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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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На оккупированных территориях Донбасса паспорта РФ получили 583 тыс. местных жителей, - Денисова

На оккупированных территориях Донбасса паспорта РФ получили 583 тыс. местных жителей, - Денисова

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили 583 тыс. украинских граждан.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матео, информирует Цензор.НЕТ.

"Обратила внимание господина Матео на проблему насильственной паспортизации граждан, которую осуществляет страна-оккупант РФ. На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей паспорта получили 583 тыс. граждан. Из них 67 тыс. паспортов оформили несовершеннолетние. Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года. по нашим оценкам, к тому времени российские паспорта получат более 2 миллионов жителей этих территорий ", - сообщила омбудсмен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минимум 400 тыс. жителей Донбасса получили паспорта РФ, - Резников

Автор: 

Денисова Людмила (996) паспорт (1178) Донбасс (26955) двойное гражданство (161)


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Топ комментарии
+9
Пенсионерам лугандона, получившим паспорта рф, Украина не обязана выплачивать пенсии.
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27.04.2021 21:27
+6
свои пенсионные дела тоже перевели на россию?
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27.04.2021 20:44
+5
русский, ты на бутылку присел вне очереди?
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27.04.2021 20:38
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На оккупированных территориях Донбасса паспорта РФ получили 583 тыс. местных жителей, - Денисова - Цензор.НЕТ 3012
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27.04.2021 20:32 Ответить
многоходовочка в два хода:

1. закон о уголовной ответственности за российское гражданство
2. сажать таких персонажей при появлении на украинском КПП

поверьте, будут показательно жевать русские паспорта на камеру
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27.04.2021 21:42 Ответить
Ну тепер хай отримують рашинську подачку.
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27.04.2021 20:32 Ответить
На окупованих територіях Донбасу паспорти РФ отримали 583 тис. місцевих жителів, - Денісова - Цензор.НЕТ 6011
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27.04.2021 20:50 Ответить
А последним паспорт получит Буратина и адьес зебилы - жуйте конец бедности
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27.04.2021 20:35 Ответить
Электронная очередь расписана до 2024, так о каком насильственном гражданстве она говорит, там и так от желающих отбоя нет.
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27.04.2021 20:35 Ответить
русский, ты на бутылку присел вне очереди?
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27.04.2021 20:38 Ответить
свои пенсионные дела тоже перевели на россию?
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27.04.2021 20:44 Ответить
А зачем, там многие по 2 пенсии получают, коммуналка копейки.
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27.04.2021 20:46 Ответить
значит не хотят получать только кацапскую пенсию, это что за гибридная порода таких существ?
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27.04.2021 20:49 Ответить
І зарплата у 100 доларів )
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27.04.2021 23:56 Ответить
Акція від паспортного столу РоSSії:
при отриманні російського громадянства, наколінники у подарунок.
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27.04.2021 20:37 Ответить
Дынырийские учоные " открыли " недавно бутылку водки...
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27.04.2021 20:38 Ответить
Прямо насильно їх заставляють брати рашинські аусвайси і отримувати рашинську грошову подачку, бідненькі страдальци, таки дочекались рашу...
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27.04.2021 20:40 Ответить
и не выплачивать им украинскую пенсию, пусть живут на кацапскую.
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27.04.2021 20:42 Ответить
Не понятно зачем платят,накопительной пенсии в Украине нет,налогов в казну от лугандыры нет,следовательно никаких выплат.Рашка многим пенсии платила после развала совка??
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27.04.2021 20:47 Ответить
ну и где эти аусвайсы для дебилов с курицей- табака прописаны?...или пустая графа регистрации ...?))..
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27.04.2021 20:47 Ответить
мабуть, на Камчатці або Курилах
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27.04.2021 20:49 Ответить
Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят 7-8 млрд грн налогов в бюджет Украины, - глава Госказначейства Слюз
[Налоги с оккупированного Донбасса: Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят налоги в бюджет Украины (20.02.19 19:45) « Политика Украины | Цензор.НЕТ]: Посмотри! https://censor.net.ua/news/3112864/predpriyatiya_rabotayuschie_na_okkupirovannom_donbasse_platyat_78_mlrd_grn_nalogov_v_byudjet_ukrainy
))
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27.04.2021 21:02 Ответить
Може й платять, однак з того боку окрім грошенят летять і кулі.
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27.04.2021 21:04 Ответить
не платять та й хіба там є підприємства? вони вже давно вивезені в рашу
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27.04.2021 21:10 Ответить
чушь!.."старый баян", х.з. какого года еще...
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27.04.2021 21:21 Ответить
Ви ЦН Не Вірите??!!
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28.04.2021 00:16 Ответить
..поищи лохов на Мурзилке или еще где ...
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28.04.2021 01:51 Ответить
Голосити про народження тисяч нових кацапів на українській землі марно, як і гаваріть, что там наші люді. За сім років там вже немає наші люді. Зараз необхідно ставити питання про санкції за подвійне громадянство. Без регулювання і державної позиції з цього питання, цієї проблеми не вирішити. На війні одна лінія фронту, а ось окопів два. Ти або в нашому окопі, або у окопі ІНШОЇ СТОРОНИ, як любе казати один "прастой парєнь із Крівого Рога". Звісно, що деякі керівники, що мають дружин громадянок країни миротворця, не можуть піти проти своїх сімейних переконань. Однак, питання всеодно треба буде вирішувати. Якщо їм можна мати паспорти Немитої, то рано чи пізно виникне непорозуміння у суспільстві. Ківа звісно у наступній науковій праці, це питання обгрунтує і впровадить, однак ми можемо до цього недожити.
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27.04.2021 21:02 Ответить
пів мільйону нелегалів і кандидатів на депортацію - ну не придурки?
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27.04.2021 21:23 Ответить
Пенсионерам лугандона, получившим паспорта рф, Украина не обязана выплачивать пенсии.
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27.04.2021 21:27 Ответить
обязана
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27.04.2021 21:53 Ответить
Обязана: соглашение соответствующее есть.
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28.04.2021 03:21 Ответить
А в этом соглашении прописано, что путлер может раздавать паспорта рф всем, кому не лень?
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28.04.2021 09:36 Ответить
Если государство вдруг перестало быть обязаным платить кому-то пенсии, то с таким же успехом я бы мог сказать, что могу быть не обязан платить государству налоги. Рф тут вообще никаким боком к общественному договору внутри Украины. Пока человек не отказался от родного укр. паспорта, никто не вправе лишать его пенсий, пусть у него сто других паспортов есть.
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28.04.2021 13:16 Ответить
Как Вы, наверное, поняли, я живу в Германии. Мне сейчас 68 лет. Трудовой стаж в Украине больше 30 лет. У меня украинский паспорт, из украинского гражданства я не выходил, немецкое гражданство не получал. То есть, я имею полное право на украинскую пенсию. Но Украина мне её не выплачивает. И не только мне - Украина вообще не выплачивает пенсий тем, кто покинул страну и живёт за границей на ПМЖ. Так вот, вопрос: чем я хуже тех жителей лугандона, которые получили паспорта и гражданство рф?
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28.04.2021 14:57 Ответить
Ну хотя бы тем, что "лугандон" - это таки Украина, хотя из вашего сообщения я вижу противоположный посыл, и мы говорим о резидентах, которые никуда не переезжали.
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28.04.2021 17:18 Ответить
Понимаете, в чём дело... Украина должна выплачивать пенсии таким, как я. Но... Она ссылается на то, что у неё нет денег в пенсионном фонде. То есть, по закону должна и обязана, а по факту не имеет на это средств. А теперь о лугандоне. Он оккупирован рф, и именно оккупант, то есть, рф должна содержать местных пенсионеров. Не говоря уже о тех, кто обзавёлся российскими паспортами.
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28.04.2021 18:06 Ответить
Не платит пенсию, потому что нет денег в пенсионном? Такого бреда я давно не слышал. Видимо адекватность беседы себя исчерпала.
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28.04.2021 20:43 Ответить
Видимо, не нужно хамить, а почитать в Интернете статьи на эту тему:

