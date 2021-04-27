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Новости Дело Семенченко и Шевченко
17 404 34

"Власти наср@ть на протесты людей. Особый привет Главному управлению разведки. Вы можете уже свои языки вынимать из задницы", - Виногродский

Экс-комбат "Донбасса" Анатолий Виногродский прокомментировал решение Апелляционный суд Киева, который отказал в удовлетворении ходатайства о смене ему меры пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Виногродского в Фейсбук.

"Что является признаком современной жизни в Украине? Отсутствие работающих законов.

Все чиновники безнаказанные. "Власти" на#рать на протесты людей. Сегодня на заседании "суда" я это хорошо увидел.
"Судьям" до задницы все. Приветствую вас в такой реальности", - написал экс-комбат "Донбасса".

Он также передал "особый привет" Главному управлению разведки: "Можете уже свои языки вынимать из задницы".

Также читайте: Семенченко о "деле ЧВК": Обо всем, что мы делали - знали в СБУ и других правоохранительных органах

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

Более подробно о деле НВФ Семенченко и Шевченко читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова "Задержать Виногродского и Семенченко приказал Ермак, чтобы помочь КГБ РБ сфабриковать дела против белорусских патриотов".

27 проеля Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты Виногродского о смене ему меры пресечения.

Власти наср@ть на протесты людей. Особый привет Главному управлению разведки. Вы можете уже свои языки вынимать из задницы, - Виногродский 01

Автор: 

суд (25077) Виногродский Анатолий (13)


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Топ комментарии
+43
Я просто чего то, видимо, не понимаю. В стране уже семь лет находящейся под ружьем и имеющей сотни тысяч людей умеющих нажимать на спусковую скобу и понимающих различие между добром и злом, подлостью и верностью, обществу до сих пор приходится выпрашивать право на жизнь у всякой властной нечисти.
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27.04.2021 18:17
+32
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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27.04.2021 18:10
+19
лишьбынепорошенко (с) как я рад за лохов
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27.04.2021 18:27
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Правила форума Совет форумчан
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу,лялькова імітація !!!)))
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27.04.2021 18:10 Ответить
За тридцять(!!) років язіки тама коріння відростили..))
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27.04.2021 18:11 Ответить
везде то ты,кацапа,побывал,все знаешь
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27.04.2021 18:52 Ответить
Гыг с Вами
первый раз на цензоре,лапоть?дупля не отбиваешь,как ответить оппоненту?
как ты еще расположение букв на клаве освоил
13.04.2021 22:08
ОтветитьМне нравится 1

Шо, хамим??
Таки не шукайте кому свою лишню хромосому передати,
пацакчику...😁
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27.04.2021 19:00 Ответить
І чого Ваш Нік на пацакському язіку??
😁
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27.04.2021 19:03 Ответить
бо ти ж прочитаєш як Гіг...а я Гыг
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27.04.2021 19:13 Ответить
Воно і видно...
Навчись на Українській Мові писати та читати, пацакчику!
Бувай, лікуйся Боярою і не хворій!!
😁
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27.04.2021 19:18 Ответить
Шо, хамим??
Таки не шукайте кому свою лишню хромосому передати,
пацакчику.

зайву,кацапчику,зайву...
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27.04.2021 19:24 Ответить
Ось вже помітно-почали вивчати Мову!
Наснаги та успіху!
"Паляниця" ще вірно вимовляти навчіться-не пристрелю!😁
Бувайте і меньше не хворійте!
😁
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27.04.2021 19:37 Ответить
И здесь те же ошибки)))
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27.04.2021 22:10 Ответить
Вам тоже не мешало бы учится)) Гугл переводчик подводит? Или просто русскоязычный?))) Сами найдете где бок?)))
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27.04.2021 22:07 Ответить
Не стоило засовывать голову в задницу, чтобы затем оттуда безуспешно пытаться вытянуть язык. Голова должна быть на плечах.
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27.04.2021 18:11 Ответить
Я просто чего то, видимо, не понимаю. В стране уже семь лет находящейся под ружьем и имеющей сотни тысяч людей умеющих нажимать на спусковую скобу и понимающих различие между добром и злом, подлостью и верностью, обществу до сих пор приходится выпрашивать право на жизнь у всякой властной нечисти.
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27.04.2021 18:17 Ответить
Видите ли, парадокс заключается в том, что человек, который на фронте может бесстрашно броситься под танк с гранатой, в мирной жизни очень боится чиновников и "космонавтов" с дубинками. Отаке...
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27.04.2021 19:53 Ответить
Никто космонавтов не боится - просто после фронта есть четкое разделение ..свой -чужой..,а тут вроде и не чужие ,но и не свои....
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28.04.2021 07:50 Ответить
Правильно сказав, і так видно, що все побудоване вверх ногами, що одні сраки зверху.
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27.04.2021 18:20 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !! )))
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27.04.2021 18:23 Ответить
лишьбынепорошенко (с) как я рад за лохов
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27.04.2021 18:27 Ответить
"Хуже не будет" !!!))))
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27.04.2021 18:57 Ответить
"А какая разница" (С).
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27.04.2021 19:28 Ответить
Радієш що країна на межі існування?
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27.04.2021 20:12 Ответить
Та їм все рівно.
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27.04.2021 21:09 Ответить
не нравилось сидеть 2 мес под домашним арестом (за конфликт с фермерами), теперь есть шанс сесть надолго
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21.05.2021 10:24 Ответить
Віногродскій все сказав правильно. Це людина гідна поваги.
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27.04.2021 18:29 Ответить
А такє враження що останні роки інших людей і не « закривают» ..Патріоти , волонтери , вояки зараз нікому не потрібні..ще й до того ж можуть бути небезпечними
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27.04.2021 20:10 Ответить
В Украине всегда протестовала, по-настоящему, только Свобода. Поэтому после Майдана из них быстренько сделали изгоев, чтобы обезопасить власть.
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27.04.2021 19:13 Ответить
Два года в стране нет президента
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27.04.2021 19:14 Ответить
Просто интересно. А кто это "зробив всих нас разом"?
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27.04.2021 19:30 Ответить
« Два года ?» Його 30 років немає ..!
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27.04.2021 20:14 Ответить
с прозрением тебя, Толик. со времен чучмы такая х*йня происходит, а ты только сейчас заметил.
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27.04.2021 20:20 Ответить
Треба новая блокада Крима - ніякої води в Крим, бо так ми дійдемо до точки коли буде гірше ніж у 2014 му
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27.04.2021 22:30 Ответить
 
 