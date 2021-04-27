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Повысив налоги, власть потеряет бизнес, а значит и поступления в бюджет, - Тимошенко

Повысив налоги, власть потеряет бизнес, а значит и поступления в бюджет, - Тимошенко

Инициатива власти повысить налоги уничтожит отечественное предпринимательство. Все страны пытаются поддержать предпринимателей в кризис, а в Украине - наоборот.

Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Укриана.

"Во всем мире снижают налоги, потому что экономика еле-еле выживает, а у нас запланировали закон о повышении налогов. Безусловно, мы будем голосовать против этого закона", - сказала Тимошенко.

Она подчеркнула: другие страны предлагают бизнесу программы поддержки в кризис, чтобы помочь им выжить, в частности, уменьшают ставки по кредитам и предоставляют налоговые льготы.

"Все страны включили все финансовые возможности и оказывают огромную помощь сегодня всем направлениям экономических систем в каждой стране. У нас сегодня, наоборот, забирают. Бросили по 8 тысяч гривен среднему бизнесу и маленькому - это смешно. Что они на эти 8 тысяч гривен сделают?"- заявила Тимошенко.

Она отметила, что фракция "Батькивщина" категорически против повышения налогов и не будет поддерживать инициативы власти.

"Мы против повышения налогов для предпринимательства сегодня. Потому что это несовместимо с их выживанием. Если они упадут, если они прекратят работать, то страна уже и тех капель в бюджет налогов не будет иметь. Поэтому это все - танцы на лезвии бритвы", - подчеркнула Тимошенко.

Напомним, ранее представители власти инициировали внесение изменений в Налоговый кодекс, суть которых - усиление фискального давления на бизнес и повышение налогов.

Автор: 

налоги (3238) Тимошенко Юлия (24590) Батькивщина (2013)


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Топ комментарии
+8
Країною керують дилетанти широкого профілю з трускавецькими дипломами.
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27.04.2021 19:00
+6
Уроки для дураков от власти
1.ЕСЛИ КУРИЦУ ОШИПАТЬ , она перестанет нести яйца
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27.04.2021 19:07
+5
Ой, видатна популістка вилізла з-під плінтуса) Що ЗЄля, що оця лахудра - два чоботи пара. Забули вже, як Жулька керувала економікою в ручному режимі, і до чого це призвело? То кілометрові черги на заправках - бо Жулька популістично пААбіцяла боротися з цінами. В результаті, зникло паливо. Потім Жулька кинулася регулювати ціни на цукор. Наслідок - цукор зник, а потім з"явився, але вже дорожче. Потім те саме було з м"ясом...
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27.04.2021 19:04
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Правила форума Совет форумчан
Єдиний шлях до наповнення бюджету це підняття податків на фізосіб до 40-50% та зменшення податкового тиску на підприємства.
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27.04.2021 18:59 Ответить
А фізособи ,це хто???))
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27.04.2021 19:01 Ответить
олигархи
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27.04.2021 19:08 Ответить
усі,хто живе в Україні
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27.04.2021 19:18 Ответить
Ага. Зарплата в конвертах рулить. Взагалі ніфіга платити не будуть.
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27.04.2021 19:44 Ответить
чего?
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27.04.2021 20:40 Ответить
Ба,знайоме обличчя!!))
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27.04.2021 18:59 Ответить
Впізнав? А тут казали шо її не впізнають.
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27.04.2021 19:02 Ответить
хто ж воровку не впізнає?
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27.04.2021 19:04 Ответить
В повній темряві ,неозброєним оком !!!)))
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27.04.2021 19:06 Ответить
"Но ти знай, что тебя до могили, не забуду, никогда" !!!!))))
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27.04.2021 19:05 Ответить
хто ж твою воровку не впізнає?
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27.04.2021 19:24 Ответить
Видно Трускавецскую школу экономики
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27.04.2021 19:00 Ответить
Країною керують дилетанти широкого профілю з трускавецькими дипломами.
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27.04.2021 19:00 Ответить
Стара пісня ,на новий лад !!!))
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27.04.2021 19:02 Ответить
Хтось ладен слухати це до скону...
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27.04.2021 19:08 Ответить
на Ванятка натякаєте? Тішить, що таких упоротих у Воровки залишилося 9-10% всього
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27.04.2021 19:21 Ответить
Ой, видатна популістка вилізла з-під плінтуса) Що ЗЄля, що оця лахудра - два чоботи пара. Забули вже, як Жулька керувала економікою в ручному режимі, і до чого це призвело? То кілометрові черги на заправках - бо Жулька популістично пААбіцяла боротися з цінами. В результаті, зникло паливо. Потім Жулька кинулася регулювати ціни на цукор. Наслідок - цукор зник, а потім з"явився, але вже дорожче. Потім те саме було з м"ясом...
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27.04.2021 19:04 Ответить
Продавня лялька кремлівського балагана !!)))
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27.04.2021 19:07 Ответить
С мая начинается эпоха вымирания.
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27.04.2021 19:05 Ответить
обережно ножі гострить...😀
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27.04.2021 19:07 Ответить
Шпори на бойвих лобутенах вже нагострила ,бойва колісниця намазі !!!)))
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27.04.2021 19:10 Ответить
Жужа ще кроаі попоп'є, недарма від іі реклами сайти репались...
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27.04.2021 19:20 Ответить
Уроки для дураков от власти
1.ЕСЛИ КУРИЦУ ОШИПАТЬ , она перестанет нести яйца
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27.04.2021 19:07 Ответить
2. Если хотите проиграть выборы - поднимите налоги
Учитесь на ошибках Порошенко - он молниеносно подписал коррупционный закон ПРО ЕВРОБЛЯХИ И оскорбленные евробляхеры дружно со всеми родственниками проголосовали против него .

