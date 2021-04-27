США передали для украинской армии помощи на $8 млн. ФОТОрепортаж

По сообщению посольства США Вооруженным силам Украины предоставлена новая помощь по безопасности на сумму почти $8 млн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило посольство США в Украине.

"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 млн долларов для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения", - говорится в сообщении.

В свою очередь, в Генеральном штабе ВСУ отметили: "В рамках реализации предоставления помощи по безопасности от правительства Соединенных Штатов Америки в Украину прибыли очередные грузы международной технической помощи для нужд Вооруженных Сил Украины. С 2014 году Украина получила безопасности помощи от США на общую сумму более 2 миллиардов долларов".

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