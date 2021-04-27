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Мы не знаем, какой формат принесет покой на нашу землю, - Ермак о площадках для переговоров по Донбассу

Мы не знаем, какой формат принесет покой на нашу землю, - Ермак о площадках для переговоров по Донбассу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо продолжать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе во всех существующих форматах и на всех площадках.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ермак заявил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.

"В настоящее время вся команда президента Зеленского продолжает работать. Необходимо продолжать работать во всех направлениях и во всех форматах. Потому что мы не знаем, в конце концов, какой формат принесет на нашу землю покой, когда мы сможем вернуть все наши территории и всех наших людей и закончить войну", - подчеркнул замглавы ОП.

Он отметил, что " переговоры очень непростые, но их нужно обязательно продолжать".

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"Вы все помните, что в прошлом году удалось достичь хотя бы на несколько месяцев, но полного прекращения огня на Донбассе, хотя, к сожалению, после оно было с нарушениями, но мы видели, что те несколько месяцев дали возможность нам сохранить жизни наших героев, наших людей на фронте", - сказал он.

По словам руководителя Офиса президента, "он работает над организацией встречи президентов Украины и России, однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров".

"Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита нормандского формата, нужно обговорить большое количество вопросов и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - резюмировал Ермак.

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переговоры (4915) Донбасс (26955) Ермак Андрей (1256)


