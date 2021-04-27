Коллеги Кивы: среди 44 нардепов ОПЗЖ - 13 кандидатов и 5 докторов наук

Шуфрич, Волошин, Козак, Королевская, Павленко, Кузьмин и еще семеро нардепов ОПЗЖ являются кандидатами наук; Медведчук, Левочкин и еще трое их коллег имеют звание "доктор наук".

Такие данные содержатся в государственном реестре "Науковці України", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

Кандидатами наук являются такие нардепы ОПЗЖ:

- Нестор Шуфрич, получил степень в области экономики в 2003 году;

- Олег Волошин, получил степень в области политических наук в 2012 году;

- Юрий Загородний, получил степень в области педагогики в 2004 году;

- Александр Колтунович, получил степень в области экономики в 2012 году;

- Тарас Козак, получил степень в области экономики в 2000 году;

- Дмитрий Исаенко, получил степень в области госуправления в 2012 году;

- Владимир Кальцев, получил степень в области экономики в 2001 году;

- Михаил Папиев, получил степень в области экономики в 2004 году;

- Юрий Павленко, получил степень в области философских наук в 2010 году;

- Наталия Королевская, получила степень в области экономики в 2011 году;

- Николай Скорик, получил степень в области экономики в 2003 году;

- Ренат Кузьмин, получил степень в области юридических наук в 1999 году;

- Григорий Мамка, получил степень в области юридических наук в 2012 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Диссертацию Кивы могут направить на повторное рецензирование, - член аттестационной коллегии, "слуга народа" Гришина

Доктора наук среди депутатов ОПЗЖ:

- Александр Лукашев, получил степень в области юридических наук в 2011 году;

- Сергей Левочкин, получил степень в области экономики в 2004 году;

- Михаил Макаренко, получил степень в области медицины в 2015 году;

- Виктор Медведчук, получил степень в области юридических наук в 1997 году;

- Александр Пономарев, получил степень в области экономики в 2018 году.

Также на Цензор.НЕТ: Львовский облсовет требует отменить присуждение нардепу Киве ученой степени

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.