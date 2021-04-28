Киев собирается купить 278 тыс. доз вакцины от COVID-19 за 140 млн грн, - КГГА

Власти Киева планируют приобрести 278 тыс. доз вакцины от коронавируса за 140 млн грн, стоимость одной дозы будет составлять около 500 грн.

Об этом сообщила пресс-служба киевской горгосадминистрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Департамент здравоохранения КГГА обнародовал в системе электронных публичных закупок "ProZorro" объявления на тендерную документацию о проведении открытых торгов на закупку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", - сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, цена сформирована в соответствии с обнародованным в системе электронных публичных закупок "ProZorro" договоре государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" на поставку вакцины против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из расчета стоимости одной дозы в размере 500 грн.

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