Киев собирается купить 278 тыс. доз вакцины от COVID-19 за 140 млн грн, - КГГА
Власти Киева планируют приобрести 278 тыс. доз вакцины от коронавируса за 140 млн грн, стоимость одной дозы будет составлять около 500 грн.
Об этом сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.
"Департамент здравоохранения КГГА обнародовал в системе электронных публичных закупок "ProZorro" объявления на тендерную документацию о проведении открытых торгов на закупку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
По его словам, цена сформирована в соответствии с обнародованным в системе электронных публичных закупок "ProZorro" договоре государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" на поставку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из расчета стоимости одной дозы в размере 500 грн.
Также на Цензор.НЕТ: Минздрав объявил о начале вакцинирования людей старше 65 лет. ИНФОГРАФИКА
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Кожне життя на вагу золота".
"Якщо є найменша ймовірність, що щось врятує людину від смерті, треба це робити".
Про очередную подлянку народу - как в рот воды набирают!
https://www.reitingi.lv/ru/news/ekonomika/120030-vo-skoljko-obhodatsa-latvii-vakcini-astrazeneca-po-preznemu-samaa-desevaa.html Во сколько обходятся Латвии вакцины: AstraZeneca по-прежнему самая дешевая
14 января правительство утвердило закупку вакцин Moderna по двум ценам за дозу - 19,41 евро и 26,21 евро. 28 января была утверждена закупка этих вакцин по цене 24,96 евро за дозу, а 5 февраля - по 19,70 евро за дозу.
Стоимость вакцины Pfizer/BioNTech также менялась, что связано с изменением технологии производства. Например, 1 декабря была утверждена закупка 97 500 доз Pfizer/BioNTech по цене 12 евро, 1 января - 1,4 млн доз по 16 евро, а 4 марта для Латвии заказано 1,01 млн доз вакцины по цене 15,50 евро.
Цена вакцины AstraZeneca не менялась, и она остается самой дешевой из закупаемых Латвией - одна доза стоит 1,78 евро.
Также правительство подало заявки на 854 514 доз вакцины Jonson&Jonson, которая стоит 6,77 евро за дозу, и на 300 000 вакцин CureVac по цене 10 евро за дозу.
Латвия может закупить еще две вакцины - Valneva, которая стоит 10 евро за дозу, а Novavax по цене 13,31 евро за дозу.
В Казахстане начинается массовая вакцинация от коронавируса местным препаратом QazVac
Министерство здравоохранения Казахстана с понедельника приступает к массовой вакцинации граждан местным препаратом от коронавируса QazVac ("Казвак"). Первая партия вакцины из 50 тыс. доз поступила в регионы республики.
Как пояснили в Минздраве, процесс вакцинации граждан, которая сейчас ведется препаратом «Спутник V», не изменится. В прививочных кабинетах с 26 апреля будет доступна казахстанская вакцина, и у граждан появится возможность выбрать препарат. При этом приоритетное право вакцинироваться QazVac получат люди из групп риска - медицинские работники, педагоги и сотрудники правоохранительных органов.
Казахстанская вакцина рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше. Ее вводят внутримышечно. Курс состоит из двух доз с интервалом в 21 сутки.
Инактивированная вакцина
Над созданием QazVac работали ученые и специалисты Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности.
В основу лег опыт создания вакцин против других болезней, в том числе высокопатогенного гриппа птиц и свиного гриппа. Инактивированная вакцина разработана на основе вируса, который нейтрализован под воздействием химических веществ. QazVac включена в реестр Всемирной организации здравоохранения.
«В отечественной технологии используется вирус, выделенный на территории Казахстана, в инактивированном виде. Учитывая то, что вирус цельный и убитый, вакцина обладает достаточно высокой степенью иммуногенности и безопасности», - пояснили в НИИ проблем биологической безопасности.
Первая партия вакцины из 50 тыс. доз выпущена на базе НИИ проблем биологической безопасности республики, ее отправили в регионы страны. В мае планируется выпуск очередной партии препарата из 50 тыс. доз. Далее производство вакцины намерены поэтапно увеличить до 500-600 тыс. доз в месяц.
Планируется, что после открытия нового биофармацевтического завода в поселке Гвардейский Жамбылской области Казахстана производство вакцины QazVac будет продолжено на его базе.
Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, производство QazVac будут увеличивать, чтобы сделать ее доступной для всех гражданам.
Ибо степашка и клоуны трут, что в свободной продаже вакцины нет...