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Новости Помощь Украине
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Правительство Украины рассчитывает на получение 600 млн евро помощи от ЕС до сентября, - Марченко

Правительство Украины рассчитывает на получение 600 млн евро помощи от ЕС до сентября, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко встретился с руководителем Группы Европейской комиссии по поддержке Украины, заместителем гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС (DG NEAR) Катариной Матерновой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и помощь в декабре 2020 года - получение первого транша в 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", - отметил Марченко.

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Для получения второго транша по этой программе Украина должна выполнить ряд обязательств. В частности, речь идет о начале и продолжении реформ в сферах:

- управления государственными финансами;

- управления и верховенства права;

- улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и государственных предприятий.

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"За два года реализации программы EU4PFM нам удалось достичь весомых положительных результатов. А именно: в реформировании законодательства и институтов в налоговой и таможенной сферах, развитии ІТ-систем, институциональном развитии и модернизации системы управления человеческими ресурсами Министерства финансов и Счетной палаты", - подчеркнул министр.

EU4PFM - программа Европейского союза по управлению государственными финансами в Украине, которую учредил Минфин совместно с международными партнерами в 2019 году.

Автор: 

помощь (7763) Евросоюз (17061) Марченко Сергей (298)


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Топ комментарии
+4
Так у них на больше интеллекта не хватает особенно вчера показало все дно защита диссертации кивой это дно человеческого сознания
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27.04.2021 23:30
+3
Попрошайничать - наша тема.
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27.04.2021 23:19
+2
Зеленский уже заказал асфальт.
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27.04.2021 23:18
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Зеленский уже заказал асфальт.
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27.04.2021 23:18 Ответить
Попрошайничать - наша тема.
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27.04.2021 23:19 Ответить
Так у них на больше интеллекта не хватает особенно вчера показало все дно защита диссертации кивой это дно человеческого сознания
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27.04.2021 23:30 Ответить
Мля, подайте на прррооопитанийо владним чинушам...
Такі маєтки, що навіть на хабарі їм вже утримувати
тяжко... Шо,НЄ!!
А помітили,що ще після економних еллампадок, а потім опісля
світодіодних лампадок-ціни на *************** виросли??
А раніше було і вєєрне і лякали в прошлому році...
А як верещали економити?
З новими технологіями олігархат втрачає прибутки-
зелену енергетіку не враховувати..не на часі і не в Нашій (поки) Країні...)) ІМХО...))
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27.04.2021 23:29 Ответить
Утеплили стены для уменьшения потребления газа - получили увеличение цены за куб и плату за транспортировку. Станете меньше ездить - получите высокую цену на бензин. Меньше кушать - взлетят цены на еду. И. кстати, это абсолютно не шутка.
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27.04.2021 23:46 Ответить
Щось дрібно, панове, дуже дрібно. Решта зелень думає витягнути з мудрого наріду? Напевне, що так. Ні, ну правда, не з офшорів, вибачте, асфальту ж гроші взад витягувати?
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27.04.2021 23:57 Ответить
Обнаглели. Считают чужие деньги.
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28.04.2021 00:01 Ответить
Беня эти деньги перенаправит в офшоры.
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28.04.2021 00:03 Ответить
А когда уже наступит то время, где то в Европе или Америке, пролхожие узнав что перед ними украинец ему молча подавать будут?
Когда существующий бизнес убыточен - его хозяин без зарплаты.
Когда существующая страна убыточна - её хозяева зарплату получают!
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28.04.2021 01:46 Ответить
назвав би тебе тендітною пилинкою, але в скороченому варіанті ТП- це ж для тебе похвала? Не порівнюй грін-поців із громадянами, а надкушеного Зе!Бенька із гомо-сапієнс-президентом.
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28.04.2021 04:47 Ответить
Кастрюлеголовые всё на подачки надеются
Самим то не дано, всё развалили в стране
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28.04.2021 07:43 Ответить
 
 