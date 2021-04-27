Маас приветствует заявление РФ об отведении войск и призывает снять ограничения в Черном море

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас прокомментировал заявления России об отведении войск от границы Украины.

Глава МИД ФРГ приветствует объявленное Россией отведение войск из приграничного с Украиной региона. Об этом он заявил во время встречи со словацким коллегой Иваном Корчком, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

При этом Маас отметил, что за словами должны быстро следовать действия. Впрочем, по мнению главы МИД ФРГ, необходимы и дальнейшие шаги. Среди них министр назвал снятие ограничений на судоходство в Черном море и соблюдение перемирия на востоке Украины. Министр иностранных дел ФРГ призвал решать проблемы через диалог.

В свою очередь, Корчок заверил, что Словакия поддерживает международное сообщество и Германию в попытках достичь мира. Он также отметил поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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