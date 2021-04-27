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Новости
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Россия пытается исключить из переговоров по Донбассу украинских представителей Донецкой и Луганской областей, - Гармаш

Россия пытается исключить из переговоров по Донбассу украинских представителей Донецкой и Луганской областей, - Гармаш

Российская сторона пытается исключить общественных экспертов, представителей Донецкой и Луганской областей от Украины из переговорного процесса по Донбассу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке представитель  Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Сергей Гармаш

Он отметил: "Становится все более понятной цель этого шоу России с привлечением к консультациям в ТКГ террористки Майи Пироговой и обвинением в шпионаже советника украинской делегации Дениса Казанского. Это очевидно из предложений по "разблокированию" работы политической рабгруппы ТКГ, с которыми уже второй раз выступает представитель России . Сегодня, на неформальной встрече участников консультаций (официального заседания рабочей группы так и не состоялось) в очередной раз было озвучено предложение работать в "прежнем" составе, то есть, "полномочных представителей", к которым Москва относит и приглашенных из Донецка и Луганска (на самом деле из Москвы), соответственно, Михайлову и Мирошника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гармаш о переговорах по Донбассу в ТКГ: Не вижу возможностей для прорывов в политической подгруппе. Будет очень трудно

По словам Гармаша, целью всего этого является попытка вернуть монополию на представительство в переговорах от ОРДЛО московским марионеткам, выбросить из переговорного процесса переселенцев, которые представляют официальный Киев.

"Мы сильно мешаем России в субъективизации ОРДЛО как стороны конфликта. А для нее в этом - весь смысл Минска", - подчеркнул Гармаш.

По его словам, позиция представителя Украины в политической рабгруппе ТКГ Андрея Костина была и остается неизменной: участие Пироговой (представителя террористов) автоматически означает наш выход из переговорной комнаты. Но элементы шантажа, путем напоминания о сложности общей геополитической ситуации и военном обострении сегодня уже звучали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия врет. Украина не исключала из минского процесса советников своей делегации от общественности, - Гармаш

"Завтра на ТКГ, они, наверняка, тоже будут применяться. Посмотрим, насколько устойчивым к ним окажется Леонид Макарович. Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель – не мир любой ценой, цель – территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть – сохранение государственности Украины. Субъективизация ОРДЛО (а по сути – "автономия" "ДНР"-"ЛНР") с этой целью никак не коррелируется. И любой шаг в направлении их субъективизации путем нашего вытеснения из переговорного процесса (чем бы его не оправдывали) - ведет к реализации цели Москвы, а не Украины", - резюмировал Гармаш.

переговоры (4915) Донбасс (26955) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+5
Может Украине просто выйти из этих переговоров и поступить как Азербайджан?
Закрыть административную границу в направлении лугандона, пропускать только на территорию Украины, прекратить выплату пенсий.
Лугандон немного поживет по инерции, а потом благополучно превратиться в помойку.
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27.04.2021 19:05
+3
Приучают нас к данбаса,пропихивают эту ***** всюду,данбаса блд,данбаса,нарот данбаса,граждане данбаса,вайна на данбаса,есть Донецкая и Луганская области Украины.данбаса-это ********** выкидыш.
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27.04.2021 18:48
+2
зелю нагибают, а он нюхает...
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27.04.2021 18:41
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зелю нагибают, а он нюхает...
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27.04.2021 18:41 Ответить
Приучают нас к данбаса,пропихивают эту ***** всюду,данбаса блд,данбаса,нарот данбаса,граждане данбаса,вайна на данбаса,есть Донецкая и Луганская области Украины.данбаса-это ********** выкидыш.
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27.04.2021 18:48 Ответить
Вообще, какого лысого Зеля согласился в Париже на каких-то "представителей Донецкой и Луганской областей"? Есть мы, агрессор Раша и посредник Евросоюз. И все. Никаких левых и правых представителей.
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27.04.2021 18:50 Ответить
Херня это всё. Пока кацапский Вова не сдохнет ничего не поменяется. Это всё имитация бурной деятельности с нулевым КПД и заработок для тех, кто этим занимается. Как, примерно, для следователей, судей и прокуроров, которые преследуют-расследуют-и-капец-как-строго-судят наших граждан. которые благополучно удрали за границу.
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27.04.2021 18:51 Ответить
придет Патрушев=коми, еще хуже .
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27.04.2021 23:46 Ответить
Может Украине просто выйти из этих переговоров и поступить как Азербайджан?
Закрыть административную границу в направлении лугандона, пропускать только на территорию Украины, прекратить выплату пенсий.
Лугандон немного поживет по инерции, а потом благополучно превратиться в помойку.
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27.04.2021 19:05 Ответить
Fuck you !!!
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27.04.2021 20:33 Ответить
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт".
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27.04.2021 20:37 Ответить
на всіх переговорах мова повинна йти виключно про Крим т.як це захоплена територія і москалі це визнають. А так як ОРДЛО москалі не визнають захопленою територією то й не треба. Поступово, вперто, невеликими територіями звільнювати від "терористів" свою українську землю і без усіляких перемовин.
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27.04.2021 20:59 Ответить
Россия пытается исключить из переговоров по Донбассу украинских представителей Донецкой и Луганской областей,


Вот на их уровне пусть и ведут переговоры, как требует Путин
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27.04.2021 22:47 Ответить
 
 