Поднимите налоги , зелёные клоуны и вас ждёт судьба Порошенко
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27.04.2021 19:11 Ответить
Все правильно, налоги поднять, 74% зебилов должны страдать
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27.04.2021 19:17 Ответить
не підказуй...вони трусквецьку акадємію закінчували.самі все знають
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27.04.2021 19:22 Ответить
Повысив налоги, власть потеряет бизнес, а значит и поступления в бюджет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4262
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27.04.2021 19:23 Ответить
Геть сдурел юлефоб. И откуда оно у тебя берется, чтоб гадить такими кучами брехни?
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27.04.2021 20:50 Ответить
Таблица порівняння :
Порошенко -
до зайняття політикою не був навіть мультіміліонером . За двадцять років в політиці , на майже усіх висших посадах кількість активів збільшив в 83 рази . Після найдерібаннійшего міністерського поста в уряді зрадника Ібуковичей-Пахла обинився в топ-5 Форб за капіталізацією в 1.5 млд. баксів .
З 20 років в політиці -- 17 років був при владі . При Кучмі був в провластній коаліції 2 роки . При Ющенко 5 років при при владі : секретар РНБО , голова правління нацбанку , голова МІС . При Ібуковичу був 2.5 рока при владі - міністром економіки .
Саме при Ібуковичу на Банковій соратники Ющенко-Порошенко ходили на усі корпоративи ригів , значна частина їх партії НУ отримувала відкати по чорній бухгалтерії Риболювоти . Й саме тому колишній соратник Ющенка-Порошенко -- Валентин Налівайченко перейшов до "Батьківщини" , саме тому ,що як голові СБУ колись в руки йому потрапив звіт про таємну бухгалтерію Ригоблювоти й там він знайшов багато колишнії своїх однопартійців й жодного з поточних однопартійців з "Батьківщини" .
Саме на рахунку Порошенко й Ющенка не якісь виртуальні папірцєві хотєлки з Ригоблювотою . Порошенко був в адміністрації Юща при прем"єрі Ібуковичі . Саме в коаліції з ПР були підпісанні універсали й меморандуми .
Скажу більше - сам по співпраці з ригоБЛЮВотою пройшов розкол в НУ - НС, НФ категорично відмовлялись на будь яку співпрацю з ригами й тільки ближне коло Юща
й Порошенка в 2010 рокі в другому турі здали Україну на відкуп бандюковичей .
------------------------------------------------
Тимошенко -
стала миллиардершею жодного дня не будучи політиком . Після конфлікта з корумпованим Кучмо , була штучно збанкрученна й усі активи роздеребанени між родиною Кучмо . Перейшла в політику й за 20 років жодного актива в Україні ні Юля , ні її родина не придбала . З 20 років в політиці провела в жорсткій опозиції майже 17 років й тільки 3.5 була при владі , 2.5 двічи була прем"єром , рік при Порошенко в 2014-2015 роках . В жодної не тільки коаліції , але й співпраці з Риголювотої . А ні Мерморандумів , а ні Універсалів . Саме тому , крі м Тимошенко Зека Ібукович жодного іншого топ-політика не не сприймав як особистого ворога , крім ЮВТ . Тому саме Тимошенко посадив , Порошенко зробив міністром . А ні навпаки . В таємній бухгалтерії Ригоблювоти фігурує значна частина соратників Ющенка-Порошенка . Й жодного соратника Тимошенка .
Усі суди в США , які спробували звинувачувати Юлю , що вона нібито була в колаборації з Лазаренком довели , що Тимошенко була лише вимушеної жертвою рейдерства , такою самою , як інші бізнемени України . Навпаки остання досудова угода сплатила мадам 3 млн. баксів моральної компенсації збитків від діяльності Манафорта .
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27.04.2021 21:50 Ответить
Жулька разбогатела в тяжелые 90 годы, когда вся Украина опустилась в нищету и темноту, а наторговала на торговле стратегическим топливом - дизелем, бензином и газом, такие были законы, прозевали, 500 млн. дол. у нее забрали Кучма и Азаров., вот она и пошла в политику, мстить, забрать эти деньги. причем победила в задрипаном округе Кировоградской области с минимальным результатом, где ее никто не знал, ибо - аферистка и мошенница.и пошла в Парламент мстить. а эти газовые договоры с Путиным, чтобы вернуть себе деньги, отобранные Фирташем, пошла на госуд предательство - подписала договор на кабалу с Россией на много лет., причем копию договора даже не показала ни Ющенко, ни СБУ, копию пришлось добывать через разведку. Хотела МЕдведчука ввести в правительство, как сказал офицер СБУ Олейник , какое еще преступление должна совершить эта дама, чтобы вы поняли, какая она предательница, брехуха, и подлая., - волк, прикрываясь овечьей шкурой.
