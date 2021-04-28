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Сын мэра Бродов Белей разбил камеру журналисту, снимавшему вечеринку мажоров в разгар карантина

Сын мэра Бродов Белей разбил камеру журналисту, снимавшему вечеринку мажоров в разгар карантина

Журналист Сергей Никишин попытался зафиксировать на видео вечеринку отельно-ресторанным комплексе "Колыба", который принадлежит сыну мэра Бродов Ивану Белею.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Детектор Медиа".

"Во время выполнения мной моих служебных обязанностей сын мэра Белей Иван Анатольевич вызывающе вырвал нашу видеокамеру телеканала из моих рук и разбил ее вместе с другими аксессуарами. Единственная камера, наш хлеб - отобрана и уничтожена. Камера, которая работала для общины города Броды, а не для Белея - уничтожена, потому что были важные доказательства", - написал журналист в Фейсбуке.

Депутат горсовета Бродов Ольга Кравчук, которая была вместе с Никишиным, сообщила, что инцидент произошел 24 апреля в селе Лагодив Львовской области, когда журналист попытался заснять нарушение карантина, а именно - вечеринку в гостинично-ресторанном комплексе "Колыба". По данным YouControl, Иван Белей является основателем и руководителем фермерского хозяйства "Лагодив".

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Никишин сказал Zaxid.net, что приехал в Лагодив, чтобы проверить информацию о праздновании в ресторане в нарушение правил карантина. Вместе с ним приехали Ольга Кравчук, ее муж Виталий Кравчук и его брат.

"Мы не заходили ни на территорию, ни внутрь заведения. Нас остановил охранник и запретил заходить на территорию. Я показал охраннику свое удостоверение. Он его забрал и пошел внутрь. К нам вышел владелец и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать, нецензурно выражаться", - рассказал журналист.

По его словам, человек, который вышел к ним из заведения, сначала ударил несколько раз Виталия Кравчука и выбил у него из рук телефон. Ольга Кравчук подтвердила, что Иван Белей ударил ее мужа - сначала кулаком в лицо, затем ногой по спине и в живот.

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"Потом увидел, что я снимаю на камеру, закричал мне нецензурно, кулаком выбил камеру, она упала на землю. Тогда еще ногой пнул ее. Затем двое охранников под руки отвели меня к дороге", - сказал Никишин.

Сергей Никишин снял побои - по предварительному заключению эксперта, у него ушибы мягких тканей. Полиция открыла производство по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.

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Иван Белей отрицает, что избил Сергея Никишина и разбил его камеру. При этом он подтвердил, что у него была перепалка с Виталием Кравчуком. Он сказал, что супруги Кравчуки и еще несколько человек пытались проникнуть на территорию его ресторана. "Меня позвал охранник и сообщил мне, что на территорию проникают Кравчуки. Я вышел, они мне светили в глаза фонариком, между нами возник словесный конфликт, началась схватка между мной и Кравчуком, началась толкотня, но я не могу это назвать дракой, ни у меня, ни у него нет синяков. Они говорят, что там какой-то журналист и какая-то камера, но я не понимаю, о чем речь", - сказал Белей.

Автор: 

журналистика (3286) избиение (9791) карантин (16729) мажоры (536) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+29
Вот если б прочитал такое ДО 2014-2019 гг. - возмущался б.
Но ПОСЛЕ 2014-2019 гг., ПОСЛЕ того, как журналисты стали журнаглистами и журнашлюхами - как-то не хочется возмущаться...

Не жалко эту братию.
Как вспомню, что они несли на Порошенко - единственного, кто за последние 20 лет нормально вел страну - всякая эмпатия улетает.

Потому же не жалко фопов.
Как вспомню эти перекошенные при слове "Порошенко" рожи - и сразу нет жалости.
Хрен с ними.

