Система, благодаря которой Киве удалось защититься, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий

Текущий год - последний, когда научные работы могут защитить те, кто начал "трудиться" над ними до принятия в 2016 году соответствующего закона.

Об этом в интервью DW рассказал секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Михаил Винницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы понять, как господин Кива защитил свою диссертацию, надо понять, что он защищался именно по старым принципам, которые действовали до принятия в Украине 2016 закона, который сделал невозможным этот порочный принцип, когда человек выскакивает как черт из табакерки с готовой диссертацией. Сегодня это уже невозможно", - рассказал Винницкий.

По его словам, теперь система подготовки кандидатов наук предусматривает, что все 4 года учебы в аспирантуре нужно регулярно представлять свои достижения.

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"Я благодарен господину Киве за то, что показал, насколько гнилая эта старая система. Однако она уже умирает. До конца года мы перейдем на новую систему, в которой учебные заведения будут отвечать за своих аспирантов", - добавил Винницкий.

При этом он считает, что если даже Минобразования после скандала возьмется проверять научную работу Кивы - тот все равно получит диплом кандидата наук.

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"Я не возлагал бы на это (проверку. - Ред.) больших надежд. Речь идет о народном депутате, и будет достаточно большое политическое давление, чтобы все это утвердить. Вероятно, это будет происходить под конец срока пребывания на должности действующего министра, которому уже будет все равно", - предположил Винницкий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.