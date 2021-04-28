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Новости Коронавирус и карантин
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Польша и Украина возглавили рейтинг Европы по суточной смертности из-за COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Польша и Украина возглавили рейтинг Европы по суточной смертности из-за COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 28 апреля в мире зарегистрировали 830 822 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 821 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 149 338174 случаев инфицирования, из них 830 822 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 148 894 человека, из них 14 821 за минувшие сутки.

Польша и Украина возглавили рейтинг Европы по суточной смертности из-за COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 127 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Польша и Украина возглавили рейтинг Европы по суточной смертности из-за COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 8-ю и 2-ю позицию соответственно.

Польша и Украина возглавили рейтинг Европы по суточной смертности из-за COVID-19 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Польща й Україна очолили рейтинг Європи за добовою смертністю через COVID-19 - Цензор.НЕТ 2792
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28.04.2021 08:10
+1
...але китайці в це не вірять

26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
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28.04.2021 08:35
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Меня этот вирус здорово подкосил. Вот, сегодня должен был лететь в Турцию, на ремонт своего судна, в Тузлу. Однако! Верфь работать не будет до окончания жесткого локдауна! Уже третий вылет срывается. Так и спиться можно!
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28.04.2021 07:57 Ответить
Польща й Україна очолили рейтинг Європи за добовою смертністю через COVID-19 - Цензор.НЕТ 2792
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28.04.2021 08:10 Ответить
...але китайці в це не вірять

26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
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28.04.2021 08:35 Ответить
Ну, теперь антиваксеры и ковиддиссиденты по медальке от своих хозяев получат.
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28.04.2021 08:13 Ответить
Я и тот, и другой. Куда за медалькой подойти?
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28.04.2021 08:15 Ответить
Это ты у антиваксеров и ковиддиссидентов спрашивай. Тут ты явно адресом ошибся.
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28.04.2021 08:23 Ответить
Да? Жаль... Ладно, обойдусь без награды.
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28.04.2021 08:24 Ответить
Зніми макарони з вух і очей, додай соусу болонєзи і поснідай!
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28.04.2021 08:31 Ответить
Мені твій досвід не потрібен.
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28.04.2021 10:28 Ответить
Я макарони не люблю. А ти ,бачу з насолодою !
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28.04.2021 11:07 Ответить
То ти своє відображення в моніторі бачиш.
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28.04.2021 11:15 Ответить
У мене монітор з матовою поверхнею з 3D.
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28.04.2021 11:18 Ответить
А це ти вже свою локшину намагаєшся на мене перевісити. Марно сподіваєшся.
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28.04.2021 11:47 Ответить
Ніхто тобі нічого не вішає. Просто дають інформацію але якщо ти не здатний її сприймати то як кажуть прапор в руки і успіх в дупу!
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28.04.2021 17:40 Ответить
Польща й Україна очолили рейтинг Європи за добовою смертністю через COVID-19.

Тепер антиваксери та ковиддиссиденти можуть співати "Этот день мы приближали, как могли..."
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28.04.2021 17:54 Ответить
Що комусь правда заваджає?
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29.04.2021 16:02 Ответить
Тобі.
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29.04.2021 16:22 Ответить
В армії є легковірні люди, що повірили антиваксерам і відмовилися від щеплень від ковіду-19.
Це спричинило втрати серед військових більші, ніж від ворожих дій.
https://lb.ua/society/2021/04/04/481524_vid_kovidu_pomer_ukrainskiy.html Від ковіду помер український військовий Це 66-та смерть у ЗСУ від коронавірусу.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967 У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.
Так що дії антиваксерів виявилися не менш шкідливі за агресію Росії.
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29.04.2021 16:24 Ответить
Факти в студію!
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29.04.2021 16:57 Ответить
Ти ідіот?
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29.04.2021 17:01 Ответить
Це ти , вірити цим брехунам ,кот рі що що 4-5 років розводять лошар на виборах це діагноз!
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29.04.2021 17:04 Ответить
А, "Ваши доказательства - не доказательства! Я вам не верю!". Знайома пісня.
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29.04.2021 17:10 Ответить
В моєму пості вище або в цьому шукаєш такий рядок, наводиш на нього мищку і клацаєш лівою кнопкою миші. Читаєш.
https://lb.ua/society/2021/04/04/481524_vid_kovidu_pomer_ukrainskiy.html Від ковіду помер український військовий Це 66-та смерть у ЗСУ від коронавірусу.

Потім те саме робиш з цим рядком
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967 У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.
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29.04.2021 17:08 Ответить
Пісятєлі за гроші пишуть те за що їм платять , а факти це дещо інша річ, вони підтверджуються фактами, документами, а не написами на парканах,стінах ,асфальтах пейсбухах,та паперових носіях! Тим більше у такій пейсатій казеті соні кошКіной!
Чюкча чітатєль?
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29.04.2021 17:34 Ответить
Ну дык фигли, чемпионы вакцинации. Хотя может зеле неправильно растолковали понятия "заболеваемость" и "вакцинация".
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28.04.2021 08:42 Ответить
Это еще хорошо, что профессионалы правят, а так бы в хвосте плелись бы.
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28.04.2021 09:25 Ответить
А Беларусь на каком месте?
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28.04.2021 11:44 Ответить
https://www.dw.com/ru/nemeckij-uchenyj-o-covid-19-v-belarusi/a-56413826 - Беларусь в числе стран, которые "грешат" недоучетом больше всего. Хуже ситуация только в Узбекистане. Согласно вашим подсчетам, по состоянию на 30 июня 2020 года в Беларуси от COVID-19 скончались 5800 человек. Официально Минздрав РБ тогда сообщал о 400 погибших. Есть ли основания говорить о преднамеренном занижении? - В Беларуси у нас получилось занижение в 14,7 раз. Примерно как в Египте (13 раз) и Казахстане (11 раз). В Узбекистане занижение почти в 30 раз. На пятом месте по этому показателю идет Россия, где занижение в 6,5 раз. Объяснение этих чисел не входит в задачу нашей статьи. Но трудно предположить, что такие большие коэффициенты занижения могут иметь какое-то незлонамеренное объяснение.
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28.04.2021 17:52 Ответить
 
 