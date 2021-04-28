Сын мэра Бродов Белей разбил камеру журналисту, снимавшему вечеринку мажоров в разгар карантина

Журналист Сергей Никишин попытался зафиксировать на видео вечеринку отельно-ресторанным комплексе "Колыба", который принадлежит сыну мэра Бродов Ивану Белею.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Детектор Медиа".

"Во время выполнения мной моих служебных обязанностей сын мэра Белей Иван Анатольевич вызывающе вырвал нашу видеокамеру телеканала из моих рук и разбил ее вместе с другими аксессуарами. Единственная камера, наш хлеб - отобрана и уничтожена. Камера, которая работала для общины города Броды, а не для Белея - уничтожена, потому что были важные доказательства", - написал журналист в Фейсбуке.

Депутат горсовета Бродов Ольга Кравчук, которая была вместе с Никишиным, сообщила, что инцидент произошел 24 апреля в селе Лагодив Львовской области, когда журналист попытался заснять нарушение карантина, а именно - вечеринку в гостинично-ресторанном комплексе "Колыба". По данным YouControl, Иван Белей является основателем и руководителем фермерского хозяйства "Лагодив".

Читайте на Цензор.НЕТ: Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным

Никишин сказал Zaxid.net, что приехал в Лагодив, чтобы проверить информацию о праздновании в ресторане в нарушение правил карантина. Вместе с ним приехали Ольга Кравчук, ее муж Виталий Кравчук и его брат.

"Мы не заходили ни на территорию, ни внутрь заведения. Нас остановил охранник и запретил заходить на территорию. Я показал охраннику свое удостоверение. Он его забрал и пошел внутрь. К нам вышел владелец и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать, нецензурно выражаться", - рассказал журналист.

По его словам, человек, который вышел к ним из заведения, сначала ударил несколько раз Виталия Кравчука и выбил у него из рук телефон. Ольга Кравчук подтвердила, что Иван Белей ударил ее мужа - сначала кулаком в лицо, затем ногой по спине и в живот.

Также на Цензор.НЕТ: "Слуга народа" Кравчук о вечеринке Тищенко: Эта ситуация не тянет на исключение из фракции

"Потом увидел, что я снимаю на камеру, закричал мне нецензурно, кулаком выбил камеру, она упала на землю. Тогда еще ногой пнул ее. Затем двое охранников под руки отвели меня к дороге", - сказал Никишин.

Сергей Никишин снял побои - по предварительному заключению эксперта, у него ушибы мягких тканей. Полиция открыла производство по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Корниенко хочет лишить Тищенко права голоса в "Слуге народа"

Иван Белей отрицает, что избил Сергея Никишина и разбил его камеру. При этом он подтвердил, что у него была перепалка с Виталием Кравчуком. Он сказал, что супруги Кравчуки и еще несколько человек пытались проникнуть на территорию его ресторана. "Меня позвал охранник и сообщил мне, что на территорию проникают Кравчуки. Я вышел, они мне светили в глаза фонариком, между нами возник словесный конфликт, началась схватка между мной и Кравчуком, началась толкотня, но я не могу это назвать дракой, ни у меня, ни у него нет синяков. Они говорят, что там какой-то журналист и какая-то камера, но я не понимаю, о чем речь", - сказал Белей.