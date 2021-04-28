Организаторы чемпионата мира по шашкам убрали флаг РФ и табличку с фамилией российской участницы. ВИДЕО

Во время матча за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам организатор убрал со стола, за которым сидела представительница России, флаг РФ и табличку с ее фамилией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая.

В нем принимали участие россиянка Тамара Тансыккужина и полячка Наталья Садовская.

Во время игры организаторам сообщили, что решением Спортивного арбитражного суда представителям РФ на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны из-за грубых нарушений ею антидопинговых правил.

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После этого один из организаторов убрал со стола Тансыккужиной табличку и российский флаг. Российскую спортсменку не поставили в известность - она как раз обдумывала свой ход и была явно удивлена происходящим.

Эту партию россиянка проиграла.

В РФ произошедшее назвали "неприкрытым актом агрессии" и призвали Федерацию шашек России вмешаться в скандал.

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