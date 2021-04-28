Опыт Китая был бы полезен в вопросах преодоления бедности в Украине, - Третьякова
Опыт Китая был бы полезен Украине в вопросах преодоления бедности, с которой эта страна боролась около 30 лет. В частности, это касается подхода по введению высокого необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").
"У них (в Китае. - Ред.) даже было ограничение рождаемости детей именно из-за того, что не могли справиться с обеспечением людей выше уровня бедности. Но один из ключевых шагов, который позволил ускорить преодоление бедности, - введение необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства на уровне 600 долларов, когда у них была средняя зарплата 350 долларов", - сказала она.
Нардеп отметила, что в Украине сейчас государство держит 40% домохозяйств на "игле коммунальных субсидий", вместо того, чтобы вернуть переплаченный НДФЛ на себестоимость содержания каждого члена домохозяйства, не забирая этот налог через чиновничью систему и управления социальной защиты населения.
"Таким образом Китай простимулировал кормильца семьи зарабатывать больше. И не прятать в тень свои доходы, поскольку ему возвращают налоги на себестоимость содержания членов домохозяйств", - отметила она.
Напомним, по данным Госстата, в 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины. Доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) граждан Украины.
Как сообщалось, Всемирный банк констатировал снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка. По данным ВБ, уровень бедности снизился до 4,0% в 2018 году с 4,9% в 2017 году и 6,4% в 2016 году.
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На вході столичної лікарні чекала кураторка, яка координувала вхід до медзакладу, розділивши присутніх на групи, https://www.radiosvoboda.org/a/news-vaktsynatsia-hromadiany-kytau-covid/31223623.html пише "Радіо Свобода". Регіональний координатор по вакцинації в Києві Василь Животенюк підтвердив, що вакцинація громадян Китаю в столичних пунктах щеплення відбувається за рішенням оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення інфекційних хвороб. Він заявив, що таке розпорядження закріплене в протоколі рішення центрального штабу МОЗ від 2 квітня.
"У протоколі є пункт, який дозволяє вакцинацію китайської діаспори вакциною, що надана Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX. Вакцина CoronaVac, китайська, та, що нам надійшла. І є рішення центрального штабу про вакцинування певної групи людей через посольство Китайської Республіки. Є 1,5 тисячі доз, є рішення, а ми його виконуємо", - сказав Животенюк.
Координатор вакцинації в Києві не знає, чи мають можливість інші держави подати аналогічне прохання. Додав, що подібних рішень щодо громадян інших країн, окрім Китаю, дотепер не було.
"Імунізація здійснюється вакциною Sinovac Biotech. Щеплення можна зробити в трьох містах - Києві, Одесі та Харкові. Для охочих зробити щеплення діють вікові обмеження. За даними посольства КНР, на вакцинацію вже записалися 2,8 тисяч осіб", - повідомляють китайські ЗМІ.
стадо уродов в своем репертуаре бесконечные идеи геноцида народа слугами уродами еще не достиг своей вершины
Надо кандидатов хотя бы у психиатра проверять 😀😀😀
Быдло хочет дамой - в ГУЛАГ с колбасой по 2-20 и мароженным пламбир.
а остальному быдлу - кайло и баланда...
А тебе что - разрешено вякать?
Чувак - посещающие этот сайт под контролем. Толку что ты лоялен режиму - сдадут просто для статистики и будешь привлечён к работам по возрождению Арктики...
Это был бы китайський метод борьбы с коррупцией и воровством, а значит, и с бедностью.
Почему не брать пример с Канады? с Швейцарии? почему брать примеры надо с клоак?
Уверен люди будут содействовать.
А то были посты типа - "голосовать не за кого..."
Дуже красномовно, що за приклад наша псевдоеліта бере тоталітарний Китай, а не головний постулат демократії, який і відрізняє демократичну країну від тоталітарної і діє во всіх демократичних країнах - рівноправ'я і прогресивну ставку оподаткування особистих доходів, починаючи зі ставки 0% при доходах на члена родини нижче прожиткового мінімуму.
З цього постулату лише ЧАСТИНУ позичив собі тоталітарний Китай (а саме 0% податків на доходи бідноти), залишивши за рамками РІВНОПРАВ'Я (тобто однакове оподаткування особистих доходів всіх громадян країни без виключення) і прогресивну шкалу оподаткування особистих доходів (доходів на споживання).
Дуже красномовне визнання. Свідчить яке майбутнє готувала і досі готує нам ця політична сила. Під брехнею про євроінтегацію - вперед до тоталітаризму, нерівноправ'я і геть від Європи і демократії.
PS. Нинішня влада в цьому (та і в інших) питаннях нічим не відрізняється від пАпередників. Про демократію і шлях до Європи лише бреше, а зайнята лише збереженням тоталітарних привілей верхівки і дерібану бюджету. Шлях до безодні
Вот бы эту жирную бегемотиху туда в какой-то колхоз на перевоспитание! Есть у меня знакомая (бывшая когда-то сотрудницей), которая владеет, скажем, немаленьким магазином одежды. Много лет она ездит в Китай закупать товар в китайской глубинке, минуя посредников. Так что наслушался рассказов живого свидетеля.