Сын мэра Бродов Белей разбил камеру журналисту, снимавшему вечеринку мажоров в разгар карантина
Журналист Сергей Никишин попытался зафиксировать на видео вечеринку отельно-ресторанным комплексе "Колыба", который принадлежит сыну мэра Бродов Ивану Белею.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Детектор Медиа".
"Во время выполнения мной моих служебных обязанностей сын мэра Белей Иван Анатольевич вызывающе вырвал нашу видеокамеру телеканала из моих рук и разбил ее вместе с другими аксессуарами. Единственная камера, наш хлеб - отобрана и уничтожена. Камера, которая работала для общины города Броды, а не для Белея - уничтожена, потому что были важные доказательства", - написал журналист в Фейсбуке.
Депутат горсовета Бродов Ольга Кравчук, которая была вместе с Никишиным, сообщила, что инцидент произошел 24 апреля в селе Лагодив Львовской области, когда журналист попытался заснять нарушение карантина, а именно - вечеринку в гостинично-ресторанном комплексе "Колыба". По данным YouControl, Иван Белей является основателем и руководителем фермерского хозяйства "Лагодив".
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Никишин сказал Zaxid.net, что приехал в Лагодив, чтобы проверить информацию о праздновании в ресторане в нарушение правил карантина. Вместе с ним приехали Ольга Кравчук, ее муж Виталий Кравчук и его брат.
"Мы не заходили ни на территорию, ни внутрь заведения. Нас остановил охранник и запретил заходить на территорию. Я показал охраннику свое удостоверение. Он его забрал и пошел внутрь. К нам вышел владелец и, ничего не объясняя, начал наносить удары, кричать, нецензурно выражаться", - рассказал журналист.
По его словам, человек, который вышел к ним из заведения, сначала ударил несколько раз Виталия Кравчука и выбил у него из рук телефон. Ольга Кравчук подтвердила, что Иван Белей ударил ее мужа - сначала кулаком в лицо, затем ногой по спине и в живот.
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"Потом увидел, что я снимаю на камеру, закричал мне нецензурно, кулаком выбил камеру, она упала на землю. Тогда еще ногой пнул ее. Затем двое охранников под руки отвели меня к дороге", - сказал Никишин.
Сергей Никишин снял побои - по предварительному заключению эксперта, у него ушибы мягких тканей. Полиция открыла производство по ч.1 ст.171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
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Иван Белей отрицает, что избил Сергея Никишина и разбил его камеру. При этом он подтвердил, что у него была перепалка с Виталием Кравчуком. Он сказал, что супруги Кравчуки и еще несколько человек пытались проникнуть на территорию его ресторана. "Меня позвал охранник и сообщил мне, что на территорию проникают Кравчуки. Я вышел, они мне светили в глаза фонариком, между нами возник словесный конфликт, началась схватка между мной и Кравчуком, началась толкотня, но я не могу это назвать дракой, ни у меня, ни у него нет синяков. Они говорят, что там какой-то журналист и какая-то камера, но я не понимаю, о чем речь", - сказал Белей.
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почему он не стрелял?
тому що я не була коммуністкой... тому що боюся брехати великому натовпу людей... тому що не вмію красти мільйонами... тому що не вмію барижнячити... тому що не граю на роялі й нездатна до клоунад... тому що не можу вбивати журналістів...
Але дуже ******** руки покалічити покидька найнявши бандитів
К тому же, если его за обычную съемку избили, то за выстрел в потомственного "князя" его бы просто в ближайшей лесополосе нашли.
- и нет никого кто бы по тихому зарезал наглого мажорика?
властьпридержащих это как средство защиты до фени или попозже отомстят а ещё можно
приписать нападение с применением травматического оружия и т.д........ ну чей у нас суд и
ментура-прокуратура надеюс объяснять не надо
И только старый Попугай
Громко крикнул из ветвей:
- Жираф большой - ему видней!
подивіться виборчий кодекс, а до того законодавство про вибори (загальнодержавні, місцеві) - для балотування необхідно що? грошова застава. окрім того, потрібні гроші на утримання виборчого штабу (оренда приміщення, зарплата працівникам, поточні витрати на канцелярію та т.інш.), агітаційна кампанія (друковані матеріали, борди, виступи на телебаченні, радіо, реклама в інтернеті).
тож, скажімо так, незаможній людині прийняти участь у виборчій кампанії це просто подати документи до ЦВК та провести декілька зустрічей з виборцями, як гадаєте - оберуть за таких умов? авжеж ні.
тому так, купують. своїми грошима купують собі владу. в кого? в нас, бо обираємо ми. кого? тих, хто має гроші.
и всей своей родне.
Этому скотству уже не одна тысяча лет. К сожалению здесь это гипертрофировалось многократно...
Гаишники тоже негодовали когда у них отобрали полосатые палочки. Но ничего, выкрутились радарами и алкотестерами. И журналисты тоже выкрутятся. Пока в стране карантины, у каждого есть свой кусочек хлеба. Мусора и санинспекторы кормятся протоколами, журналисты - камерами и фэйсбуками.
Лайно не фіксують. Лайно змивають.
Но ПОСЛЕ 2014-2019 гг., ПОСЛЕ того, как журналисты стали журнаглистами и журнашлюхами - как-то не хочется возмущаться...
Не жалко эту братию.
Как вспомню, что они несли на Порошенко - единственного, кто за последние 20 лет нормально вел страну - всякая эмпатия улетает.
Потому же не жалко фопов.
Как вспомню эти перекошенные при слове "Порошенко" рожи - и сразу нет жалости.
Хрен с ними.
Тупое быдло, приведшее во власть клоуна - должно сгинуть.
что не так в предыдущем коменте?
Но была возможность выбора президента. А выбрали подставного агента-клоуна-писюаниста.
Президент определяет общую политику - канву, направление движения.
Других что ли не было? Или ты один херой?
На очереди первобытно общинный строй?
Или права только у журналистов
https://ring.org.ua/edr/uk/search?q=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Белей Іван Анатолійович
Він - не при владі - він підприємець !
А по суті - що ви хочете від райцентру Броди чи іншого маленького міста , селища чи села ?
Україна дивиться та рівняється на Київ !
Ну як там у Києві - наказали хоч когось ?
Він син Мера, тому є публічна особа.
хм, у нас в розпал карантину весілля по 300 чол проводили, ментам було пох за певну суму, але доля потім сама людей наказала, стільки могил скільки цього року ще ніколи не рили.
Ну але Ви праві клоуни починаючи від главзедебіла показують що срати вони хтіли на той карантин, але у них є "феофанії" та гроші, а у лохів....
У этой новости на Цензоре, появившейся 2 часа назад, сейчас 1257 просмотров и 6 коментов!
У новости про разбитую камеру и носик журналиста - в 15 раз больше!
Все на защиту журналиста!
Соберем журналисту денежку на новую камеру!
Анафема сынку мэра, который воспротивился непрошеным гостям!