РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8533 посетителя онлайн
Новости
11 572 66

Кулеба: Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США

Кулеба: Зеленский хочет прописать

Президент Владимир Зеленский готовит закон, который позволит "превратить олигархов в бизнесменов".

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы BBC HARDtalk, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, новый закон будет основываться на подходах американского антитрастового закона и привнесет на украинские рынки больше справедливости и конкуренции.

Деталей законопроекта Кулеба при этом не раскрыл.

Министр иностранных дел не согласился с ведущим в том, что Зеленский не смог выполнить обещание и очистить правительство от влияния олигархов.

"Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского. Думаю, этот факт говорит сам за себя", - заявил Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: СБУ обыскивает офис Коломойского по делу "Центрэнерго", - источник

На повторный вопрос, находится лично Игорь Коломойский под прицелом украинских правоохранителей, глава МИД ответил, что этот вопрос лучше задать самим стражам порядка.

"Что я могу сказать, так это то, что борьба с олигархами - это как обезвреживания атомной бомбы. Перережет не тот провод, и все взорвется. Но ты это сделать и найти системное решение проблемы", - пояснил глава МИД.

Также на Цензор.НЕТ: Коррупционно-олигархическая система и не думает сдаваться, но Зеленского это не остановит, - Ермак

Автор: 

законопроект (3219) Зеленский Владимир (20232) Коломойский Игорь (1791) олигарх (1027) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+30
• Обіцяв боротися з олігархами - вони разбогатіли
• Обіцяв побороти бідність - люди збідніли
• Обіцяв зупинити війну - війна продовжується
• Обіцяв повернути заробітчан - українці виїжджають
• Обіцяв знизити тарифи - тарифи ростуть


ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ

• Пообіцяв кошти від надр
показать весь комментарий
27.04.2021 19:57
+21
ХЗ, смеяться или плакать?
показать весь комментарий
27.04.2021 19:57
+20
ЗЕбіл сам з собою боротися буде? То хай Вовочка почне з того, що поверне усі свої мільйони доларів з кіпрських оффшорів!
показать весь комментарий
27.04.2021 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ХЗ, смеяться или плакать?
показать весь комментарий
27.04.2021 19:57 Ответить
вовка шмаркля готовит очередной видосик для зебилов... теперь - про "правила олигархов"
оно, квартальное недоразумение, "думает" что ахметов, фирташ, коломойша вот так, ВДРУГ, перестанут зарабатывать на украинцах и все свои средства передадут в бюджет Украины))
показать весь комментарий
27.04.2021 20:01 Ответить
кулеба прямо заявил что зеленский крышут коррурцию коломойши:
"Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского. Думаю, этот факт говорит сам за себя", - заявил Кулеба.
показать весь комментарий
27.04.2021 20:02 Ответить
К чему єти законьі, если судьі не работают как должно?
показать весь комментарий
27.04.2021 21:17 Ответить
Кулеба: Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США - Цензор.НЕТ 9334
показать весь комментарий
27.04.2021 20:17 Ответить
"за основу возьмут антитрастовый закон США"

Ну так об этом Запад бубочьке уже более чем полтора года талдычит.
Не "антитрастовый" закон США, а - антитрестовский закон США, он же - , по другому - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Конкурентное, или антимонопольное, право . Вот только не ясно какой из этих законов: зhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 акон (акт) Шермана или https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 закон Клейтона
показать весь комментарий
27.04.2021 20:27 Ответить
за основу возьмут антитрастовый закон США

во дают !!!!
это в отношении Ахметова и Коломойского ?
показать весь комментарий
27.04.2021 21:26 Ответить
Так звучит же решительно красиво? Зебилы уже начали мысленно примерять "оранжевые, упоительно дорогие кальсоны" и занимают очередь за колбасой.
показать весь комментарий
27.04.2021 21:45 Ответить
• Обіцяв боротися з олігархами - вони разбогатіли
• Обіцяв побороти бідність - люди збідніли
• Обіцяв зупинити війну - війна продовжується
• Обіцяв повернути заробітчан - українці виїжджають
• Обіцяв знизити тарифи - тарифи ростуть


ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ТУТ

• Пообіцяв кошти від надр
показать весь комментарий
27.04.2021 19:57 Ответить
Обiцянка - це близкий родич дулi.
показать весь комментарий
27.04.2021 20:03 Ответить
борьба с "олигархатом"
https://www.youtube.com/watch?v=3r_8xdjXMKw

Всі гроші - в банк, і ще сплати за це податок! "Слуги" придумали новий ідіотський законопроєкт
показать весь комментарий
27.04.2021 20:05 Ответить
уже давно в... закатках у кума в огороде
показать весь комментарий
27.04.2021 21:27 Ответить
- Обіцяв не чіпаті ФОПів - вони закриваються
показать весь комментарий
27.04.2021 21:44 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2021 19:57 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2021 19:58 Ответить
ЗЕбіл сам з собою боротися буде? То хай Вовочка почне з того, що поверне усі свої мільйони доларів з кіпрських оффшорів!
показать весь комментарий
27.04.2021 19:59 Ответить
Ну конечно,хитрая прокурорша и алчные судьишки уже готовы исполнять закон про прищучивание ахметки,бени,фирташа и потроха,эти шакалы как были в порядке,так и останутся,а закон ляжет очередным тяжелым грузом на фопы и другой малый бизнес.
показать весь комментарий
27.04.2021 20:00 Ответить
Просто скопіюю пост нижче:
Цирк...
Які правила він писати зібрався, якщо його олігархи й посадили, щоби висмоктувати країну???
За часів Пороха вплив олігархів було зменьшено, всі вони втратили статки... І тому об'єднались та скинули Пороха - посадили обкурену ляльку... І тепер їх статки знов збільшились...
показать весь комментарий
27.04.2021 21:29 Ответить
Опять телега впереди кобылы . Сначала должны быть американские судьи , которые будут следить за выполнением законов , а потом закон
показать весь комментарий
27.04.2021 20:01 Ответить
А в слове "прописать" где правильно ставить ударение Кулеба все-таки не сказал...
показать весь комментарий
27.04.2021 20:01 Ответить
Судя по тому что ТВ олигархов хвалят Зелю. У них все хорошо)))
показать весь комментарий
27.04.2021 20:01 Ответить
показать весь комментарий
27.04.2021 20:01 Ответить
Пригадую, один закон вже "прописували" за прикладом західних. А вийшло як завжди у ЗЕлених...

Кулеба: Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США - Цензор.НЕТ 1701
показать весь комментарий
27.04.2021 20:02 Ответить
Цирк...
Які правила він писати зібрався, якщо його олігархи й посадили, щоби висмоктувати країну???
За часів Пороха вплив олігархів було зменьшено, всі вони втратили статки... І тому об'єднались та скинули Пороха - посадили обкурену ляльку... І тепер їх статки знов збільшились...
показать весь комментарий
27.04.2021 20:04 Ответить
Буде закон "сообщающихся сосунов" , одних кравасісь поміняють на інших..
Проходили...
показать весь комментарий
27.04.2021 20:05 Ответить
зелох хочет, коломой рулит в руке в попе...
показать весь комментарий
27.04.2021 20:06 Ответить

Следующий закон от олигархов :актеров вернуть на сцену а политиков в Верховную Раду !
показать весь комментарий
27.04.2021 20:08 Ответить
я так розумію наприкінці приймуть закон який повністю легалізує статки наших упирів які помилково називають олігархами.
показать весь комментарий
27.04.2021 20:08 Ответить
Бєніто посадють чи то не алігарх?
показать весь комментарий
27.04.2021 20:10 Ответить
У плісняви хоч один займається своєю справою?
Авакян лізе у міжнародні відносини, його зам у трансплантологію, кулеба в боротьбу з олігархами.
І що це за лайно за пережатими дротами?
Доведено, ще в 2016 році, що бабломойський- злодій. То що ви боїтесь "пережати"?
показать весь комментарий
27.04.2021 20:15 Ответить
про що мова коли левова частка депутатів з партії Зе є лобістами від олігархії
показать весь комментарий
27.04.2021 20:17 Ответить
"Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского" - Интересно, кто эти люди?
показать весь комментарий
27.04.2021 20:26 Ответить
"некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось..."


