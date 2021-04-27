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Главные новости 27 апреля: Москва настаивает на переговорах Киева с террористами, Рада поддержала заочное осуждение

Главные новости 27 апреля: Москва настаивает на переговорах Киева с террористами, Рада поддержала заочное осуждение

Рада поддержала заочное осуждение, Гончаренко на 3 месяца лишили права слова в ПАСЕ, члены ученого совета не понимают, что не так с диссертацией Кивы, - главные новости 27 апреля

Россия хочет, чтобы власти Украины разговаривали с террористами

"Россия не является стороной этого конфликта, и в Москве убеждены, что единственным правильным шагом для урегулирования может быть реализация положений минского комплекса мер, а также налаживание прямого диалога с представителями и руководством двух самопровозглашенных республик", - говорит пресс-секретарь Путина Песков.

На его призыв отозвались в ОПЗЖ: партия готова на прямые переговоры с управляемыми Кремлем главарями незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

Зеленский же предлагает новый формат переговоров о судьбе Донбасса: с привлечением других государств.

Тем временем на Донбассе - новые потери: из-за подрыва автомобиля один защитник Украины погиб и еще трое получили боевые травмы.

Продолжается высылка дипломатов: генконсул РФ в Одессе объявлен персоной нон-грата и должен покинуть Украину до 30 апреля.

Рада поддержала заочное осуждение

"За" проголосовали 258 народных депутатов. Генпрокурор Венедиктова утверждает, что закон позволит привлечь к ответственности российских генералов, террористов, бывших руководителей страны и титушек.

Гончаренко лишили права голоса в ПАСЕ

"Друзья, меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Петра Толстого по ситуации на зимней сессии. Тогда я назвал его антисемитом, украинофобом и негодяем. Также сказал о его царе Путине и о комнате грязи во дворце в Геленджике, где на самом деле есть место для Толстого", - рассказал Гончаренко.

Диссертация Кивы: члены ученого совета не понимают, что не так

Научный руководитель Кивы Гурковский называет его вежливым и тактичным, а также ответственным исследователем. Один из членов ученого совета сказал, что, по его мнению, Кива писал диссертацию самостоятельно. Также добавил: "Я Киву не знаю вообще, я оцениваю его научную работу".

Работу оценили и журналисты: они обнаружили тексте много несуразностей, бессмысленностей и нет никакой конкретики. Кроме того, нардеп приложил к диссертации поддельные справки о внедрении его работы, статья на английском языке выполнена путем перевода через Google Translate, а организаторы научных конференций, в которых якобы участвовал Кива, не могут вспомнить такого участника.

Львовский облсовет требует отменить присуждение Киве ученой степени.

16-летний подросток в Киеве зарезал родителей и младшего брата

Полицейские задержали 16-летнего парня по подозрению в совершении тройного убийства: он нанес родителям и 8-летнему брату многочисленные ножевые ранения. "Подросток утверждает, что его "перемкнуло" и он не знал, что делать дальше", - рассказали в полиции.

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Песков Дмитрий (1856) подростки (433) россия (95365) убийство (6476) Донбасс (26955) Гончаренко (535) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+5
Цензор.Нет - "Москва настаивает на переговорах Киева с террористами..."
<< Україні так потрібен діалог на умовах *****, як до сраки дверці >> ©
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27.04.2021 22:17
+4
Главные новости 27 апреля: Москва настаивает на переговорах Киева с террористами, Рада поддержала заочное осуждение - Цензор.НЕТ 225
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27.04.2021 22:04
+4
Главные новости 27 апреля: Москва настаивает на переговорах Киева с террористами, Рада поддержала заочное осуждение - Цензор.НЕТ 2396
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27.04.2021 22:08
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Главные новости 27 апреля: Москва настаивает на переговорах Киева с террористами, Рада поддержала заочное осуждение - Цензор.НЕТ 225
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27.04.2021 22:04 Ответить
Мета Росіі,втюхати Даунбас,з особливим статусом(автономією), в Україну !!!)))
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27.04.2021 22:06 Ответить
Главные новости 27 апреля: Москва настаивает на переговорах Киева с террористами, Рада поддержала заочное осуждение - Цензор.НЕТ 2396
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27.04.2021 22:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI песня Анастасииі Дмитрук НИКОГДА МЫ СТАНЕМ БРАТЬЯМИ
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27.04.2021 22:09 Ответить
Цензор.Нет - "Москва настаивает на переговорах Киева с террористами..."
<< Україні так потрібен діалог на умовах *****, як до сраки дверці >> ©
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27.04.2021 22:17 Ответить
Головні новини 27 квітня: Москва наполягає на переговорах Києва з терористами, Рада підтримала заочне засудження - Цензор.НЕТ 8777
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27.04.2021 22:42 Ответить
Головні новини 27 квітня: Москва наполягає на переговорах Києва з терористами, Рада підтримала заочне засудження - Цензор.НЕТ 6028
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27.04.2021 22:34 Ответить
Головні новини 27 квітня: Москва наполягає на переговорах Києва з терористами, Рада підтримала заочне засудження - Цензор.НЕТ 4497
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27.04.2021 22:42 Ответить
Ни в коем случае, на линии разграничения должны быть голубые шлемы, конфликт заморозить, чтобы сохранить жизни нашим солдатам и заняться развитием нашего государства. Только такой выход из этой тяжелой ситуации, чем быстрее это произойдёт, тем лучше, а сначала полностью выйти из минских соглашений, который ни к чему не привел и не приведёт.
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27.04.2021 23:19 Ответить
А що ж тут дивного: п'ять років з гідністю вели такі переговори, навіть переможні угоди попідписували, а тепер на тобі - все коту під звіст?
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27.04.2021 23:58 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCw9EjcSur6DF_hDU5uD8tRQ Валерій Маркус 174 тыс. подписчиков
https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU Аваков" - узурпация влади.. https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU https://www.youtube.com/watch?v=MlJzmTGf_gU даже Ахметов платит Авакову $600К в месяц за "охрану стратегических объектов".


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28.04.2021 06:51 Ответить
 
 