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Организаторы чемпионата мира по шашкам убрали флаг РФ и табличку с фамилией российской участницы. ВИДЕО

Во время матча за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам организатор убрал со стола, за которым сидела представительница России, флаг РФ и табличку с ее фамилией.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая.

В нем принимали участие россиянка Тамара Тансыккужина и полячка Наталья Садовская.

Во время игры организаторам сообщили, что решением Спортивного арбитражного суда представителям РФ на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны из-за грубых нарушений ею антидопинговых правил.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российские спортсмены будут выходить на соревнованиях под музыку Чайковского вместо гимна РФ

После этого один из организаторов убрал со стола Тансыккужиной табличку и российский флаг. Российскую спортсменку не поставили в известность - она как раз обдумывала свой ход и была явно удивлена происходящим.

Организаторы чемпионата мира по шашкам убрали флаг РФ и табличку с фамилией российской участницы 01

Эту партию россиянка проиграла.

В РФ произошедшее назвали "неприкрытым актом агрессии" и призвали Федерацию шашек России вмешаться в скандал.

Также на Цензор.НЕТ: "Все закрыто черным траурным скотчем", - сборная РФ по лыжным видам спорта приехала в немецкий Оберстдорф на чемпионат мира с заклеенной символикой. ВИДЕО

Автор: 

Польша (8399) россия (95365) спорт (2420) допинг-контроль (334)


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Топ комментарии
+63
это просто страна 404 какая-то, ни флага, ни гимна, ни армии (ихтамнеты). Какая же все таки мерзость - эта паРаша!!!
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28.04.2021 00:04
+44
нормалёк- нигдеихнет...
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28.04.2021 00:04
+29
Организаторы чемпионата мира по шашкам убрали флаг РФ и табличку с фамилией российской участницы - Цензор.НЕТ 377
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28.04.2021 00:37
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Страница 2 из 2
"Ихтамнеты" 8-й сезон
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28.04.2021 05:57 Ответить
И всё на камеру. Просто, спокойно, уверенно, без извинений и просьб. Поляки показали страну 404, вот только зачем лишнехромосомная поехала в недружественную страну? Чего она ждала? Им все сливнобачковые срут в черепную коробку: "Европа враги, НАТО агрессоры, ....", а особочелюстная решила, что это не про неё. Вот и опозорилась.
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28.04.2021 06:01 Ответить
саме на зневагу заслуговують кацапи і в Україні, але в нас їх досі навіть в сраку цілують.
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28.04.2021 07:13 Ответить
І нарешті за сім років війни почали висилати кацапських дипломатів
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28.04.2021 07:19 Ответить
насправді сумно.
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28.04.2021 09:10 Ответить
Россияне наглющие - их выгоняют в дверь , они лезут в окно
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28.04.2021 08:41 Ответить
кацапка, ми вкурсі про вашу наглість
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29.04.2021 13:40 Ответить
Фаміліо - ісконно балалайская.
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28.04.2021 09:58 Ответить
Ибо нех@й..
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28.04.2021 11:01 Ответить
Так і залишили «полячка». В країні залишились одні ківи.
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28.04.2021 12:21 Ответить
Запомни, только ************* достойны унижения по национальному признаку, потому что сами имперцы и нацисты. К остальным национальностям украинцы относятся доброжелательно, их государства сегодня не убивают граждан нашей страны. Тем более Польша, где власть жестко наказывает своих граждан за преследование украинцев по национальному признаку. Так что тебе лучше жевать.
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28.04.2021 14:21 Ответить
даже в шашки без допинга не могут играть
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28.04.2021 13:51 Ответить
Я так думаю. Що то усе напівміри. Треба взагалі виключити громадян РФ з усіх міжнародних змагань хоч без флага, хоч з ним
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28.04.2021 16:35 Ответить
2 года без флага и гимна: CAS и WADA приговорили рашистов.Спортивный арбитражный суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с рашистким антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению суда, рашисткие спортсмены не смогут выступать под своим флагом до 2022 года.
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28.04.2021 17:52 Ответить
Очень некрасиво поступили, 3 дня российский флаг был на столах и его убрали именно во время партии с полячкой.
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28.04.2021 18:07 Ответить
Нормально поступили, т.к. так поступили с российской спортсменкой, вот в этом и кураж. А так... поляки вообще-то, по своей сути гнилой народишка.
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28.04.2021 19:34 Ответить
В том то и дело, могли убрать до партии или после, или пусть даже во время любой другой партии. А так все выглядит как помощь своему игроку, чемпионат то в Польше проходит.
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28.04.2021 19:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/486854,ты главное пойми:

бей кацапа молотом-будет кацап золотом!
пусть росиянка скажет спасибо, что ей поляки ведро с помоями на голову не надели!
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28.04.2021 20:19 Ответить
Что интересно, в источнике РФ утверждают что полячка тоже убрала свой, в знак солидарности.
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28.04.2021 21:13 Ответить
"именно во время партии с полячкой"

Там все партии с полячкой. Это матч из девяти микроматчей.
Первый поединок микроматча - игра с классическом контролем времени (1 час 20 минут + 1 минута на ход). При победе счёт игрового дня 12 : 0.
Если игра с классическом контролем времени завершается вничью, то играется партия в быстрые шашки (20 минут + 5 секунд на ход). При победе счёт игрового дня 8 : 4.
Если партия в быстрые шашки заканчивается вничью, то играется партия в блиц (5 минут + 3 секунды на ход). При победе счёт игрового дня 7 : 5.
Если все три партии заканчиваются вничью, то счёт игрового дня 6 : 6.
Матч прекращается досрочно, если одна из соперниц набирает более 54 очков.
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28.04.2021 23:53 Ответить
ну и дура
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28.04.2021 22:59 Ответить
а чего они без масок??
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28.04.2021 23:00 Ответить
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