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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 11 раз нарушил режим "тишины", - штаб ОС

Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 11 раз нарушил режим

За прошедшие сутки, 27 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а возле населенного пункта Опытное - из противотанкового ракетного комплекса.

Недалеко от поселка Майорск оккупанты трижды обстреливали позиции украинских воинов из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде Талаковки вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел, используя станковые противотанковые гранатометы, а возле населенного пункта Луганское - автоматические станковые гранатометы.

В районе Каменки и Павлополя враг несколько раз открывал огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Широкино оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из стрелкового оружия.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Военнослужащему оперативно оказали медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий ВСУ Роман Гуляк погиб 27 апреля на Донбассе

Также сообщается, что вчера, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил травмы несовместимые с жизнью. Еще трое военнослужащих получили боевые травмы. Воины доставлены в лечебное учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Командование выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - говорится в сообщении штаба.

В штабе также добавили, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Вместе с тем, по состоянию на 7:00 утра, 28 апреля, обстрелов не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 11 раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 01
Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения на Донбассе. За сутки враг 11 раз нарушил режим тишины, - штаб ОС 02

обстрел (26906) Донбасс (26955) потери (4370) ВСУ (6546) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1812
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28.04.2021 09:11
+13
Царство Небесне Герою.
Швидкого одужання нашим захисникам.
Ось так "благими" намірами Янелох ВАЗеленський вистилає Україні дорогу в кацапське пекло.
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28.04.2021 09:50
+12
Вічна Пам"ять і Слава загиблому Воїну. Одужання і здоров"я пораненим.
Смерть московським окупантам і посіпакам!
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28.04.2021 10:18
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и соблюдают режим прекращения огня....

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5355
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28.04.2021 08:27 Ответить
ДРГ не потащит?!!! Ну все вірно! ДРГ приходять на нашу територію для того щоб могилу невідомого солдата впорядкувати та дров пенсіонерам наколоти.
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28.04.2021 21:01 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1812
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28.04.2021 09:11 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашим воїнам-захисникам!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9860
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28.04.2021 09:13 Ответить
Царство Небесне Герою.
Швидкого одужання нашим захисникам.
Ось так "благими" намірами Янелох ВАЗеленський вистилає Україні дорогу в кацапське пекло.
показать весь комментарий
28.04.2021 09:50 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава загиблому Воїну. Одужання і здоров"я пораненим.
Смерть московським окупантам і посіпакам!
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28.04.2021 10:18 Ответить
Кого оштрафовали?
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28.04.2021 13:15 Ответить
Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7259

..
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28.04.2021 14:55 Ответить
Что, опять скажут по орда-брехун-ТВ, что путинские "шахтеры, боевые 3,14дарасы и трактористы отомстили за фейкового "распятого мальчика"" или "мальчика, которого убил специально посланный для этого беспилотник" в 30 км от линии фронта?
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28.04.2021 16:00 Ответить
Кстати, там выяснилось, что мальчик подорвался на гранате. И гранату мальчику дал папа. И этот папа вырвал чеку для мальчика (ребенок 5-ти лет ее и правда сам просто не вырвет).
Интересно, а рашистское ТВ покажет этот сюжет, отследит проблему?
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28.04.2021 20:30 Ответить
Я иногда смотрю через И-нет орда-брехун-ТВ - одно время(дня два) тыкали приглашенным украинцам фото неизвестного мальчика без названия его имени и фамилии во всю стену, при этом бабка мальчика вопила о "бессовестных украинцах", которые специально прислали беспилотник за 30 км. от фронта,чтобы "убить ее внука" и "получили за это награды". Далее разбираться не стали - запудрили мозги зрителям и бросили тему. Я тут же вспомнил кадры из "Донбасса" Лозницы с разбитым троллейбусом в Донецке и загримированными "покойниками" в нем, "убитыми во время обстрела ВСУ", которые после съемок орда-брехун-ТВ пошли весело пить кофе после "работы".
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30.04.2021 16:56 Ответить
Один український воїн загинув, ще чотирьох поранено на Донбасі. За добу ворог 11 разів порушив режим "тиші", - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2409
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28.04.2021 22:10 Ответить
 
 