Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование, - член аттестационной коллегии, "слуга народа" Гришина

Народный депутат СН Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию народного депутата ОПЗЖ Ильи Киви могут направить на повторное рецензирование.

Об этом Гришина сообщила в комментарии "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании специализированный ученый совет единогласно принял решение о присуждении ученой степени Киве. Теперь это дело направляется в министерство, и там оно направляется на экспертный совет. То есть еще экспертный совет, который будет проверять непосредственно текст этой диссертации. И потом, если будут какие-то вопросы, но я так понимаю, что, учитывая большой резонанс, может быть такая ситуация, что эту диссертацию направят еще на повторное рецензирование в другой специализированный ученый совет. У него есть полномочия как бы провести повторную защиту, то есть они будут сами решать, какие им действия совершать в отношении этой диссертации", - рассказала Гришина.

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По ее словам, после этого диссертацию с выводами вернут в аттестационную коллегию.

"И уже аттестационная коллегия, как конечный орган, который принимает решение о присуждении ученой степени, будет принимать это решение. Аттестационная коллегия вправе учитывать разные моменты по непосредственно и процедуре защиты, и по содержанию этой работы", - пояснила депутат.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.