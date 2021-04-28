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Опыт Китая был бы полезен в вопросах преодоления бедности в Украине, - Третьякова

Опыт Китая был бы полезен в вопросах преодоления бедности в Украине, - Третьякова

Опыт Китая был бы полезен Украине в вопросах преодоления бедности, с которой эта страна боролась около 30 лет. В частности, это касается подхода по введению высокого необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"У них (в Китае. - Ред.) даже было ограничение рождаемости детей именно из-за того, что не могли справиться с обеспечением людей выше уровня бедности. Но один из ключевых шагов, который позволил ускорить преодоление бедности, - введение необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства на уровне 600 долларов, когда у них была средняя зарплата 350 долларов", - сказала она.

Нардеп отметила, что в Украине сейчас государство держит 40% домохозяйств на "игле коммунальных субсидий", вместо того, чтобы вернуть переплаченный НДФЛ на себестоимость содержания каждого члена домохозяйства, не забирая этот налог через чиновничью систему и управления социальной защиты населения.

"Таким образом Китай простимулировал кормильца семьи зарабатывать больше. И не прятать в тень свои доходы, поскольку ему возвращают налоги на себестоимость содержания членов домохозяйств", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 42% работающих жителей Украины живут в бедности и не могут обеспечить себе достойную жизнь

Напомним, по данным Госстата, в 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины. Доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) граждан Украины.

Как сообщалось, Всемирный банк констатировал снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка. По данным ВБ, уровень бедности снизился до 4,0% в 2018 году с 4,9% в 2017 году и 6,4% в 2016 году.

бедность (253) Китай (2911) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+14
Какой опыт когда нет пенсий и дети содержат своих родителей
стадо уродов в своем репертуаре бесконечные идеи геноцида народа слугами уродами еще не достиг своей вершины
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28.04.2021 09:07
+10
Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Норвегія, Швейцарія. Ні, Китай !!! А може для прикладу візьмемо ще північну Корею, В'єтнам, Венесуелу, Колумбію, Сальвадор, Кубу, Конго, Нігерію?
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28.04.2021 09:08
+8
Якби не такі як гетманцев та третякова, то може б і ми були розвинутою країною.
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28.04.2021 09:07
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Правила форума Совет форумчан
Правильно, когда как в Китае будем летучих мышей есть останутся денежки на коммуналку.
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28.04.2021 09:04 Ответить
эта та которая говорила о слабоумных детках.. кто бы ей битой отрихтовал бы мозг котрого нет там в бошке по определению....
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28.04.2021 09:49 Ответить
Нам би підійшов досвід Китаю це рострі зелених корупционерів і повна конфіскація їхнього майна.
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28.04.2021 11:23 Ответить
26 квітня на Covid-щеплення до КНП "Консультативно-діагностичний центр" Печерського району одночасно прийшли десятки представників китайської діаспори. Це може бути частиною урядової програми Китаю.
На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
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28.04.2021 09:07 Ответить
Якби не такі як гетманцев та третякова, то може б і ми були розвинутою країною.
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28.04.2021 09:07 Ответить
Китайцям повезло - у них не було Гєтманцева, який би зробив все, щоб з бідності вони не вилізли. До речі, у Китаї більшість дрібних підприємців і самозайнятих не платять податки. Вважається, що вони поповнюють б'юджет непрямими податками (акцизом та ін.) і не несуть навантаження для б'юджету.
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28.04.2021 09:07 Ответить
Какой опыт когда нет пенсий и дети содержат своих родителей
стадо уродов в своем репертуаре бесконечные идеи геноцида народа слугами уродами еще не достиг своей вершины
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28.04.2021 09:07 Ответить
Німеччина, Нідерланди, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Норвегія, Швейцарія. Ні, Китай !!! А може для прикладу візьмемо ще північну Корею, В'єтнам, Венесуелу, Колумбію, Сальвадор, Кубу, Конго, Нігерію?
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28.04.2021 09:08 Ответить
Набрали идиотов в Верховную Раду .
Надо кандидатов хотя бы у психиатра проверять 😀😀😀
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28.04.2021 09:15 Ответить
Жаль, что избирателей не проверить у психиатра.
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28.04.2021 09:28 Ответить
а почто не северной кореи и роиси?
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28.04.2021 09:08 Ответить
Та к тому потихоньку и подводят.
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28.04.2021 09:09 Ответить
Дайош камунистическую партию с пожизненным правлением зе-гниды!

