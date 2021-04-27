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Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование, - член аттестационной коллегии, "слуга народа" Гришина

Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование, - член аттестационной коллегии,

Народный депутат СН Юлия Гришина, которая является членом аттестационной коллегии Министерства образования и науки Украины, заявила, что диссертацию народного депутата ОПЗЖ Ильи Киви могут направить на повторное рецензирование.

Об этом Гришина сообщила в комментарии "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании специализированный ученый совет единогласно принял решение о присуждении ученой степени Киве. Теперь это дело направляется в министерство, и там оно направляется на экспертный совет. То есть еще экспертный совет, который будет проверять непосредственно текст этой диссертации. И потом, если будут какие-то вопросы, но я так понимаю, что, учитывая большой резонанс, может быть такая ситуация, что эту диссертацию направят еще на повторное рецензирование в другой специализированный ученый совет. У него есть полномочия как бы провести повторную защиту, то есть они будут сами решать, какие им действия совершать в отношении этой диссертации", - рассказала Гришина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Система, благодаря которой Киве удалось защититься, перестанет действовать до конца года, - секретарь Нацагентства обеспечения качества образования Винницкий

По ее словам, после этого диссертацию с выводами вернут в аттестационную коллегию.

"И уже аттестационная коллегия, как конечный орган, который принимает решение о присуждении ученой степени, будет принимать это решение. Аттестационная коллегия вправе учитывать разные моменты по непосредственно и процедуре защиты, и по содержанию этой работы", - пояснила депутат.

Также на Цензор.НЕТ: Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

Автор: 

наука (697) Минобразования (1735) Кива Илья (398) Гришина Юлия (34)


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Топ комментарии
+28
Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование, - член аттестационной коллегии, "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 5768
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27.04.2021 23:40
+18
Э НЕТ !
Теперь ТАК просто с этого ни дебил ни члены "экзаменационной комиссии" - не отделаются!
Там на уголовное дело тянет ! А не пересмотр рецензии !!!
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27.04.2021 23:42
+14
Да ладно...Если Юзик - депутат ВР, то и Кива - кандидат наук.
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27.04.2021 23:45
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Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование, - член аттестационной коллегии, "слуга народа" Гришина - Цензор.НЕТ 5768
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27.04.2021 23:40 Ответить
Контур лица выше , ниже очков и за самой линзой по одной линии , не искажается . Очки не с линзами , а с простыми стёклами , без диоптрий . Ещё у одной очковой змеи точно такие же .
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28.04.2021 00:56 Ответить
Вже пізДно....
Засвітился ...
)))
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27.04.2021 23:40 Ответить
Э НЕТ !
Теперь ТАК просто с этого ни дебил ни члены "экзаменационной комиссии" - не отделаются!
Там на уголовное дело тянет ! А не пересмотр рецензии !!!
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27.04.2021 23:42 Ответить
А будет... А нuxepa не будет! Вот увидите. Спустят всё на тормозах, а население молча схавает, как ни в чём не бывало, ещё и добавки попросит.
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28.04.2021 10:19 Ответить
Ни в коем разе, пусть этот гэний добивает "науку", ее, как и полноценного образования все равно нет. Лучше поймайте профессора Преображенского, он продолжает таки делать операции. Это полный гипоталамус(
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27.04.2021 23:42 Ответить
Оно уже почти прохфесрал...
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27.04.2021 23:43 Ответить
Да ладно...Если Юзик - депутат ВР, то и Кива - кандидат наук.
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27.04.2021 23:45 Ответить
кива лишь следствие... а о
о "диссертации" ваще промолчу
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27.04.2021 23:50 Ответить
Увесь світ у захваті від зростання кількості наукових кадрів і їх фаховості останнім часом в Україні.
Дисертацію Ківи можуть направити на повторне рецензування, - член атестаційної колегії, "слуга народу" Гришина - Цензор.НЕТ 54 .
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27.04.2021 23:50 Ответить
Еще раз убеждаюсь - Деньги решают все.
Очень "многообразная и богатая фактами" жизнь
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27.04.2021 23:55 Ответить
Тоді - одно з двух :
- відмінять,
- Ківа попав на додаткові бабки - і круто
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28.04.2021 02:27 Ответить
Прийдеться знову звертатися до "убієнного брата" і ще якусь жомову яму продавати.
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28.04.2021 07:33 Ответить
Дурак, лучше сдавал бы на сварщика ну или на край - ассинизатором на сосалке.
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27.04.2021 23:56 Ответить
А направьте-ка "диссертацию" в Польшу, Эстонию, Латвию, Литву.
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28.04.2021 00:40 Ответить
колись клована судили за хабар при зайнятості його в полтавскій ОДА чи то екологом чи то ....., так що системне бачення "державного управління" в нього є - 5 років позбавлення волі, але щось подало "крепкую руку".
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28.04.2021 00:46 Ответить
нахіба мені такий науковець? геть його та і все
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28.04.2021 00:56 Ответить
В этой канторе надо всех перепроверить.
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28.04.2021 01:16 Ответить
Потрібно перевірити ще тих гнид з комісії, що затвердили довбойобу звання.
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28.04.2021 02:49 Ответить
ВОТ КАК ПАГУБНО ВЛИЯЮТ РОССИЯНИ И ИХ РОДСТВЕННИКИ НА УКРАИНЦЕВ !)
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28.04.2021 04:41 Ответить
А як на мене то освіта в Україні це лише папірець, який означає що щось зробив, тобто її отримав. Знайшли цапа-відбувайла, а на себе дивились?
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28.04.2021 06:22 Ответить
На повторное рецензирование отправить ПроФФесору Януковичу
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28.04.2021 08:06 Ответить
ківа - дзеркало української корупції та нОуки
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28.04.2021 08:45 Ответить
Это просто гашение информационного пожара после возмущения а он еще дважды проффесором станет с такими управленцами
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28.04.2021 09:09 Ответить
на повторное рецензирование, надо отправить всех членов комиссии.
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28.04.2021 10:46 Ответить
на повторное рецензирование, надо отправить всех членов комиссии.
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28.04.2021 10:47 Ответить
світова навука збагатилася ще одним Посміховиськом
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28.04.2021 16:20 Ответить
 
 