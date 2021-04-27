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Система, благодаря которой Киве удалось защититься, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий

Система, благодаря которой Киве удалось защититься, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий

Текущий год - последний, когда научные работы могут защитить те, кто начал "трудиться" над ними до принятия в 2016 году соответствующего закона.

Об этом в интервью DW рассказал секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Михаил Винницкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Чтобы понять, как господин Кива защитил свою диссертацию, надо понять, что он защищался именно по старым принципам, которые действовали до принятия в Украине 2016 закона, который сделал невозможным этот порочный принцип, когда человек выскакивает как черт из табакерки с готовой диссертацией. Сегодня это уже невозможно", - рассказал Винницкий.

По его словам, теперь система подготовки кандидатов наук предусматривает, что все 4 года учебы в аспирантуре нужно регулярно представлять свои достижения.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Журналистское сообщество уподобляется моему поведению и превращается в грязь", - кандидат наук Кива. ВИДЕО

"Я благодарен господину Киве за то, что показал, насколько гнилая эта старая система. Однако она уже умирает. До конца года мы перейдем на новую систему, в которой учебные заведения будут отвечать за своих аспирантов", - добавил Винницкий.

При этом он считает, что если даже Минобразования после скандала возьмется проверять научную работу Кивы - тот все равно получит диплом кандидата наук.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Кравчук о защите Кивой диссертации: Надеюсь, комиссия МОН во главе со Шкарлетом беспристрастно разберется в этой ситуации

"Я не возлагал бы на это (проверку. - Ред.) больших надежд. Речь идет о народном депутате, и будет достаточно большое политическое давление, чтобы все это утвердить. Вероятно, это будет происходить под конец срока пребывания на должности действующего министра, которому уже будет все равно", - предположил Винницкий.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Автор: 

наука (697) ученые (346) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+41
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 9778
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27.04.2021 20:59
+26
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 9007
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27.04.2021 21:02
+21
При чем здесь система? 13 пид@р@стов. Вот и вся система. Ах да, есть же еще плагиатщик, который это все будет утверждать. Итого: 14.
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27.04.2021 21:01
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Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 9778
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27.04.2021 20:59 Ответить
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27.04.2021 21:03 Ответить
Хухель пиривот.
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27.04.2021 21:17 Ответить
та на кацапский чем не переводи-все равно белиберда получается
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27.04.2021 21:32 Ответить
https://twitter.com/*************

https://twitter.com/************* м(ихалич) https://twitter.com/************* @************* https://twitter.com/*************/status/1386935991550812161 11 ч

філософ-постмодерніст ківа у своєму сміливому перформансі провів деконструкцію ******** науки в Україні
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27.04.2021 21:32 Ответить
Підлога Країни, ти вже лайкнув?
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28.04.2021 00:21 Ответить
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28.04.2021 00:24 Ответить
При чем здесь система? 13 пид@р@стов. Вот и вся система. Ах да, есть же еще плагиатщик, который это все будет утверждать. Итого: 14.
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27.04.2021 21:01 Ответить
не надо быть таким наивным - эта система выстраивалась еще при совке и в ней намного больше чем 14 тушек
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28.04.2021 00:10 Ответить
Да, есть такое. Но в любом случае у любой системы есть исполнители, иначе она не была бы системой. Не нашлось бы этой чертовой дюжины, и разговора не было бы про киву, и система была бы другая. "Система-исполнитель" - понятия неразрывные.
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28.04.2021 06:48 Ответить
Самий "талановитий" з опзж...
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27.04.2021 21:02 Ответить
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 9007
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27.04.2021 21:02 Ответить
Будет новае учонае паганялова киви - дохдурь.
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27.04.2021 21:19 Ответить
Почти 150 лет произведению, а народ все тот же...
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27.04.2021 21:34 Ответить
Части слова - это буквы (с)
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27.04.2021 21:02 Ответить
Поздно,Кива уже учёная.
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27.04.2021 21:03 Ответить
ВАКака минаобраза должна исче утвердить эту киви дохдурь.
ПС. Этат учоный ссавет с пристипателем нада трахнуть.
ПС. Запись выступления киви на защите в студию, шоп паржать.
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27.04.2021 21:22 Ответить
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 640
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27.04.2021 21:03 Ответить
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 8876
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27.04.2021 21:03 Ответить
Так який сенс в тій новій системі, якщо по країні вже ходять тисячі таких "Ківштейнів"?
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 8891
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27.04.2021 21:04 Ответить
НАНУтых наукав.
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27.04.2021 21:23 Ответить
Только вот сколько эта наша псевдо-научная система срубила бабла за последние годы и наплодила этих сказочных проФФесоров, абсолютно никому не нужных и некотируемых нигде в мире
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27.04.2021 21:07 Ответить
Вредителей. Дэбил у науках это гомораст.
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27.04.2021 21:25 Ответить
Система, благодаря которой Киве удалось защитится, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий - Цензор.НЕТ 5969
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27.04.2021 21:07 Ответить
треба валити з тої країни ( чисто моя думка)
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27.04.2021 21:09 Ответить
я б на росії і дня не жив би.
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27.04.2021 21:26 Ответить
а на росії тим більше
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27.04.2021 22:36 Ответить
заодно с прекращением ее работы должны аннулировать все диссертации
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27.04.2021 21:11 Ответить
Кива тоже прекратит существование до конца года?
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27.04.2021 21:12 Ответить
То есть, нет у вас метода против Кости Сапрыкина?
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27.04.2021 21:18 Ответить
Тут питання треба інакше поставити - для чого дурню вчене звання? Бо вчене звання потрібне або вченому, або дурню. Більш нікому. Мабуть тому, що дурень хоче керувати вченими. Колись вже був про таке радянський фільм. Так само, як неучі керуюють лікарнями, їх з боку призначають. Ну воно прийде, покерує талановитими хірургами, у яких мізерні зарплати, покраде, лікарня обдерта - дурень розбагатів. От для чого макаці вчене звання.
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27.04.2021 21:19 Ответить
придурню вчене звання край потрібне. це мірило в кого вчений пісюн мошчніше. та гидоту визивають ті вчоні уїбани і уїбанки що це висрате тіпа ротом тіпа державника вижерли. і подякували. смачного наукожери.
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27.04.2021 22:10 Ответить
Вот вы все кива-дебил(в периоде), да ***** он не дебил, проф. пенсию уже имеет полюбому.