Быдло хочет дамой - в ГУЛАГ с колбасой по 2-20 и мароженным пламбир.
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28.04.2021 09:08 Ответить
точнее - колбаса и мороженное - единичным вертухаям.
а остальному быдлу - кайло и баланда...
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28.04.2021 10:30 Ответить
пшлонах, козломордое...
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28.04.2021 09:10 Ответить
Та мне как то насрать на тебя и на твою сдыхающую паРашу. Вот ей то жить осталось считанные годики.
А тебе что - разрешено вякать?
Чувак - посещающие этот сайт под контролем. Толку что ты лоялен режиму - сдадут просто для статистики и будешь привлечён к работам по возрождению Арктики...
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28.04.2021 09:16 Ответить
Говно, сортир, расея. Три кита сознания какцапа.
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28.04.2021 09:31 Ответить
Нет конечно, но я не обмазываюсь этим продуктом с ног до головы и после этого не скулю "почему никто нас не любит".
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28.04.2021 09:44 Ответить
Яка там погода на Соломонових островах?
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28.04.2021 09:13 Ответить
Что - не из паРаши строчишь? Так а как же ж так?
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28.04.2021 09:18 Ответить
Та оно даже не понимает, что под польским флагом пишет. Нанюхался говна и ему кажется что оно в Польше и все кругом поляки.
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28.04.2021 10:00 Ответить
Так ти вертухай на Соловках?
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28.04.2021 09:22 Ответить
Почему тряпки своей стесняешься?😂🌷×××
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28.04.2021 09:35 Ответить
Ну как всегда глазки в пол.Пиши быстрее,у тебя мало времени😂🌷×××
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28.04.2021 09:40 Ответить
Тупее ответа я не слышал,это слив😂🌷×××
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28.04.2021 09:50 Ответить
Это не ответ-это слив😂🌷××÷
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28.04.2021 09:56 Ответить
Почему ссышься своей тряпки?😂🌷×××
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28.04.2021 10:02 Ответить
Твоей тряпке нигде не место😂🌷×××
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28.04.2021 10:04 Ответить
Досвід Китаю був би корисним у питаннях подолання бідності в Україні, - Третьякова - Цензор.НЕТ 8859 Балалаєшник в лаптях.
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28.04.2021 09:36 Ответить
Чому у тебе такий рязанський акцент?
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28.04.2021 09:42 Ответить
Санитар уже на подходе,подожди трошки😂🌷××××÷
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28.04.2021 09:49 Ответить
Шо там в Чите?Это город для животных?Зарплату дворника знаешь в Чите?Чита это руцкий мир?😂🌷×××
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28.04.2021 09:54 Ответить
Чита-это величие?Как вы докатились до такого?😂🌷×××
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28.04.2021 09:57 Ответить
Такие вяличие.Я понял.Чита это руцкий мир или нет?😂🌷×××
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28.04.2021 10:00 Ответить
Давай домой, звідки ти там приїхала, шмародоктор гєбєльс?
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28.04.2021 09:09 Ответить
Нафіга це нам? У нас епоха бідності вже минула вже 2 роки тому. Дуже дякуємо найвеличнішому.
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28.04.2021 09:10 Ответить
І весь досвід!

Опыт Китая был бы полезен в вопросах преодоления бедности в Украине, - Третьякова - Цензор.НЕТ 9999
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28.04.2021 09:13 Ответить
100% І весь досвід.
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28.04.2021 09:57 Ответить
Третякова - это та корова шо про детей низкого качества молола? Она еще работает в Очистке?
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28.04.2021 09:15 Ответить
А Ви хочeтe, щоб багато дітeй мали низьку якість. Тобто були хворими і малограмотними?
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28.04.2021 11:15 Ответить
Встречное предложение-казнить коррупционеров.Ну хороший же опыт,действенный!
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28.04.2021 09:17 Ответить
Гарантии и низкие налоги для инвесторов, низкая себестоимость товаров при масштабном производстве, дешевая рабочая сила, пренебрежение к экологии, Россия - как источник близкого и дешевого сырья и энергии.
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28.04.2021 09:18 Ответить
В преодолении бедности Украине пригодился бы опыт любой из близ лежащих стран.
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28.04.2021 09:23 Ответить
Може призначити в Україні якусь соціальну групу уйгурами, створити концтабір на 10-15 млн. чоловік і використовувати їх працю за миску мівіни. Це корисний досвід соціалістичного Китаю.))
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28.04.2021 09:24 Ответить
Посил зрозумілий. Буде пропонувати вживати жучків. тараканів і різних черв*ячків для подолання бідності.
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28.04.2021 09:24 Ответить
И начать надо было бы с расстрела всей зеленой фракции и Офиса преЗедента.
Это был бы китайський метод борьбы с коррупцией и воровством, а значит, и с бедностью.
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28.04.2021 09:24 Ответить
Але таке тільки у серіалах. А в реальності Буба боїться зброї, людей у формі і розумних жінок.
Досвід Китаю був би корисним у питаннях подолання бідності в Україні, - Третьякова - Цензор.НЕТ 745
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28.04.2021 09:32 Ответить
В Китае НДС 13%....а вы зеленые скоты хотите в Украине его до 24% увеличить....
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28.04.2021 09:33 Ответить
Китая?! Серьозно? там население жрет одну химию. Практически нет ни одного натурального продукта. Зато партлидеры все в шоколаде.
Почему не брать пример с Канады? с Швейцарии? почему брать примеры надо с клоак?
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28.04.2021 09:36 Ответить
Зашибись, ключевой посыл - платить налоги больше, чтоб простимулировать ЗАРАБАТЫВАТЬ больше. Это метод преодоления бедности?
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28.04.2021 09:41 Ответить
Хватит обсуждать повестку , слуг' Пора свою програму проталкивать и создовать. Например Партию спивласникив Украины, и набирать туда авторитеттов таких як Кривонис, Лана Зеркаль, судью с Плтавы жиночку, с и всех кого систма выдавила как неугодных а эти пять - шесть подберут себе остальных выдадут план если понравится поправим , и проголосуем. И не одну партию а несколько команд пусть они пробуют . Сначала было слово. Предлагайте свою повестку хватит плясать под дудку шарлатанов-кукловодов. Програма должна иметь силу договора. А договор может все что не запрещено законом.
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28.04.2021 09:48 Ответить
чел, делай.
Уверен люди будут содействовать.
А то были посты типа - "голосовать не за кого..."
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28.04.2021 10:33 Ответить
Який досвід Китаю? Масові вбивства на майдані Тяньаньмэнь?
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28.04.2021 09:52 Ответить
Это именно эта ****** которая заявила, что: мы получаем детей очень низкого качества?
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28.04.2021 09:54 Ответить
Ги-ги-ги.
Дуже красномовно, що за приклад наша псевдоеліта бере тоталітарний Китай, а не головний постулат демократії, який і відрізняє демократичну країну від тоталітарної і діє во всіх демократичних країнах - рівноправ'я і прогресивну ставку оподаткування особистих доходів, починаючи зі ставки 0% при доходах на члена родини нижче прожиткового мінімуму.
З цього постулату лише ЧАСТИНУ позичив собі тоталітарний Китай (а саме 0% податків на доходи бідноти), залишивши за рамками РІВНОПРАВ'Я (тобто однакове оподаткування особистих доходів всіх громадян країни без виключення) і прогресивну шкалу оподаткування особистих доходів (доходів на споживання).
Дуже красномовне визнання. Свідчить яке майбутнє готувала і досі готує нам ця політична сила. Під брехнею про євроінтегацію - вперед до тоталітаризму, нерівноправ'я і геть від Європи і демократії.

