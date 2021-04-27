Кулеба: Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США

Президент Владимир Зеленский готовит закон, который позволит "превратить олигархов в бизнесменов".

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в эфире программы BBC HARDtalk, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, новый закон будет основываться на подходах американского антитрастового закона и привнесет на украинские рынки больше справедливости и конкуренции.

Деталей законопроекта Кулеба при этом не раскрыл.

Министр иностранных дел не согласился с ведущим в том, что Зеленский не смог выполнить обещание и очистить правительство от влияния олигархов.

"Как я уже сказал, некоторые приближенные к Коломойскому люди были обвинены в участии в коррупционных схемах. Раньше такого не случалось, это произошло при президентстве Зеленского. Думаю, этот факт говорит сам за себя", - заявил Кулеба.

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На повторный вопрос, находится лично Игорь Коломойский под прицелом украинских правоохранителей, глава МИД ответил, что этот вопрос лучше задать самим стражам порядка.

"Что я могу сказать, так это то, что борьба с олигархами - это как обезвреживания атомной бомбы. Перережет не тот провод, и все взорвется. Но ты это сделать и найти системное решение проблемы", - пояснил глава МИД.

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