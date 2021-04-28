В Украине за сутки от COVID-19 умер 441 человек, зафиксированы 9 590 новых случаев заражения, 20 062 человека - выздоровели

По состоянию на среду, 28 апреля, в Украине выявлены 9 590 новых случаев коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные СНБО.

9 590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 28 апреля 2021 года. Всего с начала пандемии - 2 047 838 случаев коронавирусной болезни.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки 441 человек умер от COVID-19 (всего - 43 391), выздоровели за минувшие сутки - 20 062.

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В Украине по состоянию на утро 28 апреля болеют коронавирусной болезнью 387 556 человек, что на 10 913 меньше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1 070), Харьковской (818), Донецкой (811), Днепропетровской (584) и Львовской (530) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 451 ребенок и 217 медработников. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3623 человека. Осуществлено тестирований за сутки - 99 112 (в том числе методом ПЦР - 43 841, методом ИФА - 15 489, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 39 782).