Тупое быдло, приведшее во власть клоуна - должно сгинуть.
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28.04.2021 06:49
+23
Патамушта у більшості населення рабська сутність, яка дозволила вижити пристосуванням у часи репресій і Голодомору. Вона полягає в тому, що раб, в душі кляне свого хазяїна, але в реальності харчується з його рук. І мріє. Ні, не про повалення рабства, а про те, як би зайняти місце рабовласників і мати власних рабів, на яких можна було б відігратися за всі приниження.
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28.04.2021 06:40
+21
Это надо спросить у диболов на избирателых участках.
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28.04.2021 05:06
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Правила форума Совет форумчан
журналисты имею право носить резиновые пистолеты для защиты себя!
почему он не стрелял?
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28.04.2021 01:24 Ответить
Ви маєте право бути вибраною президентом України. Чому ви не президент України?
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28.04.2021 06:35 Ответить
https://censor.net/ru/user/302436 Чому ви не президент України?
тому що я не була коммуністкой... тому що боюся брехати великому натовпу людей... тому що не вмію красти мільйонами... тому що не вмію барижнячити... тому що не граю на роялі й нездатна до клоунад... тому що не можу вбивати журналістів...
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28.04.2021 15:40 Ответить
Вам так само розписати, чому журналіст не с ріляв, чи самі здогадаєтесь?
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28.04.2021 15:42 Ответить
Так. Розпишіть
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28.04.2021 15:48 Ответить
По-перше, журналіст працює не зброєю, тому зброя не входить у його робочі інм рументи. По-друге - можливість купити збоюрою не мають купа журналістів чеез проблеми зі здоров'ям, чи відсутністю коштів на її придбання. Бо коли з' являються зайві кошти, то журналісти їх витрачають на професійні речі - камери, звук, монтаж, розкрутка, а не на зброю. І третє - більшість журналістів - пацифісти, які зброю до рук не беруть. Так зрозуміло буде?
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28.04.2021 15:53 Ответить
Зрозуміло. Дякую. Але...
Але дуже ******** руки покалічити покидька найнявши бандитів
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28.04.2021 16:18 Ответить
Броды - городок на 3 калеки, журналисты камеру себе купить не в состоянии, "Единственная камера, наш хлеб - отобрана и уничтожена. Камера, которая работала для общины города Броды", а вы хотите, чтоб они там травматы с собой носили?
К тому же, если его за обычную съемку избили, то за выстрел в потомственного "князя" его бы просто в ближайшей лесополосе нашли.
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28.04.2021 06:37 Ответить
https://censor.net/ru/user/322524 Броды - городок на 3 калеки
- и нет никого кто бы по тихому зарезал наглого мажорика?
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28.04.2021 15:44 Ответить
в сына мэра?))) и куда бы он потом поехал? в тюрьму...
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28.04.2021 07:05 Ответить
Скорей на кладбище.
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28.04.2021 08:06 Ответить
травматы это называется но стоят денех и оформление тоже стоит но главное что охране
властьпридержащих это как средство защиты до фени или попозже отомстят а ещё можно
приписать нападение с применением травматического оружия и т.д........ ну чей у нас суд и
ментура-прокуратура надеюс объяснять не надо
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28.04.2021 13:05 Ответить
Тут поднялся галдеж и лай,
И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
- Жираф большой - ему видней!
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28.04.2021 01:26 Ответить
Высоцкий это Шекспир совка
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28.04.2021 13:06 Ответить
Сколько там дают за нападение на журналиста?
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28.04.2021 01:29 Ответить
как минимум депутатство местного района- на следующих "выборах"....)))))
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28.04.2021 08:54 Ответить
Почему в Украине богачи становятся мэрами и депутатами. Покупают что-ли должности.
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28.04.2021 01:36 Ответить
наверно шо да, странный вопрос и такой же ответ
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28.04.2021 02:22 Ответить
к сожалению это так
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28.04.2021 04:41 Ответить
У кого они покупают ? https://censor.net/ru/user/302436 двумя фразами обрисовал ситуацию.
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28.04.2021 08:09 Ответить
Это не ОНИ плохие , а НАРИД их ИЗБИРАЮЩИЙ.
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28.04.2021 08:10 Ответить
https://censor.net/ua/user/468610, в кого? в нас.
подивіться виборчий кодекс, а до того законодавство про вибори (загальнодержавні, місцеві) - для балотування необхідно що? грошова застава. окрім того, потрібні гроші на утримання виборчого штабу (оренда приміщення, зарплата працівникам, поточні витрати на канцелярію та т.інш.), агітаційна кампанія (друковані матеріали, борди, виступи на телебаченні, радіо, реклама в інтернеті).
тож, скажімо так, незаможній людині прийняти участь у виборчій кампанії це просто подати документи до ЦВК та провести декілька зустрічей з виборцями, як гадаєте - оберуть за таких умов? авжеж ні.
тому так, купують. своїми грошима купують собі владу. в кого? в нас, бо обираємо ми. кого? тих, хто має гроші.
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28.04.2021 09:42 Ответить
Это надо спросить у диболов на избирателых участках.
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28.04.2021 05:06 Ответить
Как только украинец занимает должность, он начинает набивать карманы себе
и всей своей родне.
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28.04.2021 06:39 Ответить
Патамушта у більшості населення рабська сутність, яка дозволила вижити пристосуванням у часи репресій і Голодомору. Вона полягає в тому, що раб, в душі кляне свого хазяїна, але в реальності харчується з його рук. І мріє. Ні, не про повалення рабства, а про те, як би зайняти місце рабовласників і мати власних рабів, на яких можна було б відігратися за всі приниження.
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28.04.2021 06:40 Ответить
Диагноз верен
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28.04.2021 07:59 Ответить
Раб мечтает не о своей свободе, а о своих рабах. - https://socratify.net/quotes/mark-tullii-tsitseron Марк Туллий Цицерон

