Повысив налоги, власть потеряет бизнес, а значит и поступления в бюджет, - Тимошенко
Инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Все страны пытаются поддержать предпринимателей в кризис, а в Украине - наоборот.
Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Укриана.
"Во всем мире снижают налоги, потому что экономика еле-еле выживает, а у нас запланировали закон о повышении налогов. Безусловно, мы будем голосовать против этого закона", - сказала Тимошенко.
Она подчеркнула: другие страны предлагают бизнесу программы поддержки в кризис, чтобы помочь им выжить, в частности, уменьшают ставки по кредитам и предоставляют налоговые льготы.
"Все страны включили все финансовые возможности и оказывают огромную помощь сегодня всем направлениям экономических систем в каждой стране. У нас сегодня, наоборот, забирают. Бросили по 8 тысяч гривен среднему бизнесу и маленькому - это смешно. Что они на эти 8 тысяч гривен сделают?"- заявила Тимошенко.
Она отметила, что фракция "Батькивщина" категорически против повышения налогов и не будет поддерживать инициативы власти.
"Мы против повышения налогов для предпринимательства сегодня. Потому что это несовместимо с их выживанием. Если они упадут, если они прекратят работать, то страна уже и тех капель в бюджет налогов не будет иметь. Поэтому это все - танцы на лезвии бритвы", - подчеркнула Тимошенко.
Напомним, ранее представители власти инициировали внесение изменений в Налоговый кодекс, суть которых - усиление фискального давления на бизнес и повышение налогов.
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1.ЕСЛИ КУРИЦУ ОШИПАТЬ , она перестанет нести яйца
Учитесь на ошибках Порошенко - он молниеносно подписал коррупционный закон ПРО ЕВРОБЛЯХИ И оскорбленные евробляхеры дружно со всеми родственниками проголосовали против него .
Поднимите налоги , зелёные клоуны и вас ждёт судьба Порошенко
Порошенко -
до зайняття політикою не був навіть мультіміліонером . За двадцять років в політиці , на майже усіх висших посадах кількість активів збільшив в 83 рази . Після найдерібаннійшего міністерського поста в уряді зрадника Ібуковичей-Пахла обинився в топ-5 Форб за капіталізацією в 1.5 млд. баксів .
З 20 років в політиці -- 17 років був при владі . При Кучмі був в провластній коаліції 2 роки . При Ющенко 5 років при при владі : секретар РНБО , голова правління нацбанку , голова МІС . При Ібуковичу був 2.5 рока при владі - міністром економіки .
Саме при Ібуковичу на Банковій соратники Ющенко-Порошенко ходили на усі корпоративи ригів , значна частина їх партії НУ отримувала відкати по чорній бухгалтерії Риболювоти . Й саме тому колишній соратник Ющенка-Порошенко -- Валентин Налівайченко перейшов до "Батьківщини" , саме тому ,що як голові СБУ колись в руки йому потрапив звіт про таємну бухгалтерію Ригоблювоти й там він знайшов багато колишнії своїх однопартійців й жодного з поточних однопартійців з "Батьківщини" .
Саме на рахунку Порошенко й Ющенка не якісь виртуальні папірцєві хотєлки з Ригоблювотою . Порошенко був в адміністрації Юща при прем"єрі Ібуковичі . Саме в коаліції з ПР були підпісанні універсали й меморандуми .
Скажу більше - сам по співпраці з ригоБЛЮВотою пройшов розкол в НУ - НС, НФ категорично відмовлялись на будь яку співпрацю з ригами й тільки ближне коло Юща
й Порошенка в 2010 рокі в другому турі здали Україну на відкуп бандюковичей .
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Тимошенко -
стала миллиардершею жодного дня не будучи політиком . Після конфлікта з корумпованим Кучмо , була штучно збанкрученна й усі активи роздеребанени між родиною Кучмо . Перейшла в політику й за 20 років жодного актива в Україні ні Юля , ні її родина не придбала . З 20 років в політиці провела в жорсткій опозиції майже 17 років й тільки 3.5 була при владі , 2.5 двічи була прем"єром , рік при Порошенко в 2014-2015 роках . В жодної не тільки коаліції , але й співпраці з Риголювотої . А ні Мерморандумів , а ні Універсалів . Саме тому , крі м Тимошенко Зека Ібукович жодного іншого топ-політика не не сприймав як особистого ворога , крім ЮВТ . Тому саме Тимошенко посадив , Порошенко зробив міністром . А ні навпаки . В таємній бухгалтерії Ригоблювоти фігурує значна частина соратників Ющенка-Порошенка . Й жодного соратника Тимошенка .
Усі суди в США , які спробували звинувачувати Юлю , що вона нібито була в колаборації з Лазаренком довели , що Тимошенко була лише вимушеної жертвою рейдерства , такою самою , як інші бізнемени України . Навпаки остання досудова угода сплатила мадам 3 млн. баксів моральної компенсації збитків від діяльності Манафорта .