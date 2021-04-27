Пограничник за 68,6 тыс. грн помогал жителю Волыни незаконно завозить лекарства и табак из Беларуси, - Офис Генпрокурора

Правоохранители задержали инспектора одного из отделений Луцкого пограничного отряда во время получения взятки в 68 600 гривен за содействие жителю Волыни в незаконном перемещении табачных и лекарственных изделий из Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Офиса генерального прокурора.

Незаконные товары житель Волыни перемещал через государственную границу Украины вне мест расположения пунктов пропуска.

Дело открыли по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Следственные действия продолжаются. Сейчас правоохранители решают, сообщать ли младшему сержанту о подозрении, избирать ли меру пресечения и отстранять ли от занимаемой должности.