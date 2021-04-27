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Прямые переговоры с главарями "ДНР" И "ЛНР" - это "красная линия", которую Украина не перейдет, - Кулеба

Прямые переговоры с главарями

Прямые переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в эфире программы "HARDtalk" на телеканале BBC News World во вторник.

"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба.

Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, глава МИД Украины указал:"Будем надеяться".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль предлагает провести встречу в "нормандском формате" на Донбассе

Он подчеркнул, что все понимают, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, главной целью Украины является проведение саммита Нормандской четверки, однако, поскольку президент РФ избегает участия в нем, президент Украины готов провести с ним личную встречу.

"Наша главная цель - иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства - это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - рассказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается исключить из переговоров по Донбассу украинских представителей Донецкой и Луганской областей, - Гармаш

Относительно объявленного отвода войск РФ от границы Украины министр подчеркнул, что "передислокация не означает полной деэскалации".

"Потому что даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт. Но когда мы достигаем даже такие победы, как та, которую мы видим сейчас, что они убирают свои войска, мы также должны быть честны относительно этого - в этот раз мы достигли успеха, мы предприняли хорошие шаги в нашими партнерами. Но это не означает, что угроза исчезла, что они не попытаются это сделать снова", - резюмировал Кулеба.

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переговоры (4915) Донбасс (26955) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Хиба шо только для того, что бы ихние кишки лопатой совковой с дороги прибрать...
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27.04.2021 18:53
+2
Мой президент??😁
Что то типа "мой король" ..вы там случайно осла короновать не собрались??
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27.04.2021 18:53
+1
Русские затеяли весь балаган чтобы что- чесать языками, что то выторговывать? Какие нахрен переговоры, о чем? Вы нам типа, мир а мы вам э... что? Донбасс им не нужен как самоцель, с разрушенной и разграбленной инфраструктурой, населенный лишь теми кто потребляет и почти ничего не производит. За Донбасс русские цепляются только, пока он выполняет роль раздражителя. Отделись от ОРДЛО надежной защитой и эти "республики" тут же будут брошены на произвол- были бы действительно нужны, их бы хапнули давным давно... И какие могут быть переговоры, какого типа, характера- о чем? Все желания РФ уже озвучены, понятны и неприемлемы, какого лезть во все тяжкие- для пиара? Типа вот, смотрите- делаю все что могу...
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27.04.2021 19:03
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Хиба шо только для того, что бы ихние кишки лопатой совковой с дороги прибрать...
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27.04.2021 18:53 Ответить
Мой президент??😁
Что то типа "мой король" ..вы там случайно осла короновать не собрались??
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27.04.2021 18:53 Ответить
Он же едит на переговоры с )(уйлом, ваш президент!!!
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27.04.2021 19:02 Ответить
Русские затеяли весь балаган чтобы что- чесать языками, что то выторговывать? Какие нахрен переговоры, о чем? Вы нам типа, мир а мы вам э... что? Донбасс им не нужен как самоцель, с разрушенной и разграбленной инфраструктурой, населенный лишь теми кто потребляет и почти ничего не производит. За Донбасс русские цепляются только, пока он выполняет роль раздражителя. Отделись от ОРДЛО надежной защитой и эти "республики" тут же будут брошены на произвол- были бы действительно нужны, их бы хапнули давным давно... И какие могут быть переговоры, какого типа, характера- о чем? Все желания РФ уже озвучены, понятны и неприемлемы, какого лезть во все тяжкие- для пиара? Типа вот, смотрите- делаю все что могу...
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27.04.2021 19:03 Ответить
Значит получит вечную войну .
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27.04.2021 19:08 Ответить
Не самый худший вариант! И Израиль тому пример
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27.04.2021 19:25 Ответить
Мир нужен всем.
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28.04.2021 06:00 Ответить
Не всем:
В случае с Израилем - Палестине - они собственно живут не строительством собственного государства, а тем чтобы Израиль перестал существовать

В случае с Украиной - Расее - это империя которой нужна экспансия, без нее империи крышка! И они так же живут идеей прекращения существования Украины.
Поэтому, ни в первом, ни во втором случае не может быть никаких компромиссов - для них отсутствует сама возможность (нельзя согласится быть уничтоженным наполовину, да и хи половинной уничтожение тоже не устроит)
Кроме того, война позволяет Израилю быть сплоенным
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28.04.2021 10:27 Ответить
И Украине и Израилю мир нужен, но цена за него запредельная. Поэтому я и говорю, что и война может быть не самым плохим вариантом из которого можно даже получить и плюсы
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28.04.2021 10:29 Ответить
Они НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СТОРОНАМИ!!!!
Они действительно поставили свои закарлючки но не как стороны, а просто как свидетели!
Соглашение подписали участники ТРЕХСТОРОННЕЙ контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ.
Надеюсь вас в Рашке до 3х считать учили
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27.04.2021 19:32 Ответить
В преамбуле и слова нет ни про каких ЛДНР и четко перечислены участники ТКГ

Прямые переговоры с главарями "ДНР" И "ЛНР" - это "красная линия", которую Украина не перейдет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5867
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27.04.2021 19:37 Ответить
Может Украине просто выйти из этих переговоров и поступить как Азербайджан?
Закрыть административную границу в направлении лугандона, пропускать только на территорию Украины, прекратить выплату пенсий.
Лугандон немного поживет по инерции, а потом благополучно превратиться в помойку.

Ясное дело, на позицию кацапов это не повлияет, но зато у Украины будет время обзавестись приличным вооружением...
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27.04.2021 19:11 Ответить
Вы - полезные идиоты, которые пытаются сформировать общественное мнение, псевдопатриотичными идеями!
Это повлияет на позицию ЕС - они вздохнут с облегчением и снимят с Рашки санкции, поскольку они наложены за НЕВЫПОЛЕНИЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ!!!!!
Можете не стесняться и не выдумать схемы, просто честно скажите, что вам нужно чтобы с РФ сняли санкции
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27.04.2021 19:41 Ответить
«Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги».

Василь Кук
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27.04.2021 19:11 Ответить
Прямые переговоры с главарями "ДНР" И "ЛНР" - это "красная линия", которую Украина не перейдет, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9903
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27.04.2021 19:11 Ответить
А эти вопросы им задавали? Где деньги? Мы должны заплатить? Отключить гавноедов на хер.
26.‎04.‎2021

Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 18 573 688 155 гривен.

Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.04.2021 г. составила 1 787 322 000 гривен.
По состоянию на 01.04.2021 г. 232 166 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
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27.04.2021 19:17 Ответить
Дефицит государственного бюджета в 2020 году составил 217,11 млрд. гривен, что почти в три раза (!!) больше чем в 2019 году (78,05 млрд.)
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27.04.2021 19:18 Ответить
Экономика летит в шкереберть, это очевидно
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27.04.2021 19:30 Ответить
красные линии должна проводить Украина.
"Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких" (С)
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27.04.2021 19:39 Ответить
Похоже на дипломатический абсурд. Хотим мы этого или нет, но ОРДЛО это официальная сторона Минских Соглашений, на этих соглашениях стоит подпись ихнего представителя. Получается раньше официальные переговоры с ними вели, Минское соглашение подписали, а теперь говорим мол Вы террористы и с Вами разговаривать не будем...... ...Фактически Украина эти соглашения срывает наравне с Россией.
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28.04.2021 09:14 Ответить
 
 