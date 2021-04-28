За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 19 590 человек, всего - 558 716, - Степанов

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) лишь 9 человек.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"19 590 человек привиты против COVID-19 за сутки 27 апреля 2021 в Украине. 558 716 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 558 714 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 263 мобильными бригадами по иммунизации и 667 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 27 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 498 890 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (2 535), Одесской (1 967), Днепропетровской (1 894) областях, Киеве (1 876) и Полтавской (1 066) и Харьковской (1065) областях, меньше всего - в Кировоградской (92), Тернопольской (110) и Ивано-Франковской (252 ) областях.







