Россия пытается исключить из переговоров по Донбассу украинских представителей Донецкой и Луганской областей, - Гармаш

Российская сторона пытается исключить общественных экспертов, представителей Донецкой и Луганской областей от Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш

Он отметил: "Становится все более понятной цель этого шоу России с привлечением к консультациям в ТКГ террористки Майи Пироговой и обвинением в шпионаже советника украинской делегации Дениса Казанского. Это очевидно из предложений по "разблокированию" работы политической рабгруппы ТКГ, с которыми уже второй раз выступает представитель России . Сегодня, на неформальной встрече участников консультаций (официального заседания рабочей группы так и не состоялось) в очередной раз было озвучено предложение работать в "прежнем" составе, то есть, "полномочных представителей", к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска (на самом деле из Москвы), соответственно, Михайлову и Мирошника".

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По словам Гармаша, целью всего этого является попытка вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев, которые представляют официальный Киев.

"Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска", - подчеркнул Гармаш.

По его словам, позиция представителя Украины в политической рабгруппе ТКГ Андрея Костина была и остается неизменной: участие Пироговой (представителя террористов) автоматически означает наш выход из переговорной комнаты. Но элементы шантажа, путем напоминания о сложности общей геополитической ситуации и военном обострении сегодня уже звучали.

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"Завтра на ТКГ, они, наверняка, тоже будут применяться. Посмотрим, насколько устойчивым к ним окажется Леонид Макарович. Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель – не мир любой ценой, цель – территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть – сохранение государственности Украины. Субъективизация ОРДЛО (а по сути – "автономия" "ДНР"-"ЛНР") с этой целью никак не коррелируется. И любой шаг в направлении их субъективизации путем нашего вытеснения из переговорного процесса (чем бы его не оправдывали) - ведет к реализации цели Москвы, а не Украины", - резюмировал Гармаш.