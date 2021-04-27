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Новости Агрессия России против Украины
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1 воин погиб, трое получили боевые травмы. Наемники РФ 6 раз открывали огонь, в т.ч. из 120 мм минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

1 воин погиб, трое получили боевые травмы. Наемники РФ 6 раз открывали огонь, в т.ч. из 120 мм минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС

С начала суток, 27 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. 1 украинский воин погиб, еще трое получили боевые травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по украинским позициям из запрещенных минскими  договоренностями минометов калибра 120 мм, а у населенного пункта Опытное - еще и из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорское оккупанты дважды обстреливали позиции наших воинов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Талаковки вооруженные формирования РФ осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а у населенного пункта Луганское- автоматические станковые гранатометы.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский воин получил осколочное ранение в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки наемники РФ 9 раз срывали "тишину", - штаб ОС

Также сообщается, что сегодня, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще три военнослужащие получили боевые травмы. Раненых воинов доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.

Автор: 

обстрел (26891) Донбасс (26955) потери (4369) операция Объединенных сил (6766)


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зелох ****
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27.04.2021 18:37 Ответить
1 воин погиб, трое получили боевые травмы. Немники РФ 6 раз открывали огонь, в т.ч. из 120 мм минометов и ПТРК, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6627

.
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27.04.2021 18:42 Ответить
Важко вставити "лайк"...Світла пам'ять...
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27.04.2021 18:51 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZWv5mBRcd1Y8gsS10-zBBB_vc2BwdfUqSDS90Q2QG2HNVvlsboKG5Uq0nEproxgvWuVa-G-***********************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/4194662227220446?__cft__[0]=AZWv5mBRcd1Y8gsS10-zBBB_vc2BwdfUqSDS90Q2QG2HNVvlsboKG5Uq0nEproxgvWuVa-G-***********************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Кластерів вам у стрічку. А тим часом, сьогодні у зоні ООС підірвався автомобіль із військовими - один загиблий, троє травмованих. Це наслідок обмежень Зеленського на розвідку, використання БПЛА, заборони роботи контрснайперських груп, та відкриття вогню на ураження по ворогу на випередження.
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27.04.2021 18:57 Ответить
А мы когда откроем огонь из 120-го калибра и ПТУР ?Вопрос конечно риторический пока зеленые у руля.
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27.04.2021 19:16 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

1 воїн загинув, троє зазнали бойових травм. Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, зокрема зі 120 мм мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6242
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27.04.2021 19:16 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам. Воїн, вбий російського загарбника, виконай свій священний обов'язок!1 воїн загинув, троє зазнали бойових травм. Найманці РФ 6 разів відкривали вогонь, зокрема зі 120 мм мінометів і ПТРК, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6033
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27.04.2021 19:17 Ответить
Світла пам'ять полеглому воїну.

Одужання пораненим військовим.
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27.04.2021 21:12 Ответить
Что там у вас творится ? Вас как в тире щёлкают
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27.04.2021 22:32 Ответить
 
 