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27.04.2021 23:43 Ответить
Ой, видатна популістка вилізла з-під плінтуса) Що ЗЄля, що оця лахудра - два чоботи пара. Забули вже, як Жулька керувала економікою в ручному режимі, і до чого це призвело? То кілометрові черги на заправках - бо Жулька популістично пААбіцяла боротися з цінами. В результаті, зникло паливо. Потім Жулька кинулася регулювати ціни на цукор. Наслідок - цукор зник, а потім з"явився, але вже дорожче. Потім те саме було з м"ясом...
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27.04.2021 19:23 Ответить
За все "кризисы" говорить не буду, остановлюсь только на "сахарном кризисе" лета 2005 года. Так вот, пан Брехло Пропагандонович, в 2006 году, когда Тимошенко уже не "керувала економікою в ручному режимі" (какой ручной режим при том, что в КМУ февраля-сентября 2005 года не было НИ ОДНОГО представителя ВО "Батькивщина" ?! кроме самой ЮТ ) антимонопольный комитет оштрафовал сахарных монополистов (в основном принадлежащие семейству Порохов) за картельный сговор на 5 млн. дол.. Так и быть, подскажу тебе "аргументацию": это проклятая "жулька" подкупила АМКУ оптом и персонально, чтоб они так обидели семейку Порохов.
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27.04.2021 21:04 Ответить
погавкай ще, тупорила шавка воровки Жульки
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28.04.2021 01:08 Ответить
Повышение налогов это Гуляй Поле и Батьки Махно АВТОМАТИЧЕСКИ , тут и обсуждать нечего ....
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27.04.2021 19:30 Ответить
не нужно поднимать, нужно что бы платили налоги( особенно фопы и оффшоры) все а подоходный должен быть наростающим, чем больше зарабатываешь тем больше платишь, как во всем мире
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27.04.2021 19:30 Ответить
Это агент кремля гетьманович мутит воду с повышением налогов,жаль что лох поверил в абсурдную теорию - если отобрать средства у бедных граждан и отдать их ахметке за якобы солнечную энергию и на возмещение пдв липовым экспортёрам,то в стране наступит счастье.
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27.04.2021 19:54 Ответить
Смешно, как персона ЮВТ возбуждает мало не до инфаркта разнопартийных дрочеров и просто быдло. Моментально пробивает эту гнилую публику на жидкий дрист брехней.
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27.04.2021 20:48 Ответить
Секта свидетелей непорочной бабули -сама ,,адекватность,, Лоботомированного брата по болези слабоумия сулиму куда дел?
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27.04.2021 22:09 Ответить
Повысив налоги, власть потеряет бизнес, а значит и поступления в бюджет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 7521
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27.04.2021 23:20 Ответить
Я всю сознательную жизнь голосовал за ЮВТ! Фас!
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27.04.2021 22:43 Ответить
Повысив налоги, власть потеряет бизнес, а значит и поступления в бюджет, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 394
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27.04.2021 23:11 Ответить
Підвищивши податки, влада втратить бізнес, а значить і надходження до бюджету, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 284
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28.04.2021 10:31 Ответить
Підвищивши податки, влада втратить бізнес, а значить і надходження до бюджету, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 4835
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28.04.2021 10:31 Ответить
Підвищивши податки, влада втратить бізнес, а значить і надходження до бюджету, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 3747
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28.04.2021 10:32 Ответить
Воровка Жулька ТиМОШЕННИЦЯ зі своїм трахалем Шуфричем:
Підвищивши податки, влада втратить бізнес, а значить і надходження до бюджету, - Тимошенко - Цензор.НЕТ 5485
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28.04.2021 10:33 Ответить
 
 