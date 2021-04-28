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Будет около семи параметров, - "слуга народа" Стефанчук рассказал, каким образом планируют определять статус олигарха

Будет около семи параметров, -

В законопроекте о статусе олигархов, анонсированном президентом Владимиром Зеленским, будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде"

Отмечается, что в законопроекте будет прописан статус олигарха - кто это такой и по каким параметрам он будет определяться. Это финансовые параметры, влияние на политическую сторону и тому подобное.

На вопрос журналиста, как измерять политическое влияние, ведь оно обычно неформальное, Стефанчук ответил, что возможность измерения будет.

Стефанчук отметил, что насколько ему известно, будет около семи таких параметров. Человек признается олигархом, если подпадает под три или больше параметров.

Если человек подпадает под параметры - будет признаваться олигархом, к которому будут применяться соответствующие санкции, чтобы он потерял один или два из тех параметров, под которые подпадает. По словам Стефанчука, речь идет о "каком-то виде юридической ответственности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: Зеленский хочет прописать "правила игры" для олигархов, за основу возьмут антитрастовый закон США

Напомним, ранее президент Зеленский предложил СНБО и Офису президента вместе с Антимонопольным комитетом разработать законопроект о статусе олигарха.

олигарх (1027) санкции (11257) Стефанчук Руслан (650)


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Топ комментарии
+23
Не знаю какие параметры они придумают, но Беня не будет соответствовать ни одному из этих параметров.
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28.04.2021 08:07
+22
Ну да. ХЗ, как определить Коломойского или Ахметова.
Бином Ньютона прям какой-то. Ищут пожарные, ищет милиция...

О!!! Знаю, кто олигархи и во всем виноваты - Риф и Стерненко.
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28.04.2021 08:06
+22
Коломойский ему работодатель.
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28.04.2021 08:14
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а их и короновать будут? ну чтоб уж точно...олигарх в законе))) и справку железобетонную.... нет! диплом !!! золотыми буквами по зеленому полю)))...чтоб уже никакая... даже никакая как теперь СБУ не посмела криво глянуть))))
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28.04.2021 11:43 Ответить
невже цей Коливан буде їх рострілювати після того як всіх визначить? якщо ні, питання - навіщо їх визначати? чи може автоматично вони стануть злочинцями? Постає однозначне питання - чи воно не дебіл оця слугоуродівська свиня?
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28.04.2021 12:53 Ответить
Да напишите сразу,что олигарх,если фамилия:Порошенко...Уверен,что что бы не придумали,он будет соответствовать,а беня,ахмет и пинчук-нет...
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28.04.2021 22:11 Ответить
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