краткая инструкция корма для рыбок гуппи
показать весь комментарий
27.04.2021 21:34 Ответить
Рафик неуинават!
показать весь комментарий
27.04.2021 23:21 Ответить
"Что я могу сказать, так это то, что борьба с олигархами - это как обезвреживания атомной бомбы. Перережет не тот провод, и все взорвется. Но ты это сделать и найти системное решение проблемы", - пояснил глава МИД.- (власти хорошо иметь такую бомбу,которая взорвала мозги 73% избирателей и теперь этот провод ,который связывает бомбу с властью не отрежешь ,ибо власть сама себья взорвет)
показать весь комментарий
27.04.2021 20:30 Ответить
І справді.Так і написано:"Він, за його словами, буде ґрунтуватися на підходах американського антитрастового закону...."
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0 Акт Шермана -(англ. Sherman Act) - перший антитрестовий (антимонопольний) закон США, який проголосив злочином перешкоджання вільної торгівлі створенням тресту (монополії) і вступ у змову з такою метою. Акт зобов'язував федеральних прокурорів переслідувати такі злочинні об'єднання та встановлював покарання у вигляді штрафів, конфіскацій та позбавлення волі до 10 років.

Траст....трест....
Кулеба: Зеленський хоче прописати "правила гри" для олігархів, за основу візьмуть Антитрастівський закон США - Цензор.НЕТ 5818
показать весь комментарий
27.04.2021 20:31 Ответить
так отож...
показать весь комментарий
27.04.2021 21:23 Ответить
Не бывает такого, чтобы, в кукольном театре, кукла начала ставить условия тому, кто её натянул. Впрочем, зебилы и не в такое верили и продолжают верить...
показать весь комментарий
27.04.2021 20:34 Ответить
кортше єдиний олігархом може виявитися парашенка, і ще дехто з зажоп. а всі інші чесними бізнесменами
показать весь комментарий
27.04.2021 20:36 Ответить
Кулеба: Зеленський хоче прописати "правила гри" для олігархів, за основу візьмуть Антитрастівський закон США - Цензор.НЕТ 4900
показать весь комментарий
27.04.2021 20:42 Ответить
Это СМЕРТЬ для Украины ,СМЕРТЬ быстрая и неотвратимая !!! Сначала ворьё которое называют олигархами должно СЕСТЬ на ПОЖИЗНЕННОЕ а если им начнут конфетки давать то каждый человек в Украине будет иметь полное право насрать на ВСЕ ЗАКОНЫ и делать то что ему захочется !!!!!!!!!!!!!!!!!! По другому оно не сработает ,это фактически ГИБЕЛЬ для государства !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.04.2021 20:58 Ответить
Может "антитрестовский закон"?
Качество образования у журналистов хромает на обе лапы...
показать весь комментарий
27.04.2021 21:14 Ответить
Когда президент малогамотный идиот , то такая у него и команда , Ермак выполяет обязаности министра иностранных дел , а сам министр занимается хер знает какой херней , а не своей работой.
показать весь комментарий
27.04.2021 21:21 Ответить
превратить олигарха в бизнесмена?! это как превратитить людоеда в вегана
показать весь комментарий
27.04.2021 21:28 Ответить
А нам уже несколько десятков лет нагло брешут, что у нас чуть ли не наилучшие законы в мире. Что только лишь нужно, чтобы они выполнялись.
показать весь комментарий
27.04.2021 21:30 Ответить
читаю это все и понимаю что кацапы реально правы в одном: Украина не имеет независимости, она находится под внешним управлением США - это 100 процентов, как скажут в США - так Зесопля и поступит, для Америки мы страна третьего сорта.... С другой стороны лучше быть под США чем под Россией. Смысл в том, что независимая сильная Украина не нужна ни России ни США.
показать весь комментарий
27.04.2021 21:40 Ответить
Якщо 6 олігархів, 30 років непоборенні в Україні, поборять законом іншої країни - то тільки б надіятись й яка різниця звідки закон . Головне що вова йурист його буде впроваджувати )
показать весь комментарий
27.04.2021 22:04 Ответить
вуайєрист...
показать весь комментарий
27.04.2021 23:23 Ответить
Ну этооооо уже серьезноооооо!!! Он тщательно это обдумал????
показать весь комментарий
27.04.2021 22:03 Ответить
Брать за основу страну, где живет половина самых богатых людей мира не лучшая идея. В США инстаграмные дуры богаче чем украинские олигархи.
показать весь комментарий
27.04.2021 22:37 Ответить
ЗЕ-дебіли!Навіть слів правильних не знають!

