За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 590 человек, всего - 558 716, - Степанов
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) лишь 9 человек.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"19 590 человек привиты против COVID-19 за сутки 27 апреля 2021 в Украине. 558 716 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 27 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (2 535), Одесской (1 967), Днепропетровской (1 894) областях, Киеве (1 876) и Полтавской (1 066) и Харьковской (1065) областях, меньше всего - в Кировоградской (92), Тернопольской (110) и Ивано-Франковской (252 ) областях.
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26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.