Мы не знаем, какой формат принесет покой на нашу землю, - Ермак о площадках для переговоров по Донбассу
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украине необходимо продолжать переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе во всех существующих форматах и на всех площадках.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ермак заявил в эфире телеканала "Украина 24" во вторник.
"В настоящее время вся команда президента Зеленского продолжает работать. Необходимо продолжать работать во всех направлениях и во всех форматах. Потому что мы не знаем, в конце концов, какой формат принесет на нашу землю покой, когда мы сможем вернуть все наши территории и всех наших людей и закончить войну", - подчеркнул замглавы ОП.
Он отметил, что " переговоры очень непростые, но их нужно обязательно продолжать".
"Вы все помните, что в прошлом году удалось достичь хотя бы на несколько месяцев, но полного прекращения огня на Донбассе, хотя, к сожалению, после оно было с нарушениями, но мы видели, что те несколько месяцев дали возможность нам сохранить жизни наших героев, наших людей на фронте", - сказал он.
По словам руководителя Офиса президента, "он работает над организацией встречи президентов Украины и России, однако пока не известна ни дата, ни место проведения этих переговоров".
"Я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много тем для переговоров. Нужно подвести итоги, которые были достигнуты в декабре 2019 года во время саммита нормандского формата, нужно обговорить большое количество вопросов и поэтому я считаю, что, безусловно, эти переговоры могут стать знаковыми, могут стать действительно историческими", - резюмировал Ермак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Воно кацап..))
На Луне тебе место!!
Інші формати у війні не працюють...
"Ми нє знаєм што захочєт ат нас наш фюрер Вова Кабаєв. Но што би он ні захатєл - будєм випалнять."
Доброволець з Білорусі Рустам Док, наприклад, щоб уникнути депортації, пішки перейшов українсько-польський кордон. П'ять днів йшов через гори. Не зустрівши українських він здався польським прикордонникам, після чого попросив політичний притулок і отримав його Польща захистила добровольця з Білорусі від зради України.
Але не у всіх вийшло втекти з України, зараз іноземні добровольці знаходяться на положенні заручників, яких збираються депортувати.
А хто ж тоді буде мужньо захищати Україну від навали московської орди окупантів.
Напевно виродки : Ківа, Портнов, Єрмак, Татаров ..... і інші українофоби -капітулянти, бо вони дуже у великій пошані для нашої продажної антиукраїнської влади капітулянтів.