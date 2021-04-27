Правительство Украины рассчитывает на получение 600 млн евро помощи от ЕС до сентября, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко встретился с руководителем Группы Европейской комиссии по поддержке Украины, заместителем гендиректора Генерального директората по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС (DG NEAR) Катариной Матерновой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Мы благодарны Европейской комиссии за поддержку и помощь в декабре 2020 года - получение первого транша в 600 млн евро. Сейчас правительство Украины и Министерство финансов делают все возможное для выполнения условий программы и получения второго транша от ЕС в сентябре 2021 года", - отметил Марченко.
Для получения второго транша по этой программе Украина должна выполнить ряд обязательств. В частности, речь идет о начале и продолжении реформ в сферах:
- управления государственными финансами;
- управления и верховенства права;
- улучшения бизнес-климата, секторальных реформ и государственных предприятий.
"За два года реализации программы EU4PFM нам удалось достичь весомых положительных результатов. А именно: в реформировании законодательства и институтов в налоговой и таможенной сферах, развитии ІТ-систем, институциональном развитии и модернизации системы управления человеческими ресурсами Министерства финансов и Счетной палаты", - подчеркнул министр.
EU4PFM - программа Европейского союза по управлению государственными финансами в Украине, которую учредил Минфин совместно с международными партнерами в 2019 году.
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Такі маєтки, що навіть на хабарі їм вже утримувати
тяжко... Шо,НЄ!!
А помітили,що ще після економних еллампадок, а потім опісля
світодіодних лампадок-ціни на *************** виросли??
А раніше було і вєєрне і лякали в прошлому році...
А як верещали економити?
З новими технологіями олігархат втрачає прибутки-
зелену енергетіку не враховувати..не на часі і не в Нашій (поки) Країні...)) ІМХО...))
Когда существующий бизнес убыточен - его хозяин без зарплаты.
Когда существующая страна убыточна - её хозяева зарплату получают!
Самим то не дано, всё развалили в стране