И отобрать эту пенсию, это как у судьи примерно... ну не реально, и никогда.

Он не новичек в этом, просто малыш еще, учится. Знавал я академика с наколочками, эдакого академика прикладных наук. Неплохо так жил, а уж в академиках, так уж дачи/квартирки/землеца, и хоронило его "правильное" сообщество. Во весь рост памятник, сразу видно, Академик.
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27.04.2021 21:19 Ответить
Ну це знову повіяло старим сільським чортом - а давайте один у одного красти - і всі щасливо заживемо.
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27.04.2021 21:21 Ответить
******** ано прахвессарскую пенсию иметь, дацентам нада исчё стать, пидахахичиский сташь нада иметь.
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27.04.2021 21:42 Ответить
Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький - Цензор.НЕТ 1413
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27.04.2021 21:25 Ответить
Початок перегляду системи?…… Це за 30 років скільки ж фальшивих науковців вилупилось? Киву в сраку копнями вигнати з Ради та позбавити звання. А як ні, то хай заговорять залізяки.
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27.04.2021 21:30 Ответить
вот поэтому он и поспешил, он просто карьерист этот Кива
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27.04.2021 21:33 Ответить
докторскую диссертацию вокарчука по физике пересматривать будут?
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27.04.2021 21:39 Ответить
начинать надо с диплома одного гундосого йурыста
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27.04.2021 21:42 Ответить
Припистента НАНы литвина.
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27.04.2021 21:43 Ответить
То есть проблема не в 13 сидорах а в какой-то "системе"?
И стоит ту "систему" сменить, - 13 сидоров начнут оценивать работы правильно?
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27.04.2021 21:41 Ответить
уверен, там офигенная диссертация. не он же ее писал. кандидатская сейчас стоит 10 штук.
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27.04.2021 21:53 Ответить
диссертация по госуправлению? украинскому? офигенная? про что там писать? имхо, если бы была хоть капля мозгов в этм Киве он конечно мог бы написать дисер, по госуправлению, реальному, схематозы\откаты бабло, фамилии, имена, явки, кореша, решалово, заносы, подарки, папики и т.п. выдать чисто так пару монографий. там бы реально народ читал и реально ссылался как на практическое применение. это был бы таки прорыв. все же жаль что чел очередной фейк, как и большинство "их", как водится, практически уже потратил жизнь впустую.
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27.04.2021 22:33 Ответить
ну так 10 штук это с защитой. без бабла сейчас даже те кто сами пишут не защитят
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27.04.2021 22:42 Ответить
всі знають що Кива купив ..тобто роздав хабарі всім учасником свого "захисту"..всі знають кому і знають скільки (+..- бо з Киви напевне взяли більше))). Але нічого зробити не можуть ..бо така система. так було завжди. І ТАК ВСЮДИ! Всі знають що депутатам платять зарплату в конвертах в доларах...всі знають що судді і інші чиновники беруть хабарі...це все навіть видно по їх майну. Але нічого зробити не можна бо так було завжди((
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27.04.2021 21:41 Ответить
Пущай прассытирует сваи наученные рапоты.
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27.04.2021 21:45 Ответить
Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький - Цензор.НЕТ 3736.
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27.04.2021 21:46 Ответить
что все 4 года учебы в аспирантуре нужно регулярно представлять свои достижения.Источник: https://censor.net/ru/n3262403

