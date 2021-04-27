На оккупированных территориях Донбасса паспорта РФ получили 583 тыс. местных жителей, - Денисова
На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили 583 тыс. украинских граждан.
Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матео, информирует Цензор.НЕТ.
"Обратила внимание господина Матео на проблему насильственной паспортизации граждан, которую осуществляет страна-оккупант РФ. На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей паспорта получили 583 тыс. граждан. Из них 67 тыс. паспортов оформили несовершеннолетние. Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года. по нашим оценкам, к тому времени российские паспорта получат более 2 миллионов жителей этих территорий ", - сообщила омбудсмен.
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1. закон о уголовной ответственности за российское гражданство
2. сажать таких персонажей при появлении на украинском КПП
поверьте, будут показательно жевать русские паспорта на камеру
при отриманні російського громадянства, наколінники у подарунок.
[Налоги с оккупированного Донбасса: Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят налоги в бюджет Украины (20.02.19 19:45) « Политика Украины | Цензор.НЕТ]: Посмотри! https://censor.net.ua/news/3112864/predpriyatiya_rabotayuschie_na_okkupirovannom_donbasse_platyat_78_mlrd_grn_nalogov_v_byudjet_ukrainy
))
https://www.rechtsberater-cccp.de/ru/uslugi/pensiya/18-4-pen-pr
https://www.partner-inform.de/partner/detail/2017/5/176/8519/ukraina-frg-na-pensionnom-fronte-grjadut-izmenenija
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