЕ ПРОСТЫЕ ОХРАННИКИ. ЧТО ЗА БЕСПРЕДЕЛ.
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27.04.2021 17:59 Ответить
Рада во втором чтении проголосовала закон об отнесении к госслужащим сотрудников службы судебной охраны - Цензор.НЕТ 7255
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27.04.2021 18:01 Ответить
я в очистке от порохоботов служил! подай мне ништяк
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27.04.2021 18:21 Ответить
Головне, що клоуни держслужбовці, а охоронники - то таке.
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27.04.2021 18:03 Ответить
Количество чинуш растет как на дрожжах... и всеми им зарплаты...льготы...и пенсии....гораздо большие чем людям которые не имеют статуса гос служащего...
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27.04.2021 18:14 Ответить
вертухай теперь госслужащий? - мощно!!!!
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27.04.2021 18:19 Ответить
к кормушке прибыло, радуемся
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27.04.2021 18:20 Ответить
 
 