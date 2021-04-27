Российский оппозиционер Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина" из-за того, что его признали склонным к побегу
Оппозиционер из РФ Алексей Навальный обратился в Преображенский суд Москвы с иском к следственному изолятору "Матросская тишина", где находился до этапирования в колонию.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В суд поступил административный иск Навального к СИЗО-1 УФСИН России по Москве об оспаривании решения комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ", - сказала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.
В суде пока не смогли уточнить суть поданного оппозиционером иска.
В свою очередь, информированный источник рассказал журналистам, что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.
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В феврале стало известно, что Навальный, который тогда находился в СИЗО "Матросская тишина", поставлен на профилактический учет как склонный к побегу.
Как ранее заявляла защита, постановка его на учет как склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению россиянина.
С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".
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ме\нhttps://www.youtube.com/watch?v=5u3YVuzl278 ,
сек епавится очень, осоьенно когда бык на гробовозе обрсрался то))))
- Таня.
- А меня Лёша-бутерброд!
- Ну и дура!
Ложкою копав??
и половцу и печенегу !
в роSSии - много на УДО,
но больше - склонные к побегу !
А бутербродные комментаторы - полезные кремлю идийоты.