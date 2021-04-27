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Маас приветствует заявление РФ об отведении войск и призывает снять ограничения в Черном море

Маас приветствует заявление РФ об отведении войск и призывает снять ограничения в Черном море

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявления России об отведении войск от границы Украины.

Глава МИД ФРГ приветствует объявленное Россией отведение войск из приграничного с Украиной региона. Об этом он заявил во время встречи со словацким коллегой Иваном Корчком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

При этом Маас отметил, что за словами должны быстро следовать действия. Впрочем, по мнению главы МИД ФРГ, необходимы и дальнейшие шаги. Среди них министр назвал снятие ограничений на судоходство в Черном море и соблюдение перемирия на востоке Украины. Министр иностранных дел ФРГ призвал решать проблемы через диалог.

В свою очередь, Корчок заверил, что Словакия поддерживает международное сообщество и Германию в попытках достичь мира. Он также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Автор: 

Германия (6929) россия (95365) Маас Хайко (213)


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Бла-бла-бла
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27.04.2021 23:25 Ответить
Помогите Маасу снять лапшу! Отвели красную головку от его губок, но не факт, что ее не подведут снова.
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27.04.2021 23:33 Ответить
Маас будет приветствовать любые заявления рф-ии и поддерживать кремлевские аферы словом и делом. за то его по пузику погладят без очереди.
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27.04.2021 23:44 Ответить
Впечатление, что у Германии перманентный стокгольмский синдром.
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27.04.2021 23:49 Ответить
В Черном море это само собой , а почему все молчат за Азовское !?(там его превратили уже во внутреннее море кацапстана !!!) Где поданные документы в морские суды и т.д. и т.п.!?
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28.04.2021 00:15 Ответить
Это должен делать зеленый сморчок 🤡🤢😈 , а оно пресмыкается и два года «наживается на войне , перестав стрелять»
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28.04.2021 07:27 Ответить
та це все пташечки "великого друга" Шредера. Один міністр(а тепер Прзидент) Штанмайєр в молодості був особистим секретарем Шредер, а цей міністр в молодості напевне пиво носив вже Штанмайєру.Соціал демократи Німеччини завжди заглядали в очи СРСР, що при Хрущеві, що при Брежневу, а Горбачев там живе постійно. А Єльцин завжди пив з Колем на бруденшафт. Он австріяки - ті відкрито беруть в росіян гроші і не не паряться. було б дивно, якщо б МААС робив би інше (протилежне.
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28.04.2021 04:02 Ответить
озабоченный приветствовальщик, бл.
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28.04.2021 07:50 Ответить
 
 