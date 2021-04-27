Главные новости 27 апреля: Москва настаивает на переговорах Киева с террористами, Рада поддержала заочное осуждение

Рада поддержала заочное осуждение, Гончаренко на 3 месяца лишили права слова в ПАСЕ, члены ученого совета не понимают, что не так с диссертацией Кивы, - главные новости 27 апреля

Россия хочет, чтобы власти Украины разговаривали с террористами

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", - говорит пресс-секретарь Путина Песков.

На его призыв отозвались в ОПЗЖ: партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Зеленский же предлагает новый формат переговоров о судьбе Донбасса: с привлечением других государств.

Тем временем на Донбассе - новые потери: из-за подрыва автомобиля один защитник Украины погиб и еще трое получили боевые травмы.

Продолжается высылка дипломатов: генконсул РФ в Одессе объявлен персоной нон-грата и должен покинуть Украину до 30 апреля.

Рада поддержала заочное осуждение

"За" проголосовали 258 народных депутатов. Генпрокурор Венедиктова утверждает, что закон позволит привлечь к ответственности российских генералов, террористов, бывших руководителей страны и титушек.

Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ

"Друзья, меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии. Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого", - рассказал Гончаренко.

Диссертация Кивы: члены ученого совета не понимают, что не так

Научный руководитель Кивы Гурковский называет его вежливым и тактичным, а также ответственным исследователем. Один из членов ученого совета сказал, что, по его мнению, Кива писал диссертацию самостоятельно. Также добавил: "Я Киву не знаю вообще, я оцениваю его научную работу".

Работу оценили и журналисты: они обнаружили тексте много несуразностей, бессмысленностей и нет никакой конкретики. Кроме того, нардеп приложил к диссертации поддельные справки о внедрении его работы, статья на английском языке выполнена путем перевода через Google Translate, а организаторы научных конференций, в которых якобы участвовал Кива, не могут вспомнить такого участника.

Львовский облсовет требует отменить присуждение Киве ученой степени.

16-летний подросток в Киеве зарезал родителей и младшего брата

Полицейские задержали 16-летнего парня по подозрению в совершении тройного убийства: он нанес родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения. "Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше", - рассказали в полиции.