Опыт Китая был бы полезен в вопросах преодоления бедности в Украине, - Третьякова

Опыт Китая был бы полезен Украине в вопросах преодоления бедности, с которой эта страна боролась около 30 лет. В частности, это касается подхода по введению высокого необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"У них (в Китае. - Ред.) даже было ограничение рождаемости детей именно из-за того, что не могли справиться с обеспечением людей выше уровня бедности. Но один из ключевых шагов, который позволил ускорить преодоление бедности, - введение необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства на уровне 600 долларов, когда у них была средняя зарплата 350 долларов", - сказала она.

Нардеп отметила, что в Украине сейчас государство держит 40% домохозяйств на "игле коммунальных субсидий", вместо того, чтобы вернуть переплаченный НДФЛ на себестоимость содержания каждого члена домохозяйства, не забирая этот налог через чиновничью систему и управления социальной защиты населения.

"Таким образом Китай простимулировал кормильца семьи зарабатывать больше. И не прятать в тень свои доходы, поскольку ему возвращают налоги на себестоимость содержания членов домохозяйств", - отметила она.

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Напомним, по данным Госстата, в 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины. Доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) граждан Украины.

Как сообщалось, Всемирный банк констатировал снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка. По данным ВБ, уровень бедности снизился до 4,0% в 2018 году с 4,9% в 2017 году и 6,4% в 2016 году.