Этому скотству уже не одна тысяча лет. К сожалению здесь это гипертрофировалось многократно...
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28.04.2021 08:18 Ответить
От і я про те ж. Правда, про те, що ще Ціцерон влучно висловився на цю тему, я не знав. Спасибі за інформацію.
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28.04.2021 08:50 Ответить
на кацапії ситуація набагато складнішша....- все у порівнянні...
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28.04.2021 08:57 Ответить
Слабое утешение. То что кто то еще хуже -мало греет.
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28.04.2021 09:05 Ответить
+
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28.04.2021 10:06 Ответить
вони розумні...- ініціативні...., патріоти та державники...- "виборець" це нінує....
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28.04.2021 08:55 Ответить
Единственная камера, наш хлеб - отобрана и уничтожена.Источник: https://censor.net/ru/n3262432
Гаишники тоже негодовали когда у них отобрали полосатые палочки. Но ничего, выкрутились радарами и алкотестерами. И журналисты тоже выкрутятся. Пока в стране карантины, у каждого есть свой кусочек хлеба. Мусора и санинспекторы кормятся протоколами, журналисты - камерами и фэйсбуками.
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28.04.2021 01:57 Ответить
Как ни мер ,так князек 🙄🤔🤦😂
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28.04.2021 03:10 Ответить
Это пост советский феодализм.
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28.04.2021 05:04 Ответить
Треба було не з камерою лізти, а з базукою.
Лайно не фіксують. Лайно змивають.
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28.04.2021 06:24 Ответить
Фіксують. В тій країні, що під Вашим ніком, є навіть декілька шоу з лайном)))
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28.04.2021 09:34 Ответить
Вот если б прочитал такое ДО 2014-2019 гг. - возмущался б.
Но ПОСЛЕ 2014-2019 гг., ПОСЛЕ того, как журналисты стали журнаглистами и журнашлюхами - как-то не хочется возмущаться...

Не жалко эту братию.
Как вспомню, что они несли на Порошенко - единственного, кто за последние 20 лет нормально вел страну - всякая эмпатия улетает.

Потому же не жалко фопов.
Как вспомню эти перекошенные при слове "Порошенко" рожи - и сразу нет жалости.
Хрен с ними.

Тупое быдло, приведшее во власть клоуна - должно сгинуть.
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28.04.2021 06:49 Ответить
мэра выбирают граждане города...сколько Вам платят за такие комментарии?
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28.04.2021 07:06 Ответить
тупое обоссанное быдло выбирает себе пастухов.
что не так в предыдущем коменте?
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28.04.2021 07:32 Ответить
Из кого выбирать?
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28.04.2021 07:35 Ответить
В принципе логичный вопрос для "на местах". Когда ВСЕ кандидаты - отъявленные негодяи.
Но была возможность выбора президента. А выбрали подставного агента-клоуна-писюаниста.
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28.04.2021 07:51 Ответить
что не так? что президент точно ни при чём в этом случае... какой бы он там ни был хороший или плохой...зачем везде строчить одно и то же?
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28.04.2021 08:27 Ответить
А педофилов слуг народа кто избрал? А кто расставил на руководящие должности негодяев?
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28.04.2021 08:36 Ответить
ну вот - яркий представитель электората.

