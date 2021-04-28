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За I квартал текущего года свыше трех тысяч граждан Украины изменили свое имя, - Минюст

За I квартал текущего года свыше трех тысяч граждан Украины изменили свое имя, - Минюст

За первые три месяца 2021 года 3391 гражданин Украины изменил свое имя. Именно столько соответствующих актовых записей было составлено органами государственной регистрации актов гражданского состояния за указанный период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что в течение прошлого года такой же процедурой воспользовались 12 528 граждан.

При этом отмечается, что некоторые граждане все-таки не могут изменить свое имя, поскольку существуют причины из-за которых могут отказать в этом. А именно - в случае:

▪️ осуществления в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;
▪️ наличия у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;
▪️ официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении в розыск заявителя;
▪️ представления заявителем недостоверных сведений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дартаньян, Зеленский, Империя, Шанель, - в Минюсте назвали самые необычные имена, которые давали детям в 2020 году

Напомним, ранее в Минюсте рассказали, как сменить отчество.

За I квартал текущего года свыше трех тысяч граждан Украины изменили свое имя, - Минюст 01

имя (40) Минюст (1749)


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Топ комментарии
+5
У 2019-му році таких було 73 відсотки. Дивним чином вони зробили це разом і в бали одне і теж ім'я - Зебіл.
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28.04.2021 08:47
+1
Я даже одного знаю
За I квартал текущего года свыше трех тысяч граждан Украины изменили свое имя, - Минюст - Цензор.НЕТ 2297
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28.04.2021 08:42
+1
Єврейські цигани-це жесть!
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28.04.2021 08:44
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Я даже одного знаю
За I квартал текущего года свыше трех тысяч граждан Украины изменили свое имя, - Минюст - Цензор.НЕТ 2297
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28.04.2021 08:42 Ответить
Єврейські цигани-це жесть!
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28.04.2021 08:44 Ответить
це "сливки" человеческого смиття.
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28.04.2021 10:19 Ответить
миня зовут сибастьян парейро - торговец черным деревом для бениного клоуна и путлера
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28.04.2021 17:11 Ответить
У 2019-му році таких було 73 відсотки. Дивним чином вони зробили це разом і в бали одне і теж ім'я - Зебіл.
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28.04.2021 08:47 Ответить
тяжела жизнь порохобота. Хоть лопни, но про зебилов куда-нибудь всунь. Косо, криво, но надо!
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28.04.2021 09:28 Ответить
Тебе висунули, чи тобі висунули? Одним словом - тобі видніше. 😁 І не посперечаєшся! 😉
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28.04.2021 09:40 Ответить
За I квартал поточного року понад три тисячі громадян України змінили своє ім'я, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 5981
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28.04.2021 09:36 Ответить
- Значит, Тимофеева, вы желаете озвездить свою двойню…
- Да мне бы имена им дать.
- Ну что ж, предлагаю имена: Баррикада, Бебелина, Пестелина…или Даздраперма и Кукуцаполь...
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28.04.2021 08:53 Ответить
Ну що то за Мєндісабаль Іванович?
Звучить жеж тупо, як Галина і при тому трєтьякова)))
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28.04.2021 09:19 Ответить
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Призначити Огонь Цезаря Григоровича заступником Міністра
освіти і науки.
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28.04.2021 09:47 Ответить
Міняють часто через своїх дурнуватих батьків, які думали в свій час не про дитину, а про... Та, важко навіть підібрати слова щоб дати оцінку їхнім думкам на той час. Ну це якщо взагалі було чим думати. Бажання хоч чимось виділитись якраз і змушує їхніх дітей таким чином потім шукати вихід з дурного положення. Імена дітям дають дійсно оригінальні, але в гіршому розумінні цього слова.
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28.04.2021 09:57 Ответить
 
 