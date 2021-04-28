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Штаты не хотят обострения с Россией, готовы давить и дальше, - Белый дом

Штаты не хотят обострения с Россией, готовы давить и дальше, - Белый дом

Соединенные Штаты не будут менять подход по привлечению России к ответственности за ее неприемлемую злонамеренную деятельность. При этом в Вашингтоне говорят, что не заинтересованы усиливать напряженность в двусторонних отношениях.

Об этом представитель Белого дома заявил во время телефонного брифинга, касающегося повестки дня администрации Байдена в сфере безопасности за 100 дней пребывания в офисе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не будем отходить от того, чтобы заставлять Россию расплачиваться за те действия, которые, по нашему убеждению, выходят за границы и являются неприемлемыми с точки зрения ответственного государства", - подчеркнул чиновник.

В этой связи он отметил, что с начала работы новой администрации США и с момента первого телефонного разговора президентов Байдена и Путина подход американской стороны к России был последовательным.

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Чиновник напомнил о серии шагов нынешней команды в Вашингтоне по тщательной оценке злонамеренных действий России разведывательным сообществом США, а также санкций, которые последовали в ответ. Однако, по его словам, Соединенные Штаты "не хотят эскалации с РФ".

Автор: 

россия (95365) США (26409)


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Топ комментарии
+6
Штаты не хотят обострения с Россией, готовы давить и дальше, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1871
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28.04.2021 01:04
+4
Будут держать рашку на коротком поводке
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28.04.2021 00:43
+2
Буш був кращий Президент США для ссСраки!!
Особливо його "ніжки"..))
Рейган- найкращий- угробив сСРАКУ!!
))
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28.04.2021 00:45
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Будут держать рашку на коротком поводке
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28.04.2021 00:43 Ответить
Рано или поздно, а начинка таки полезет
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28.04.2021 00:44 Ответить
Буш був кращий Президент США для ссСраки!!
Особливо його "ніжки"..))
Рейган- найкращий- угробив сСРАКУ!!
))
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28.04.2021 00:45 Ответить
Штаты не хотят обострения с Россией, готовы давить и дальше, - Белый дом - Цензор.НЕТ 1871
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28.04.2021 01:04 Ответить
Неконкретно.
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28.04.2021 01:58 Ответить
Что тебе непонятно ,чебураха драная ? Будут вас давить ,пока не появится капелька имперского жира, будете удушены а-ля сссссссссср, расплатитесь за свои преступления тотальной нищетой (уже наступает) и дезинтеграцией Засрахи - перевод с дипломатического этического языка на простой понятный вам,животным!
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28.04.2021 07:21 Ответить
Таня, успокойся. Ты малость перебрала вчера, бывает. Ты меня с кем-то спутала.
Не налегай так мощно на алкоголь.
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28.04.2021 07:24 Ответить
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28.04.2021 04:36 Ответить
Для протистояння з Китаєм США потрібна союзна Московія.
Ідея ідіотська, але американський істеблішмент до неї привчили.
Ніжки тягнуться десь з ХІХ ст. від так званого yellow peril, китайської загрози.
Так само вважають і в Європі, зокрема у Німеччині.
Так само вважають і в Азії, зокрема у Японії.
Як тільки випаде нагода подружитися з москалями проти Китаю,
усі великі гравці зроблять це за рахунок інтересів малих країн.
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28.04.2021 06:22 Ответить
Натякнули, що "заріжуть не боляче".
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28.04.2021 07:56 Ответить
Пацифисты долбаные... Вы-то можете играть вдолгую и "не обострять", а как быть Украине? Из-за вашего соплежуйства и нерешительности мы уже кусок территории потеряли. А если будете и дальше играться с недорейхом в геополитику, то и всю страну можем утратить. Вместого того, чтобы один раз дать хорошенько по зубам зарвавшемуся быдлу из-за поребрика, они с ним хороводы водят...
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28.04.2021 08:37 Ответить
 
 