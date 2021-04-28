Польша и Украина возглавили рейтинг Европы по суточной смертности из-за COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 28 апреля в мире зарегистрировали 830 822 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 14 821 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 149 338174 случаев инфицирования, из них 830 822 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 3 148 894 человека, из них 14 821 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 127 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 8-ю и 2-ю позицию соответственно.
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26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
Тепер антиваксери та ковиддиссиденти можуть співати "Этот день мы приближали, как могли..."
Це спричинило втрати серед військових більші, ніж від ворожих дій.
https://lb.ua/society/2021/04/04/481524_vid_kovidu_pomer_ukrainskiy.html Від ковіду помер український військовий Це 66-та смерть у ЗСУ від коронавірусу.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967 У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.
Так що дії антиваксерів виявилися не менш шкідливі за агресію Росії.
https://lb.ua/society/2021/04/04/481524_vid_kovidu_pomer_ukrainskiy.html Від ковіду помер український військовий Це 66-та смерть у ЗСУ від коронавірусу.
Потім те саме робиш з цим рядком
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55436967 У боях на Сході України за весь 2020 рік загинуло 49 українських бійців ("бойові безповоротні втрати ЗСУ"). Четверо з них загинули вже під час перемир'я.
Чюкча чітатєль?