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Все зависит от Путина, - госсекретарь США Блинкен назвал условие сотрудничества с РФ

Все зависит от Путина, - госсекретарь США Блинкен назвал условие сотрудничества с РФ

США и Россия смогут работать вместе, если российской руководство не будет обострять двусторонние отношения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК, об этом в интервью CNN заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Интервью размещено на сайте Госдепартамента США.

Госсекретарь уточнил, что США предпочитают иметь с Россией более стабильные отношения, но их судьба зависит от российского президента Владимира Путина.

"Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности", — сказал Блинкен.

В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госсекретарь США Блинкен в мае посетит Украину для обсуждения возможной встречи Байдена с Зеленским, - CNN

17 марта президент США Джозеф Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он Путина убийцей. После этого российского посла в Вашингтоне отозвали в Москву для проведения консультаций. В Кремле заявление Байдена раскритиковали и обвинили США в нежелании налаживать отношения. В конце марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что власти страны проводят ревизию отношений с Соединенными Штатами.

15 апреля США ввели очередные антироссийские санкции, обвинив Россию во вмешательстве в американские выборы, участии в хакерских атаках на инфраструктуру Соединенных Штатов, нарушении территориальной целостности других стран и т.д. Новые меры предусматривают запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях облигаций российского Минфина и Центробанка.

Госдепартамент США (1818) россия (95365) США (26409) Блинкен Энтони (936)


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Послы пока что по домам сидят оба, да? Я так понимаю, что это до окончания постройки СП-2, бо если таки не построят, то так всё и останется.
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28.04.2021 07:30 Ответить
ЭТО ТУПО И ГЛУПО !)
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28.04.2021 07:46 Ответить
І яка може бути спільна робота з країною, оголосившою США ворогом.
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28.04.2021 08:00 Ответить
Все залежить від Путіна, - держсекретар США Блінкен назвав умову співпраці з РФ - Цензор.НЕТ 419
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28.04.2021 08:06 Ответить
зависит от путена ...
наивные амеры до сих пор не понимают, что гопник "заднюю не даст", патаму ша паSSаны не паймут...
его надо только уничтожить, как хусейна
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28.04.2021 08:37 Ответить
пока не развалятца
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28.04.2021 13:07 Ответить
 
 