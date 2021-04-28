За I квартал текущего года свыше трех тысяч граждан Украины изменили свое имя, - Минюст

За первые три месяца 2021 года 3391 гражданин Украины изменил свое имя. Именно столько соответствующих актовых записей было составлено органами государственной регистрации актов гражданского состояния за указанный период.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

Вместе с тем в ведомстве напомнили, что в течение прошлого года такой же процедурой воспользовались 12 528 граждан.

При этом отмечается, что некоторые граждане все-таки не могут изменить свое имя, поскольку существуют причины из-за которых могут отказать в этом. А именно - в случае:

▪️ осуществления в отношении заявителя уголовного производства или его пребывания под административным надзором;

▪️ наличия у заявителя судимости, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке;

▪️ официального обращения правоохранительных органов иностранных государств об объявлении в розыск заявителя;

▪️ представления заявителем недостоверных сведений.

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Напомним, ранее в Минюсте рассказали, как сменить отчество.