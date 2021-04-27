Прямые переговоры с главарями "ДНР" И "ЛНР" - это "красная линия", которую Украина не перейдет, - Кулеба
Прямые переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР" - это красная линия, которую Украина не перейдет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба заявил в эфире программы "HARDtalk" на телеканале BBC News World во вторник.
"Нет. Это красная линия, которую мы не перейдем. Мой президент очень тверд в этом. Мы все знаем, что это Россия напала на Украину. Мы все знаем, что ключ от урегулирования конфликта находится в Москве, и мы не будем разговаривать с их марионетками", - сказал Кулеба.
Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что если президент Украины Владимир Зеленский хочет обсудить проблемы Донбасса, то, в первую очередь, должен встретиться с руководителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".
На вопрос о том, состоится ли встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, глава МИД Украины указал:"Будем надеяться".
Он подчеркнул, что все понимают, что для того, чтобы завершить войну в Украине и принести мир, надо говорить с Владимиром Путиным напрямую. По его словам, главной целью Украины является проведение саммита Нормандской четверки, однако, поскольку президент РФ избегает участия в нем, президент Украины готов провести с ним личную встречу.
"Наша главная цель - иметь полноценный саммит Нормандской четверки, потому что для этого есть условия. Украина имплементировала все составляющие решения саммита Нормандской четверки в Париже от 2019 года. Единственная сторона, которая не имплементировала свои обязательства - это Россия. Мы должны говорить с ними, и мы хотим говорить в Нормандском формате, но если Путин избегает этого формата, мой президент готов встретиться с ним лично и обсудить, как убрать Россию из Украины, как деоккупировать наши территории и принести мир", - рассказал Кулеба.
Относительно объявленного отвода войск РФ от границы Украины министр подчеркнул, что "передислокация не означает полной деэскалации".
"Потому что даже если то, что мы видели в последние недели, было просто учениями, мы видели, что они тренировали нападение на Украину. Это факт. Но когда мы достигаем даже такие победы, как та, которую мы видим сейчас, что они убирают свои войска, мы также должны быть честны относительно этого - в этот раз мы достигли успеха, мы предприняли хорошие шаги в нашими партнерами. Но это не означает, что угроза исчезла, что они не попытаются это сделать снова", - резюмировал Кулеба.
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Что то типа "мой король" ..вы там случайно осла короновать не собрались??
В случае с Израилем - Палестине - они собственно живут не строительством собственного государства, а тем чтобы Израиль перестал существовать
В случае с Украиной - Расее - это империя которой нужна экспансия, без нее империи крышка! И они так же живут идеей прекращения существования Украины.
Поэтому, ни в первом, ни во втором случае не может быть никаких компромиссов - для них отсутствует сама возможность (нельзя согласится быть уничтоженным наполовину, да и хи половинной уничтожение тоже не устроит)
Кроме того, война позволяет Израилю быть сплоенным
Они действительно поставили свои закарлючки но не как стороны, а просто как свидетели!
Соглашение подписали участники ТРЕХСТОРОННЕЙ контактной группы: Украина, РФ и ОБСЕ.
Надеюсь вас в Рашке до 3х считать учили
Закрыть административную границу в направлении лугандона, пропускать только на территорию Украины, прекратить выплату пенсий.
Лугандон немного поживет по инерции, а потом благополучно превратиться в помойку.
Ясное дело, на позицию кацапов это не повлияет, но зато у Украины будет время обзавестись приличным вооружением...
Это повлияет на позицию ЕС - они вздохнут с облегчением и снимят с Рашки санкции, поскольку они наложены за НЕВЫПОЛЕНИЕ МИНСКИХ СОГЛАШЕНИЙ!!!!!
Можете не стесняться и не выдумать схемы, просто честно скажите, что вам нужно чтобы с РФ сняли санкции
Василь Кук
26.04.2021
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 18 573 688 155 гривен.
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.04.2021 г. составила 1 787 322 000 гривен.
По состоянию на 01.04.2021 г. 232 166 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
"Значит, так. Берег моря. Пляжи. И на каждом - спасательная команда. Чтобы за буйки не заплывали, утопленников - за волосы... ну и прочее. Кроме того, конечно, плакаты висят, объявления, угрозы. А за буйки все равно заплывают. Спасатели орут, на лодках мечутся, штрафуют. Ничего не помогает. Только на одном пляже - благодать. Никто ничего не нарушает, никуда не заплывает. Порядок. Что, спрашивают, такое? Что за секрет у вас? «А очень просто, - отвечают спасатели. - Мы тех, кто за буек заплывает, - топим. Прямо с лодки. Раз... Кхх - и нет. И никаких заплывов... Никаких" (С)