Президент определяет общую политику - канву, направление движения.
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28.04.2021 08:39 Ответить
https://censor.net/ru/user/452665 - а чего ты мажешь всех подряд одним ЗЕлёным дерьмом?
Других что ли не было? Или ты один херой?
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28.04.2021 10:03 Ответить
скорее всего работа у него такая...
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28.04.2021 10:06 Ответить
Верно и точно все сказано. Вот только не ясно куда сгинет """"Тупое быдло, приведшее во власть клоуна """"".Куда деть этот нарид?
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28.04.2021 08:03 Ответить
Вопрос не куда их деть, а куда они нас заведут.
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28.04.2021 08:13 Ответить
Пороху я бы поставил в вину то что он стадо баранов оставил без контроля. Баранам нужны волкодавы не для защиты от волков , а чтобы гнать их в нужном направлении. Умный человек , а элементарного не знал.
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28.04.2021 08:27 Ответить
Это правда. Все мы выходцы из совка. Того, кто дает нам свободу, хоть относительную, как Хрущев, да еще и переселяет людей из бараков в "хрущевки"- ненавидим всеми фибрами души, кто гонит нас на убой в лагеря и морит голодом, до канибализма, возводим в ранг божества. Так устроено общество и сегодня, за редким исключением.
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28.04.2021 09:45 Ответить
Умный человек не тратит свою жизнь на дураков.
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28.04.2021 09:49 Ответить
не трож нарид - он мудрый
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28.04.2021 08:21 Ответить
Уже дошли до крепостничества.
На очереди первобытно общинный строй?
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28.04.2021 08:41 Ответить
Феодальный на дворе. Лозинские и другие.
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28.04.2021 09:01 Ответить
А почему меня не спросят хочу я чтобы менч снимали
Или права только у журналистов
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28.04.2021 08:59 Ответить
ти дозвіл на зйомку можеш давати хіба на своїй приватній власності, а у публічних місцях журналіст має повне право твою мармизу знімати та запитання ставити. Не хочеш публічності не лізь до влади
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28.04.2021 09:49 Ответить
Журналіст власне попробував проникнути у приватну власність !
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Белей Іван Анатолійович

Він - не при владі - він підприємець !
А по суті - що ви хочете від райцентру Броди чи іншого маленького міста , селища чи села ?
Україна дивиться та рівняється на Київ !
Ну як там у Києві - наказали хоч когось ?
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28.04.2021 13:02 Ответить
яка приватна власність ви про що, готельно-ресторанний комплекс це публічне місце, туди навіть Ви маєте право спокійно зайти, попросити стакан води і сходити в туалет, а тим більше журналіст якому по закону то положено, не ходити по туалетам звісно .
Він син Мера, тому є публічна особа.
хм, у нас в розпал карантину весілля по 300 чол проводили, ментам було пох за певну суму, але доля потім сама людей наказала, стільки могил скільки цього року ще ніколи не рили.
Ну але Ви праві клоуни починаючи від главзедебіла показують що срати вони хтіли на той карантин, але у них є "феофанії" та гроші, а у лохів....
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28.04.2021 14:19 Ответить
Быдло-дрыщь...
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28.04.2021 09:00 Ответить
Князьки. Що заважає мешканцям Бродів обрати мера із іншим сином чи донькою?
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28.04.2021 09:56 Ответить
Через скільки часу він стане таким самим?
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29.04.2021 02:46 Ответить
думаю, що вони оберуть такого самого (вже готового)
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29.04.2021 14:00 Ответить
Вседозволеність у.бків вбиває бажання жити в цій країні
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28.04.2021 09:58 Ответить
ну а почему какому то гопнику коле катлете можно, а им нельзя, рыба гниет с головы, малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дурак превратил страну в бардак и это главный принцип "работы" пархатых, так проще воровать....
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28.04.2021 09:59 Ответить
Ыліта, ****
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28.04.2021 10:23 Ответить
Кому война, а кому - броды родные
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28.04.2021 10:39 Ответить
Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 11 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

У этой новости на Цензоре, появившейся 2 часа назад, сейчас 1257 просмотров и 6 коментов!
У новости про разбитую камеру и носик журналиста - в 15 раз больше!
Все на защиту журналиста!
Соберем журналисту денежку на новую камеру!
Анафема сынку мэра, который воспротивился непрошеным гостям!
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28.04.2021 10:47 Ответить
Iстинна правда, хоча i гiрка!
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28.04.2021 12:31 Ответить
кто-то удивлён ???
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28.04.2021 13:08 Ответить
 
 