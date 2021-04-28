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Новости Борьба с коронавирусом
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Киев собирается купить 278 тыс. доз вакцины от COVID-19 за 140 млн грн, - КГГА

Киев собирается купить 278 тыс. доз вакцины от COVID-19 за 140 млн грн, - КГГА

Власти Киева планируют приобрести 278 тыс. доз вакцины от коронавируса за 140 млн грн, стоимость одной дозы будет составлять около 500 грн.

Об этом сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Департамент здравоохранения КГГА обнародовал в системе электронных публичных закупок "ProZorro" объявления на тендерную документацию о проведении открытых торгов на закупку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, цена сформирована в соответствии с обнародованным в системе электронных публичных закупок "ProZorro" договоре государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" на поставку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из расчета стоимости одной дозы в размере 500 грн.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав объявил о начале вакцинирования людей старше 65 лет. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

вакцина (3815) КГГА (2978) Киев (25475) Поворозник Николай (119) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
Когда уже до такого поца, как ты дойдет, что из-за таких вот антипрививочников погибнет еще масса людей?
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28.04.2021 06:53
+1
Когда уже до этих поцев дойдет - что вакцинация(любой вакциной) от коронавируса бессмысленная трата денег... Ни одна вакцина не работает ...
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28.04.2021 01:20
+1
А у беларусов спросить не пробовали как они от коронобесия вылечивают. Если тратитиь такие деньги хай скажуть свое слово специалисты . ,За' и ,против' каждая група выставляет своего поединщика на дебаты . А не продажная челядь и шарлатаны в курточках
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28.04.2021 06:02
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Стільки б коштів витрачалося на лікування і профілактику серцево-судинних хвороб.
"Кожне життя на вагу золота".
"Якщо є найменша ймовірність, що щось врятує людину від смерті, треба це робити".
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28.04.2021 01:01 Ответить
Когда уже до этих поцев дойдет - что вакцинация(любой вакциной) от коронавируса бессмысленная трата денег... Ни одна вакцина не работает ...
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28.04.2021 01:20 Ответить
Когда уже до такого поца, как ты дойдет, что из-за таких вот антипрививочников погибнет еще масса людей?
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28.04.2021 06:53 Ответить
поц , давай немного подождем и ты убедишься кто прав ! а я повторю - вакцин от вирусов нет !
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28.04.2021 13:37 Ответить
Про то,что будет хорошее их языки мелят громко!
Про очередную подлянку народу - как в рот воды набирают!
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28.04.2021 01:28 Ответить
who is ''kyiv''? anymore not next place?
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28.04.2021 01:28 Ответить
Так яку вакцину купляють ? Різниця у ціні та якості - дуже суттєва !!
https://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomika/120030-vo-skoljko-obhodatsa-latvii-vakcini-astrazeneca-po-preznemu-samaa-desevaa.html Во сколько обходятся Латвии вакцины: AstraZeneca по-прежнему самая дешевая

14 января правительство утвердило закупку вакцин Moderna по двум ценам за дозу - 19,41 евро и 26,21 евро. 28 января была утверждена закупка этих вакцин по цене 24,96 евро за дозу, а 5 февраля - по 19,70 евро за дозу.
Стоимость вакцины Pfizer/BioNTech также менялась, что связано с изменением технологии производства. Например, 1 декабря была утверждена закупка 97 500 доз Pfizer/BioNTech по цене 12 евро, 1 января - 1,4 млн доз по 16 евро, а 4 марта для Латвии заказано 1,01 млн доз вакцины по цене 15,50 евро.
Цена вакцины AstraZeneca не менялась, и она остается самой дешевой из закупаемых Латвией - одна доза стоит 1,78 евро.
Также правительство подало заявки на 854 514 доз вакцины Jonson&Jonson, которая стоит 6,77 евро за дозу, и на 300 000 вакцин CureVac по цене 10 евро за дозу.
Латвия может закупить еще две вакцины - Valneva, которая стоит 10 евро за дозу, а Novavax по цене 13,31 евро за дозу.
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28.04.2021 03:18 Ответить
а что сами не делаете? даже у нас уже начали делать, а у вас все только бабло пилят, бедный народ
В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac

Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак"). Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.

Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.

Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.

Инактивированная вакцина

Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности.

В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.

«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.

Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.

Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.

Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, производство QazVac будут увеличивать, чтобы сделать ее доступной для всех гражданам.
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28.04.2021 05:43 Ответить
сам Київ не потягне виробництво вакцини. це питання до припіздента і його команди.
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28.04.2021 08:33 Ответить
А у беларусов спросить не пробовали как они от коронобесия вылечивают. Если тратитиь такие деньги хай скажуть свое слово специалисты . ,За' и ,против' каждая група выставляет своего поединщика на дебаты . А не продажная челядь и шарлатаны в курточках
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28.04.2021 06:02 Ответить
правильно.
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28.04.2021 06:21 Ответить
Если это пфайзер, то нормальная цена. Нет рынка вакцин на сегодня, вот в чем дело. Спасайся , кто как может
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28.04.2021 06:27 Ответить
А продают?
Ибо степашка и клоуны трут, что в свободной продаже вакцины нет...
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28.04.2021 06:51 Ответить
немає, але якщо може Клічно знайшов лазєйку: якщо дасть бабло, то може спрацює. якщо купляє держава то жержава і розподіляє. а цю партію Київ отримає собі і лише собі.
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28.04.2021 08:35 Ответить
Сколько лет будут еще "собираться купить"?
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28.04.2021 06:54 Ответить
Фарммафия и чинуши в шоколаде! Почему фармацевты, получающие ГИГАНСКИЕ прибыли НЕ ПЛАТЯТ НИЧЕГО. Сейчас,наверное,фармацевты круче чем наркобароны. Ну а чинуши вообще красота,лучшей отмывки денег и не придумаешь. И тебе забота об лохторате и бесконтрольное воровство! Это же НАДО? правда сыворотка,называемая вакциной,черт его знает с какими будущими побочками и эффективностью( 50% это как про инопланетян они на 50% или есть или нет) и УЖЕ с ЯВНЫМИ ПОБОЧКАМИ сейчас. Но истерию нагнали такую что НИКТО даже вопросов задавать не будет:278 тыс доз? Кому и как( не выбросили ли половину)? 140 млн. много? Красота! Идеальное время для ВОРОВСТВА.
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28.04.2021 07:58 Ответить
Нічого з цього доброго не вийде. Виробники вакцин працюють тільки на пряму з країнами, тобто щоб Київ отримав вакцину це дійство повинен схвалити уряд, тобто схвалити те щоб Київ отримав в першу чергу вакцину, а не вона була розділена справедливо між регіонами. Це приведе до протестів.
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28.04.2021 10:43 Ответить
 
 