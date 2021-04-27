США передали для украинской армии помощи на $8 млн. ФОТОрепортаж
По сообщению посольства США Вооруженным силам Украины предоставлена новая помощь по безопасности на сумму почти $8 млн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщило посольство США в Украине.
"Соединенные Штаты продолжают непоколебимую поддержку ВCУ путем предоставления помощи по безопасности на сумму 7,85 млн долларов для совершенствования управления и связи, а также запчастей и агрегатов, медицинского оборудования, тактического снаряжения", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в Генеральном штабе ВСУ отметили: "В рамках реализации предоставления помощи по безопасности от правительства Соединенных Штатов Америки в Украину прибыли очередные грузы международной технической помощи для нужд Вооруженных Сил Украины. С 2014 году Украина получила безопасности помощи от США на общую сумму более 2 миллиардов долларов".
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До чого це я? До того, що допомогають армії - кілька десятків людей.
Справжніх, не тіщенків і не дєрьмаків.
Не зелених насікомих, що привозять воїнам 2 (два!) тепловізора.
У нас обманом и шантажом забрали ядерное оружие на сотни миллиардов баксов.
Кинули в пасть ***** и только выражают озабоченность.
Теперь выделяют крохи, а Афганистану, Египту и тд. - миллиарды...
Интересно, а в этой поставке зеркальца были? Ну, те, что для папуасов?...
Весь комплекс ЯО стоил в десятки раз больше...
Лучше бы передали реальной помощи для усиления ВСУ... ПВО и Джавелинов и ракет так 1500 тыс. к ним.