Кулеба: Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США
Президент Владимир Зеленский готовит закон, который позволит "превратить олигархов в бизнесменов".
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы BBC HARDtalk, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, новый закон будет основываться на подходах американского антитрастового закона и привнесет на украинские рынки больше справедливости и конкуренции.
Деталей законопроекта Кулеба при этом не раскрыл.
Министр иностранных дел не согласился с ведущим в том, что Зеленский не смог выполнить обещание и очистить правительство от влияния олигархов.
"Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского. Думаю, этот факт говорит сам за себя", - заявил Кулеба.
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На повторный вопрос, находится лично Игорь Коломойский под прицелом украинских правоохранителей, глава МИД ответил, что этот вопрос лучше задать самим стражам порядка.
"Что я могу сказать, так это то, что борьба с олигархами - это как обезвреживания атомной бомбы. Перережет не тот провод, и все взорвется. Но ты это сделать и найти системное решение проблемы", - пояснил глава МИД.
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оно, квартальное недоразумение, "думает" что ахметов, фирташ, коломойша вот так, ВДРУГ, перестанут зарабатывать на украинцах и все свои средства передадут в бюджет Украины))
"Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского. Думаю, этот факт говорит сам за себя", - заявил Кулеба.
Ну так об этом Запад бубочьке уже более чем полтора года талдычит.
Не "антитрастовый" закон США, а - антитрестовский закон США, он же - , по другому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Конкурентное, или антимонопольное, право . Вот только не ясно какой из этих законов: зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 акон (акт) Шермана или https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 закон Клейтона
во дают !!!!
это в отношении Ахметова и Коломойского ?
• Обіцяв побороти бідність - люди збідніли
• Обіцяв зупинити війну - війна продовжується
• Обіцяв повернути заробітчан - українці виїжджають
• Обіцяв знизити тарифи - тарифи ростуть
ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ
• Пообіцяв кошти від надр
https://www.youtube.com/watch?v=3r_8xdjXMKw
Всі гроші - в банк, і ще сплати за це податок! "Слуги" придумали новий ідіотський законопроєкт
Цирк...
Які правила він писати зібрався, якщо його олігархи й посадили, щоби висмоктувати країну???
За часів Пороха вплив олігархів було зменьшено, всі вони втратили статки... І тому об'єднались та скинули Пороха - посадили обкурену ляльку... І тепер їх статки знов збільшились...
Які правила він писати зібрався, якщо його олігархи й посадили, щоби висмоктувати країну???
За часів Пороха вплив олігархів було зменьшено, всі вони втратили статки... І тому об'єднались та скинули Пороха - посадили обкурену ляльку... І тепер їх статки знов збільшились...
Проходили...
Следующий закон от олигархов :актеров вернуть на сцену а политиков в Верховную Раду !
Авакян лізе у міжнародні відносини, його зам у трансплантологію, кулеба в боротьбу з олігархами.
І що це за лайно за пережатими дротами?
Доведено, ще в 2016 році, що бабломойський- злодій. То що ви боїтесь "пережати"?
краткая инструкция корма для рыбок гуппи
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Акт Шермана -(англ. Sherman Act) - перший антитрестовий (антимонопольний) закон США, який проголосив злочином перешкоджання вільної торгівлі створенням тресту (монополії) і вступ у змову з такою метою. Акт зобов'язував федеральних прокурорів переслідувати такі злочинні об'єднання та встановлював покарання у вигляді штрафів, конфіскацій та позбавлення волі до 10 років.
Траст....трест....
Качество образования у журналистов хромает на обе лапы...
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@tZEinform
"Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США" Министерство иностранных дел возглавляет человек не знающий разницу между словами "траст" и "трест". Акт Шермана (Sherman Act) - это антиТРЕСТовский закон
На речь Мойши Добкина похоже - текст по дебильному написан.
но было сразу поставить вопрос ребром а не спустя 2 года и ТОГОсамого места которое име
ет полномочия!!! официальные!!! в отличие от того кто имеет другие полномочия но.... хайбудэ
грэчка ахотьбыитак пуркуапа........... тем более шо министр иностранных дел всегда на связи...
ну вы понели..... и на том спасибо............. этот хоть не задст как с вагнеровцами......
Может я не права?