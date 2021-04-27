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Российский оппозиционер Навальный подал в суд на СИЗО "Матросская тишина" из-за того, что его признали склонным к побегу

Российский оппозиционер Навальный подал в суд на СИЗО

Оппозиционер из РФ Алексей Навальный обратился в Преображенский суд Москвы с иском к следственному изолятору "Матросская тишина", где находился до этапирования в колонию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В суд поступил административный иск Навального к СИЗО-1 УФСИН России по Москве об оспаривании решения комиссии органа исполнительной власти субъекта РФ", - сказала пресс-секретарь суда Алиса Закутняя.

В суде пока не смогли уточнить суть поданного оппозиционером иска.

В свою очередь, информированный источник рассказал журналистам, что в иске Навальный просит признать незаконным решение администрации о постановке его на учет как склонного к побегу.

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В феврале стало известно, что Навальный, который тогда находился в СИЗО "Матросская тишина", поставлен на профилактический учет как склонный к побегу.

Как ранее заявляла защита, постановка его на учет как склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению россиянина.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии N2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше".

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Автор: 

россия (95365) СИЗО (1360) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+5
насмотрелся бедолага кин про адвокатов
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27.04.2021 20:40
+3
Прям Надежда Савченко 2.
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27.04.2021 20:44
+1
- Девушка, а, девушка, а как вас зовут?
- Таня.
- А меня Лёша-бутерброд!
- Ну и дура!
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27.04.2021 20:56
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насмотрелся бедолага кин про адвокатов
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27.04.2021 20:40 Ответить
Ну теоритически он может выиграть в европе по правам человека, а для этого надо местные суды пройти в любом случае.
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27.04.2021 22:36 Ответить
ЕСПЧ уже несколько приказов рашке кинул выпустить Навального. Толку ноль.
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28.04.2021 09:34 Ответить
А этот все иски строчит, перспектив то ноль, ну хоть дает адвокатам заработать. Какая условка, ему 100% еще несколько лет накинут. Например сейчас в суде обьявят его организацию экстремисткой и сядет он надолго как её создатель.
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27.04.2021 20:43 Ответить
Прям Надежда Савченко 2.
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27.04.2021 20:44 Ответить
Точно, наша Надя так голодала, что потом после освобождения задница в джинсы не помещалась. Небутерброд тоже, не успел ещё на зоне освоится, уже жалобы, болезни на грани погибели, инстаграмчики, голодухи и остальной пиар, и это совсем не похоже на то, что об этом концлагере тот-же Дёмушкин рассказывал. Что-то тут загадочное происходит
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27.04.2021 21:02 Ответить
в спортлото было бы надёжнее ..
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27.04.2021 20:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=5u3YVuzl278
ме\нhttps://www.youtube.com/watch?v=5u3YVuzl278 ,
сек епавится очень, осоьенно когда бык на гробовозе обрсрался то))))
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27.04.2021 20:48 Ответить
Какой побег? А как же канпот?
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27.04.2021 20:49 Ответить
недостойно лешик себя ведет, спина прихватила, требует личных врачей, иски что Коран не дают читать. Не оппозиционер, а сопливая баба
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27.04.2021 20:53 Ответить
- Девушка, а, девушка, а как вас зовут?
- Таня.
- А меня Лёша-бутерброд!
- Ну и дура!
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27.04.2021 20:56 Ответить
Крим не "бутеброт"...©
Ложкою копав??
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27.04.2021 20:56 Ответить
На ворота СИЗО надо было иск подавать. За такое не так больно пистдить будут.
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27.04.2021 21:00 Ответить
- Слушайте! Заткнитесь, пожалуйста! Устроили тут ромашка: бутерброд - не бутерброд.. Дайте .. спать.
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27.04.2021 21:02 Ответить
Везет же людям...в тишине сидят
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27.04.2021 21:04 Ответить
Макароны!!!
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27.04.2021 21:20 Ответить
Визнання схильним до втечі Льоші це не бутерброд, його не можна от так от взяти і відмінити кацапським судом.
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27.04.2021 21:35 Ответить
пройти тюрьму - священный долг
и половцу и печенегу !
в роSSии - много на УДО,
но больше - склонные к побегу !
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27.04.2021 22:19 Ответить
Навальный - отважный герой.
А бутербродные комментаторы - полезные кремлю идийоты.
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28.04.2021 06:11 Ответить
 
 