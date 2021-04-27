Повысив налоги, власть потеряет бизнес, а значит и поступления в бюджет, - Тимошенко

Инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Все страны пытаются поддержать предпринимателей в кризис, а в Украине - наоборот.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Укриана.

"Во всем мире снижают налоги, потому что экономика еле-еле выживает, а у нас запланировали закон о повышении налогов. Безусловно, мы будем голосовать против этого закона", - сказала Тимошенко.

Она подчеркнула: другие страны предлагают бизнесу программы поддержки в кризис, чтобы помочь им выжить, в частности, уменьшают ставки по кредитам и предоставляют налоговые льготы.

"Все страны включили все финансовые возможности и оказывают огромную помощь сегодня всем направлениям экономических систем в каждой стране. У нас сегодня, наоборот, забирают. Бросили по 8 тысяч гривен среднему бизнесу и маленькому - это смешно. Что они на эти 8 тысяч гривен сделают?"- заявила Тимошенко.

Она отметила, что фракция "Батькивщина" категорически против повышения налогов и не будет поддерживать инициативы власти.

"Мы против повышения налогов для предпринимательства сегодня. Потому что это несовместимо с их выживанием. Если они упадут, если они прекратят работать, то страна уже и тех капель в бюджет налогов не будет иметь. Поэтому это все - танцы на лезвии бритвы", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее представители власти инициировали внесение изменений в Налоговый кодекс, суть которых - усиление фискального давления на бизнес и повышение налогов.