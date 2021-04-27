На оккупированных территориях Донбасса паспорта РФ получили 583 тыс. местных жителей, - Денисова

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей российские паспорта получили 583 тыс. украинских граждан.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с представителем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Пабло Матео, информирует Цензор.НЕТ.

"Обратила внимание господина Матео на проблему насильственной паспортизации граждан, которую осуществляет страна-оккупант РФ. На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей паспорта получили 583 тыс. граждан. Из них 67 тыс. паспортов оформили несовершеннолетние. Электронная очередь на получение паспорта расписана до 2024 года. по нашим оценкам, к тому времени российские паспорта получат более 2 миллионов жителей этих территорий ", - сообщила омбудсмен.

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