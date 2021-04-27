"Власти наср@ть на протесты людей. Особый привет Главному управлению разведки. Вы можете уже свои языки вынимать из задницы", - Виногродский

Экс-комбат "Донбасса" Анатолий Виногродский прокомментировал решение Апелляционный суд Киева, который отказал в удовлетворении ходатайства о смене ему меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Виногродского в Фейсбук.

"Что является признаком современной жизни в Украине? Отсутствие работающих законов.

Все чиновники безнаказанные. "Власти" на#рать на протесты людей. Сегодня на заседании "суда" я это хорошо увидел.

"Судьям" до задницы все. Приветствую вас в такой реальности", - написал экс-комбат "Донбасса".

Он также передал "особый привет" Главному управлению разведки: "Можете уже свои языки вынимать из задницы".

Также читайте: Семенченко о "деле ЧВК": Обо всем, что мы делали - знали в СБУ и других правоохранительных органах

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

27 проеля Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты Виногродского о смене ему меры пресечения.