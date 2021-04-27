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Новости Агрессия России против Украины
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Прокуратура установила 260 граждан иностранных государств, воевавших в Крыму и на Донбассе против Украины, – Мамедов

Прокуратура установила 260 граждан иностранных государств, воевавших в Крыму и на Донбассе против Украины, – Мамедов

Украинские прокуроры расследуют участие около 260 иностранных граждан в военных действиях в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"В целом на сегодняшний день из 32 стран нами установлено 260 граждан, которые воевали на востоке Украины и в Крыму", – сказал Мамедов.

По словам прокурора, многие из подозреваемых иностранных граждан могут быть причастны к военным преступлениям.

"Мы не исключаем тот факт, что многие из этих людей принимали активное участие в боевых действиях и могли быть причастны с военным преступлениям и преступлениям против человечности. Поэтому мы активно находимся в диалоге с нашими коллегами (правоохранителями других государств – ред.) и просим их способствовать расследованию уголовных производств, которые у нас есть", – добавил замгенпрокурора.

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Автор: 

наемник (353) наемники рф (2070) Мамедов Гюндуз (115) Офис Генпрокурора (2457)


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Полные идиоты если честно...
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27.04.2021 23:51 Ответить
итальянцев ту да же... те мрази заехали под видом журналистов и получили по заслугам.
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27.04.2021 23:52 Ответить
каждый воюющий против Украины
должен считать себя
потенциальным
трупом
тчк
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27.04.2021 23:54 Ответить
Помню Членина черного, бразильца краснозадого опущенного и роту сербских четников ,твари,падлы, животные...
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28.04.2021 07:13 Ответить
 
 