https://www.rechtsberater-cccp.de/ru/uslugi/pensiya/18-4-pen-pr

https://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/5/176/8519/ukraina-frg-na-pensionnom-fronte-grjadut-izmenenija
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28.04.2021 21:06 Ответить
Вот и станет земля сибирская богаче на 583000 идиотов...
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27.04.2021 21:27 Ответить
Зачем нам об этом переживать. Больше владельцев руспаспортов -больше бесплатных рабочих на восстановлении инфраструктуры Донбасса. А уж потом пускай на землю паспорта пестуют.
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27.04.2021 21:37 Ответить
А работать не пробовали, ну, что бы за пособием руку не протягивать?
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27.04.2021 21:48 Ответить
На окупованих територіях Донбасу паспорти РФ отримали 583 тис. місцевих жителів, - Денісова - Цензор.НЕТ 8077
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27.04.2021 21:46 Ответить
Пора уже Украине прекратить выплачивать пенсии тем гражданам расии!
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27.04.2021 21:48 Ответить
Баба з воза - коням легше...
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27.04.2021 21:50 Ответить
ДЕ
ПОР
ТА
ЦИ
Я
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27.04.2021 22:43 Ответить
гос-во не понимает что выплата, равно как и невыплата пенсий колоборантам с двуглавой курицей над рожей- только поощряет и усиливает их ненависть к Украине, потому что им - мало, а Украины к ним, потому что тоже мало...
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27.04.2021 22:43 Ответить
Это та "нашалюдя", которой мы пенсии платим?
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27.04.2021 22:47 Ответить
При возвращении Донбасса в родную украинскую гавань всех граждан россии с вещами на выход. Как говорится: "Домой , в россию матушку." И хоть камни с неба, а они будут дома.
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27.04.2021 22:51 Ответить
Смело, 100%, Украина должна эконрмить на пенсиях тем донбабвийским колаборантам и оркам...
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27.04.2021 23:31 Ответить
Негайно закон про позбавлення українського громадянства,отримавших громадянство россії.
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28.04.2021 06:58 Ответить
 
 