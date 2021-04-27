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Новости Борьба с коронавирусом
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Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов

Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer, - Степанов

Поставки будут происходить в рамках механизма COVAX и по контракту.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое - это COVAX - 473 тыс. доз. Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также в 500 тыс. доз. Будет использоваться согласно плану вакцинации в категориях групп риска для людей, которые старше 60 лет, или людей, которые имеют сопутствующие заболевания", - рассказал Степанов.

Также министр рассказал, когда ждать новой поставки китайской вакцины CoronaVac.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав объявил о начале вакцинирования людей старше 65 лет. ИНФОГРАФИКА

"Кстати, мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля" - сказал он.

Автор: 

вакцина (3815) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) COVAX (36) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+4
свежо предание, да верится с трудом!
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27.04.2021 22:56
+3
А де ще дев'ять???
Припіздєнт казав, що десять мільйонів заказав...
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27.04.2021 23:04
+3
обіцянка-цяцянка,Дурням радість!
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27.04.2021 23:05
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свежо предание, да верится с трудом!
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27.04.2021 22:56 Ответить
- Да, за срыв вакцинации кто-то должен ответить по-любому, - сказал Степанов, втайне любуясь, как переливаются на солнце крокодиловые вставки на куртке. - Пора призвать барыгу к ответу, хватит уже на людских смертях наживаться.
- А что, правда, куртка 620 тыщ стоит? - поинтересовался Арахамия. - А подкладочка из чего?
Степанов осторожно расстегнул куртку и показал подкладку.
- Соболя, - сказал он с детской улыбкой. - Брильянтовая молния, видишь? Вот тут можно отстегнуть, а там - отделка шиншилловая! Джерело: https://censor.net/ua/r3255582

- Мощная куртка, Степанов, - сказал Аваков. - Но почему же так дорого?
- Спасибо, - сказал Степанов. - Тут пыжиковый пыж. Джерело: https://censor.net/ua/r3255582



На палю Зе!хрюшку-Степашку.
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28.04.2021 03:46 Ответить
А неделю назад говорили, что это произойдет 27 апреля.
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27.04.2021 23:01 Ответить
А де ще дев'ять???
Припіздєнт казав, що десять мільйонів заказав...
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27.04.2021 23:04 Ответить
Та пагади, тесты ещё из Китая не разгрузили, а ты давишь!
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28.04.2021 00:46 Ответить
обіцянка-цяцянка,Дурням радість!
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27.04.2021 23:05 Ответить
Да пиз дун редкий! Самое интересное что речь про жизни людей! А этой своре хоть бы что!!!
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27.04.2021 23:05 Ответить
В чергу, в чергу-Лохи та неЛохи при владі!!
Буде за бабло , вкрадене в народа Неньки!
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27.04.2021 23:07 Ответить
https://twitter.com/CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI CaІеdоnіа @CaIedonia_sI

https://twitter.com/CaIedonia_sI https://twitter.com/CaIedonia_sI



Я делала узи лёгких в Оксфорд медикал, врач которая делала мне узи говорит что коллега с Медикома ей сказала что Медиком ждёт пфайзер в 20х числах августа для коммерческих продаж
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27.04.2021 23:11 Ответить
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы."©

Губозакатуюююююющєєся машинки, only.
))
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27.04.2021 23:16 Ответить
Україна очікує отримати у травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer, - Степанов - Цензор.НЕТ 3762
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27.04.2021 23:18 Ответить
Вони приколюються так?
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27.04.2021 23:24 Ответить
Какое-то правительство бедоносцев. Степанов договорился за вакцину в Индии - там теперь дров не хватает трупы сжигать. Кто следующая жертва, интересно...
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27.04.2021 23:34 Ответить
Когда стебанова похвалят уже наконец,чел в напряге весь,летнюю курточку ищет...
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27.04.2021 23:52 Ответить
В кулуарах "Слуги народа" обсуждается отставка Степанова. Причина - провал всего, что касается медицины. Но увольнять многие не хотят. Причина проста - "придет новый, начнет копать, искать договора..." (с)
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28.04.2021 00:23 Ответить
Круто. Части антиковидного фонда хватило бы чтобы создать коллективный иммунитет... Но зато у нас хорошие дороги.
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28.04.2021 00:47 Ответить
не знаю як у вас, а у нас- позолочені Зе!дороги, вимощені смертями не обрізаних українців.
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28.04.2021 03:44 Ответить
як раз вистачить на «золотий мільон»
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28.04.2021 05:10 Ответить
А у нас прибыли две вакцины из Китая (одна как гуманитарная помощь) и для пациентов ветеринаров скрепная Спутник. Причем выбирать какой вакцинироваться НЕ СМОЖЕШЬ! Так что,вакцинируясь АстраЗенекой,мы со своими друзьями,оказались очень даже правы!
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28.04.2021 06:14 Ответить
 
 