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

@tZEinform

"Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США" Министерство иностранных дел возглавляет человек не знающий разницу между словами "траст" и "трест". Акт Шермана (Sherman Act) - это антиТРЕСТовский закон
показать весь комментарий
27.04.2021 23:29 Ответить
"Что я могу сказать, так это то, что борьба с олигархами - это как обезвреживания атомной бомбы. Перережет не тот провод, и все взорвется. Но ты это сделать и найти системное решение проблемы", - пояснил глава МИД.Источник: https://censor.net/ru/n3262390

На речь Мойши Добкина похоже - текст по дебильному написан.
показать весь комментарий
27.04.2021 23:35 Ответить
В США с миллионеров 3 шкуры снимут только за подозрение. Как здесь им хвост прищемить, когда вы им анал вылизываете ?
показать весь комментарий
28.04.2021 08:11 Ответить
Проект олігархів пообіцяв боротися із олігархами...
показать весь комментарий
28.04.2021 09:36 Ответить
Так было всегда. Это расправа с конкурентами , а не борьба с олигархами... К тому ж - открыты дела - это воообще не считается. Считаются посадки..А их нет. Значи всё показуха... Мы уже смотрели, как петя на видеокамеру надевал наручники на генералов.. а потом (без камеры) снимал... И атаки на людей коломойского - это имитация деятельности под давлением Штатов..как и готовящаяся филькина грамота... Она - чтоб Бидону показать - вооот мы работаем, а не чтоб её реально применять
показать весь комментарий
28.04.2021 09:56 Ответить
В америке есть ещё полезные примеры. Например закон о лоббировании.
показать весь комментарий
28.04.2021 10:00 Ответить
сначала это малоПИД,,,роское, бенино, нарко-Ничтожество дает меРтвечуку "увеличить" свое наворованное состояние в 20 раз, украсть своему Сброду, под чутким руководством своего хозяина бени как минимум 40 лярдов на дорогах, вывезти маски, разворовать гос.резерв, обогатиться на тарифах рыжему через его ставленника шПигеля и т.д а тепеоь для идиотов Оно решило имитировать какую то "борьбу"...хочу напомнить что часть украденных денег в привате нашли на офшорных счетах 95 квартала.....
показать весь комментарий
28.04.2021 10:08 Ответить
показать весь комментарий
28.04.2021 11:11 Ответить
иртересно конечно..... министр внешних дел говорит вместо ТОГОсамогоместа которое долж
но было сразу поставить вопрос ребром а не спустя 2 года и ТОГОсамого места которое име
ет полномочия!!! официальные!!! в отличие от того кто имеет другие полномочия но.... хайбудэ
грэчка ахотьбыитак пуркуапа........... тем более шо министр иностранных дел всегда на связи...
ну вы понели..... и на том спасибо............. этот хоть не задст как с вагнеровцами......
показать весь комментарий
28.04.2021 13:40 Ответить
Что- то я запуталась. Почему в нашей стране все дипломатические вопросы на уровне МИД решает секретарша зеленского - ермак. А кулеба решает вопросы которые совершенно не по его части.
Может я не права?
показать весь комментарий
28.04.2021 14:48 Ответить
 
 