PS. Нинішня влада в цьому (та і в інших) питаннях нічим не відрізняється від пАпередників. Про демократію і шлях до Європи лише бреше, а зайнята лише збереженням тоталітарних привілей верхівки і дерібану бюджету. Шлях до безодні
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28.04.2021 09:57 Ответить
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28.04.2021 09:58 Ответить
Бачив приватне відео річної давності з Китаю. Там по селах ще електрики не бачили. Середньовіччя.
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28.04.2021 09:58 Ответить
переймите у китая борьбу с коррупцией.. попался - пуля в лоб и родственники оплачивают пулю..
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28.04.2021 10:08 Ответить
Цікаво, що в партії "слуг", як на підбір, самі українофоби. Наобирали ...
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28.04.2021 10:20 Ответить
Ощущение что в этом зеленом кодле собрали прям отборных идиотов. В Китае 80% населения в нищете живет. Там такие ***** есть что наши села с дорогами и газом это еще ахренеть какая цивилизация. Там селяне поля мотыгами обрабатывают. Я у нас такого не видел, дешевле трактор нанять. Для многих торговля на рынках Киева за счастье. Половина не может себе позволить купить билет на ихние крутые скоростные поезда. И богаче они не станут. У них вся экономика построена на дешевой рабочей силе. Если начнут резко повышать уровень жизни то рухнет и экономика. Это опыт хотят перенимать зеленые? Ну тогда RIP бедная страна. Не долго тебе осталось.
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28.04.2021 10:23 Ответить
Именно так там и происходит. Узнать об этом совсем несложно. Достаточно почитать страницы и коменты на них жителей Хабаровского края и Приморья. Если в Маньчжурии китаезы живут еще так-сяк, то в глубинке ...
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28.04.2021 13:57 Ответить
а може прийняти досвід Китаю щодо подолання збагачення, ну незаконного? тоді і на бідних вистачатиме грошей.
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28.04.2021 12:48 Ответить
В Китае фактически нет трудового законодательства, а, следовательно, нет пенсионной системы (есть только для чиновников госаппарата и военных), нет отпусков (только во время празднования китайского НГ), выходные есть только там, где это позволяют хозяева, рабочее время не нормируется, поэтому работники эксплуатируются хозяевами (в т.ч. и иностранными) по 10-12 часов в день, широко применяется детский труд. По данным МОТ из-за истощения, вызванного переработками, в КНР ежегодно умирает несколько млн. человек.

Вот бы эту жирную бегемотиху туда в какой-то колхоз на перевоспитание! Есть у меня знакомая (бывшая когда-то сотрудницей), которая владеет, скажем, немаленьким магазином одежды. Много лет она ездит в Китай закупать товар в китайской глубинке, минуя посредников. Так что наслушался рассказов живого свидетеля.
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28.04.2021 13:51 Ответить
Да, да, да. И в первую очередь традицию смертельной казни коррупционеров.
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29.04.2021 08:33 Ответить
 
 