==========
Дороговато будет...но у таких как кива бабки найдуться....
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27.04.2021 21:47 Ответить
Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький - Цензор.НЕТ 1249Система, завдяки якій Ківі вдалося захиститися, перестане діяти до кінця року, - секретар Нацагентства забезпечення якості освіти Вінницький - Цензор.НЕТ 4109
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27.04.2021 21:48 Ответить
Зато степень и все привилегии Киве останутся пожизненно.. И плевать он хотел на ваши реформы
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27.04.2021 21:50 Ответить
витальька кажись вообще дохтур
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27.04.2021 21:55 Ответить
были б там хоть какие привилегии, а так судя по всему тупо очередной пиар и отвлекалово внимания (ну и + добивание отношения к науке, бонусом) - чухать на камеру по тв уже не катит, когда канадские министры голяка выступают.
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27.04.2021 22:37 Ответить
Чушь. Изучи положение о ученых степенях в Украине.
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28.04.2021 06:01 Ответить
ну и какие там преференции? могут дать + к преподавательской зарплате, если станет работать по профилю, но вряд ли Кива станет преподом. вот депутатские \ судейские и т.п. преференции - это да, себя не обделили. а преподов\учителей - хоть жопой жуй, обойдутся.
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28.04.2021 10:40 Ответить
Михаил Винницкий наверно в этом же заведении защищался
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27.04.2021 21:54 Ответить
Вы стоите на самой низшей ступени развития! - перекричал Филипп Филиппович. - Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы, в присутствии двух людей с университетским образованием, позволяете себе, с развязностью совершенно невыносимой, подавать какую-то диссертацию космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить, и вы в то же время наглотались зубного порошку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.04.2021 21:54 Ответить
понял ваш вопрос. Отвечу на него в следующей научной работе
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28.04.2021 13:58 Ответить
что ни говорите, но Илон не достиг тех высот, которых достиг Илья
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27.04.2021 21:55 Ответить
https://twitter.com/svecha62

https://twitter.com/svecha62 свічка @svecha62

https://twitter.com/svecha62 https://twitter.com/svecha62



Ексрегіонал Валерій Гнатенко, який у 2014-му просив Донецьку облраду провести референдум про визнання «ДНР», теж захищатиме дисертацію перед вченою радою, яка схвалила роботу Іллі Киви.
Тема «Державне управління економічною безпекою в системі цифровізації національної безпеки»
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27.04.2021 21:55 Ответить
https://site.ua/vsevolod.polischuk/35238-hto-zrobiv-kivu-kandidatom-nauk-poimenniy-spisok/?fbclid=IwAR1PQdd5O_Qc1gdxk2YzqmGNTOd6KtkQ3P9qV5sTzHptrNo2JSZZ26EaMj0 https://site.ua/vsevolod.po... Хто зробив Ківу кандидатом наук. Поіменний список.
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27.04.2021 22:08 Ответить
їх нова система теж "зарубає"
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27.04.2021 22:13 Ответить
Кива лишь кОнЬдЕдаД,а на роисе Рамзанка Дыров аж академик!
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27.04.2021 22:21 Ответить
Вчерашняя защита это апофеоз системы управления страны
особенно сейчас это гнусный цирк извращенцев
эту систему не вылечить ее просто надо уничтожить
дерьмо у руля это конец
нас ведут в унитаз на слив
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27.04.2021 22:21 Ответить
Винницкий! Нужно провести экспертизу диссертации и научной деятельности Кивы.И отменить присуждение уч степени и распустить ученый совет . А не сыпать оскорблениями человека, к тому же депутата ВС. Только потому что он Кива
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27.04.2021 22:43 Ответить
ахренеть, чел прямо говорит, похер всё системы - он депутат, поэтому степень дадут без вопросов, лишь бы не мешал. с другой стороны, судя по финансированию науки, другого ожидать не стОит.
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27.04.2021 22:46 Ответить
Случаем у Кивы диссертация не называлась - "Влияние Гуглпиривоччика на дисиртацсии"?
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27.04.2021 23:36 Ответить
Тема кандитатської дисертації новоявленого Ківалова(тьху ти,Ківи)-- "Як почухать в сраці без затрат ручної праці!"
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28.04.2021 08:22 Ответить
 
 