НАТО приветствует снижение напряженности со стороны РФ и будет мониторить развитие ситуации, - Столтенберг

В НАТО приветствуют снижение напряженности между Россией и Украиной, однако и дальше будут пристально следить за ситуацией.

Об этом на брифинге в Брюсселе 27 апреля заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, комментируя объявление РФ об отводе войск от Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы видели снижение напряженности, и, конечно, мы приветствуем это. В то же время, теперь мы будем мониторить ситуацию и следить за развитием очень внимательно", - сказал он.

"Мы рассчитываем, что Россия полностью откажется от наращивания сил в и возле Украины", - подчеркнул генсек.

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Он добавил, что в НАТО ожидают от России вовлечения в политические процессы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По словам генсека, союзники НАТО подтверждают свою полную политическую и практическую поддержку Украины.

"Союзники НАТО продолжат помогать Украине воплощать реформы, модернизировать ее институты в сферах обороны и безопасности", - сказал Столтенберг.

Напомним, 22 апреля министр обороны РФ Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины. 27 апреля в Пентагоне сообщили, что США продолжат внимательно наблюдать за отводом военных сил Российской Федерации от границ Украины, поскольку еще рано утверждать, что российские войска отведены.

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