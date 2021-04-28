Документ о контроле за режимом тишины на Донбассе еще не обсуждали в ТКГ, - Кравчук

27 апреля рабочая подгруппа в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) не рассматривал документ по усилению контроля за соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Его итоговое рассмотрение планируется завтра.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Дело в том, что подгруппа не принимает окончательного решения. Есть четыре подгруппы в составе ТКГ: политическая, по вопросам безопасности, гуманитарная и экономическая. Они созданы для того, чтобы готовить повестку дня, которая будет рассматриваться на заседании совместной Трехсторонней контактной группы. Они работают. А решение будет приниматься завтра ", - сказал Кравчук.

Он отметил, что пока окончательно не удалось договориться по вопросу прекращения огня на Донбассе и созданию дополнительного механизма контроля за соблюдением режима тишины. Однако по этим вопросам у Кравчука положительные ожидания.

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"Положительные ожидания. Потому что идет процесс обсуждения, не отталкивание вопроса, а само обсуждение. У нас редко такое было на рабочих подгруппах, когда темы обсуждались. В последнее время, во всяком случае. А сейчас вот эта тема обсуждается", - пояснил он.

Все базовые вопросы будут рассмотрены на завтрашнем заседании Трехсторонней контактной группы на уровне делегаций Украины, России, с участием ОБСЕ.

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"Заседание ТКГ будет завтра, 28 апреля. И только завтра будет окончательное решение о прекращении огня и о принятии координационного механизма контроля за соблюдением режима тишины", - заключил глава украинской делегации в ТКГ.