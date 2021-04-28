Штаты не хотят обострения с Россией, готовы давить и дальше, - Белый дом

Соединенные Штаты не будут менять подход по привлечению России к ответственности за ее неприемлемую злонамеренную деятельность. При этом в Вашингтоне говорят, что не заинтересованы усиливать напряженность в двусторонних отношениях.

Об этом представитель Белого дома заявил во время телефонного брифинга, касающегося повестки дня администрации Байдена в сфере безопасности за 100 дней пребывания в офисе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы не будем отходить от того, чтобы заставлять Россию расплачиваться за те действия, которые, по нашему убеждению, выходят за границы и являются неприемлемыми с точки зрения ответственного государства", - подчеркнул чиновник.

В этой связи он отметил, что с начала работы новой администрации США и с момента первого телефонного разговора президентов Байдена и Путина подход американской стороны к России был последовательным.

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Чиновник напомнил о серии шагов нынешней команды в Вашингтоне по тщательной оценке злонамеренных действий России разведывательным сообществом США, а также санкций, которые последовали в ответ. Однако, по его словам, Соединенные Штаты "не хотят эскалации с РФ".