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Топ комментарии
+21
Агент ФСБ Єрмак ллє крокодилячі сльози.
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27.04.2021 18:26
+18
Кремлевский ***** сливший вагнеровцев рассказывает о мире в Украине.
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27.04.2021 18:30
+17
пока эта гебешная падла вертит клоуном - покоя не будет
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27.04.2021 18:29
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Агент ФСБ Єрмак ллє крокодилячі сльози.
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27.04.2021 18:26 Ответить
А кто его выбирал чтобы он знал???
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27.04.2021 18:33 Ответить
Ніхто його не обирав. Він призначенець.
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27.04.2021 18:38 Ответить
Ми не знаємо, який формат принесе спокій на нашу землю, - Єрмак про майданчики для переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8041
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27.04.2021 19:01 Ответить
Никакой, but Bellingcat.
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27.04.2021 18:26 Ответить
То якщо не знаєш,нах..я ротом плямкати ,стули пельку та рахуй олівці з скрепками !!!)))
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27.04.2021 18:28 Ответить
Британські кораблі , шо йдуть в Чорне море , - вже близько ?
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27.04.2021 18:28 Ответить
Памперс - ннада?
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27.04.2021 19:00 Ответить
Да!!!))) там же целый крейсер руцкий тоже в море идет)))
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27.04.2021 19:13 Ответить
На вёслах
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27.04.2021 20:43 Ответить
И дымит трубой.
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27.04.2021 21:06 Ответить
пока эта гебешная падла вертит клоуном - покоя не будет
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27.04.2021 18:29 Ответить
це клоун йому задвання поставив вертіти ним - й добре справляється...
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27.04.2021 18:40 Ответить
Це лялькі з однієї скрині, кремлівського балагана,в кожного своя роль ,згідно з кремлівським сценарієм !!!)))
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27.04.2021 18:53 Ответить
лох - просто лох. он настолько тупой, что даже в фсб на довольствие не поставят
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27.04.2021 19:04 Ответить
Кремлевский ***** сливший вагнеровцев рассказывает о мире в Украине.
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27.04.2021 18:30 Ответить
А плани АБєВєГєДєйчаті де ДЕРЬМАК? БОРДЕЛЬопу у відставку !
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27.04.2021 18:30 Ответить
Ежели не знает, то чего в дела управления страной своё свино-посконное рыло суёт? Занимайся чисткой унитазов и пипифаксом с электролампочками в Офисе предателя Украины в такой случае. Кстати, прямыми своими обязанностями.
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27.04.2021 18:30 Ответить
Предателю неймётся.
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27.04.2021 18:30 Ответить
Воно не зрадник...
Воно кацап..))
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27.04.2021 18:38 Ответить
Мы не знаем, какой формат принесет покой на нашу землю, - Ермак о площадках для переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 6913
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27.04.2021 18:44 Ответить
Мы не знаем, какой формат принесет покой на нашу землю, - Ермак о площадках для переговоров по Донбассу - Цензор.НЕТ 243
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27.04.2021 18:30 Ответить
Самые большие моралисты - бывшие проститутки.Об этом напоминают картинки копировщика сайтов РФ и ДНР.
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27.04.2021 18:35 Ответить
Все он знает. И даже то, что мы ему не дадим продать Украину...
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27.04.2021 18:34 Ответить
Незнайка, мля...
На Луне тебе место!!
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27.04.2021 18:37 Ответить
Дебилы .., б ля
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27.04.2021 18:37 Ответить
Да хватит уже народу мозги засырать, достали уже со своими площадками и кластерами.
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27.04.2021 18:37 Ответить
А где ваша земля семит?
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27.04.2021 18:37 Ответить
У вови в ОПУ- Демченко, Татаров,Мендель, Подоляк, Єрмак , Люся - СКАЖІТЬ ЯК ВІН ЇХ УСІХ ВОРГІВ УКРАЇНИ ПЕРЕБОРЮЄ ,й залишається при цьому НЕлохом ?А може б йому або президентом стати або піти нахрін?
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27.04.2021 18:38 Ответить
Формат зрадника,миру не принесе.
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27.04.2021 18:44 Ответить
Лише формат знищення ворога...
Інші формати у війні не працюють...
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27.04.2021 18:44 Ответить
Геть Єрмака з пляжу!
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27.04.2021 19:02 Ответить
Даже маленький ребенок знает - подключайте к переговорам Америку, Великобританию и Канаду.
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27.04.2021 19:05 Ответить
Тогда путинолень откажется и переговоров не будет . они ж хотят с глазу на глаз
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27.04.2021 19:09 Ответить
Интересно, какая тема переговоров будет??, если письков уже заявил, что ни Донбасс ни Крым обсуждаться не будут
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27.04.2021 19:07 Ответить
Только о капитуляции.
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27.04.2021 22:02 Ответить
"Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита нормандского формата, нужно обговорить большое количество вопросов и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - резюмировал Ермак. хватит 3,14сдеть.или выполнить обещанное перед выборами ,или по хорошему"берем шинель" и валим с украинского пляжа
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27.04.2021 19:09 Ответить
Формат когда тебя тварь на Крещатике вниз головой повесят. Ты завхоз и не суй свое рыло куда не следует.
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27.04.2021 19:09 Ответить
Ну і навіщо тут ця езопова мова? Кажи вже відверто:
"Ми нє знаєм што захочєт ат нас наш фюрер Вова Кабаєв. Но што би он ні захатєл - будєм випалнять."
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27.04.2021 20:10 Ответить
Ми не знаємо, який формат принесе спокій на нашу землю, - Єрмак про майданчики для переговорів стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 8767
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27.04.2021 19:11 Ответить
Не подставлять жопы кацапам не пробовали?
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27.04.2021 19:38 Ответить
американці давним-давно показали, як боротись з ордою - кидаєш дві ядерки на саранчу і її, як вітром здуло! Одну - на СРЕМль, другу - на останкіно і "москальське питання" вирішене на сто років наперед!!!111
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27.04.2021 19:51 Ответить
Думаю формат,,зеленые и вся воровливая шобла за решеткой со сроками,, спасет Украину
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27.04.2021 20:05 Ответить
Це не твоя земля, гнида кремлівська!
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27.04.2021 20:11 Ответить
Ви спочатку поверніть наших воїнів на позиції, які були в них до відведення. Майданчики воно готує
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27.04.2021 20:11 Ответить
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт".
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27.04.2021 20:38 Ответить
- Зате влада "слуг кремля" створила безліч злочинів проти тих, хто воював за Україну. Також цинічний злочин - скоїли і проти іноземних добровольців, в основному з РФ і Білорусі. Люди приїхали в Україну, щоб мужньо воювати за Україну, перекресливши тим самим своє минуле життя, на батьківщині їх чекає в'язниця. Але влада не дає їм громадянство, і навіть статус біженців - люди роками живуть під загрозою депортації, а в нормальні країни виїхати не можуть. Вони стали заручниками.
Доброволець з Білорусі Рустам Док, наприклад, щоб уникнути депортації, пішки перейшов українсько-польський кордон. П'ять днів йшов через гори. Не зустрівши українських він здався польським прикордонникам, після чого попросив політичний притулок і отримав його Польща захистила добровольця з Білорусі від зради України.
Але не у всіх вийшло втекти з України, зараз іноземні добровольці знаходяться на положенні заручників, яких збираються депортувати.
А хто ж тоді буде мужньо захищати Україну від навали московської орди окупантів.
Напевно виродки : Ківа, Портнов, Єрмак, Татаров ..... і інші українофоби -капітулянти, бо вони дуже у великій пошані для нашої продажної антиукраїнської влади капітулянтів.
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27.04.2021 20:42 Ответить
З часом все вирішить балканський або карабахський формати. "Заговорювати зуби" можна ще десятиліттями.
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27.04.2021 21:09 Ответить
капитуляция , конечно... сдать УКраину в рашколонию... посажить всех патриотов в концлагеря и наступит тишь да гладь для х**ла
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27.04.2021 21:31 Ответить
А зачем вам покой...на вашей земле? Не существует никакого покоя. Не существует никакой земли. Вы же объявили себя космической цивилизацией! Вы, отчетливо представляете себе, что это за ...погоны??? Вы по сути становитесь как Исида, бегущая по волнам Вселенной, любимица всех богов. А для таких как она не существует покоя, и вся Вселенная ....для нее ...ЗЕМЛЯ!!!
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27.04.2021 22:11 Ответить
щось в петляльщиків не "танцює" єрмак белингкетович говорить - тяжко, ой тяжко все йде, а поц вчора по пионерські рапортував - великоднє перемиря в кишені, тільки підписати лишилось. Вони думали. що продати Україну буде їм легко. Ви подивіться, одній рейх дав -сиділа, другому дав - ледь втік, але строк висить. Приказка - бог любить трійцю спрацює, але тут будуть двоє (на лавці ....). для сіамських близьнюків і відповідальність по сіамські.
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27.04.2021 22:12 Ответить
Це є пошук нових можливостей для того, щоб продовжувати триндіти й нічого самим не робити.
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27.04.2021 22:46 Ответить
 
 