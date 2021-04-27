1 воин погиб, трое получили боевые травмы. Наемники РФ 6 раз открывали огонь, в т.ч. из 120 мм минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС
С начала суток, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 1 украинский воин погиб, еще трое получили боевые травмы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.
Недалеко от поселка Майорское оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковки вооруженные формирования РФ осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское- автоматические станковые гранатометы.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
Также сообщается, что сегодня, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы. Раненых воинов доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.
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Кластерів вам у стрічку. А тим часом, сьогодні у зоні ООС підірвався автомобіль із військовими - один загиблий, троє травмованих. Це наслідок обмежень Зеленського на розвідку, використання БПЛА, заборони роботи контрснайперських груп, та відкриття вогню на ураження по ворогу на випередження.
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!
Одужання пораненим військовим.