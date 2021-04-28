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Новости Коронавирус и карантин
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Массовые собрания, низкий уровень вакцинации и более заразный штамм, - ВОЗ о причинах вспышки коронавируса в Индии

Массовые собрания, низкий уровень вакцинации и более заразный штамм, - ВОЗ о причинах вспышки коронавируса в Индии

Всемирная организация здравоохранения назвала причину новой вспышки коронавируса в Индии. Этому способствовали "идеальный шторм" массовых собраний, низкий уровень вакцинации и распространение более заразных штаммов вируса.

Как пишет The Guardian, об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В ВОЗ не стали утверждать, что единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии является более заразный вариант вируса.

"Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние крупные собрания, которые, возможно, способствовали росту", - заявил Яшаревич.

Также в ВОЗ отметили, что на систему здравоохранения Индии было оказано ненужное давление со стороны людей, которые в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.

Отмечается, что в Индии была выявлена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным, согласно предварительным научным данным и заявлениям врачей, которые сталкивались с данным штаммом вируса.

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Автор: 

ВОЗ (777) Индия (403) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Массовые собрания и низкий уровень бесполезной вакцинации у них только сейчас начались? Не заходит везде эта вакцинация вот и придумали индийский штамм.
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28.04.2021 09:21
+1
Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії - Цензор.НЕТ 5821
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28.04.2021 10:00
+1
Крива захворюваності різко пішла вгору через місяць після массової вакцинації.
Чи може вакцинований передавати вірус? Цілком. Адже це питання не було вивчене
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28.04.2021 10:02
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Массовые собрания и низкий уровень бесполезной вакцинации у них только сейчас начались? Не заходит везде эта вакцинация вот и придумали индийский штамм.
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28.04.2021 09:21 Ответить
Масові зібрання, низький рівень вакцинації та більш заразний штам, - ВООЗ про причини спалаху коронавірусу в Індії - Цензор.НЕТ 5821
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28.04.2021 10:00 Ответить
Это что же тогда в Израиле должно твориться?! А вот что

April 28 (GMT)
68 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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28.04.2021 10:38 Ответить
Шо шо - у всіх плр тест покаже позитивний результат на ковід.
Але смисл розводить ковід істєрію - вакцини продано. Бабло зроблено
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28.04.2021 12:17 Ответить
ПЛР-тест покаже позитивний результат не у всіх, а у інфікованих.
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28.04.2021 12:40 Ответить
Це тобі так здається.
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28.04.2021 12:51 Ответить
CDC пише
плр-тест позитивно реагує на фрагменти вже "мертвого" вірусу (не здатного до реплікації) ще протягом 3 мімяців

отже людина може бути НЕ інфікованою, а плр-тест буде при цьому брехати
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28.04.2021 12:53 Ответить
Це тобі здається.
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28.04.2021 12:54 Ответить
Це CDC так здається. А мені здається, що тебе повісять. ********.
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28.04.2021 12:55 Ответить
Злишся? То вкуси себе за цюцюрку.
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28.04.2021 12:57 Ответить
Це ти рекомендуєш мені свою улюблене заняття? Ні, дякую.
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28.04.2021 12:59 Ответить
То тобі здається. Крім того, я не такий злостивий психопат, як ти.
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28.04.2021 13:02 Ответить
Психопатом є твій головний начальник. К. Шваб.
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28.04.2021 13:03 Ответить
Це ти рекомендуєш мені свою улюблену наречену? Ні, дякую.
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28.04.2021 13:11 Ответить
це твій директор, дурню)
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28.04.2021 14:15 Ответить
Ну ти й лошара... Твоя наречена тебе обманює. Вон чи він (тобі видішє) не є моїм директором.
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28.04.2021 14:19 Ответить
Бачу, що ти дуже зайнятий сьогодні на своїй "роботі")))
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28.04.2021 14:21 Ответить
Пожалійся на мене своїй нареченій і побачиш, що воно - не мій директор.
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28.04.2021 14:25 Ответить
Ні, тільки Пацюка Олега, самовивозом з Ольгіно.
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28.04.2021 12:58 Ответить
Ні, тільки педофіла Антипку.
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28.04.2021 12:59 Ответить
Що, тебе ще й згвалували? От халепа.
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28.04.2021 13:04 Ответить
Фактчекерські навички пошуку причинно-наслідкових зв'язків вражають.
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28.04.2021 13:05 Ответить
Не переживай, я нікому не розповім про те, що с тобою сталося.
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28.04.2021 13:12 Ответить
Крива захворюваності різко пішла вгору через місяць після массової вакцинації.
Чи може вакцинований передавати вірус? Цілком. Адже це питання не було вивчене
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28.04.2021 10:02 Ответить
На сьогодні в Індії однією дозою вакциновано 8,8% населення, двома дозами - 1,7%. Це Ви називаєте масовою вакцинацією?
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28.04.2021 10:53 Ответить
Так і хворих у них не більше 2% населення))
А стосовно смертності від ковід, то 200 тисяч смертей за 1.5 року при щорічній смертності більше 10 мільйонів - на рівні статистичної помилки
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28.04.2021 12:12 Ответить
Якщо однократно щеплений (яких місяць тому було в Індії 3,5% ) може передавати вірус практично так, як і нещеплені, то до чого тут "Крива захворюваності різко пішла вгору через місяць після массової вакцинації."?
ПС Ви вважаєте, що в 200 тисячах випадків смертей в Індії якась "статистична помилка" примусила зробити помилковий діагноз по причинам смертей? Яким чином?
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28.04.2021 12:38 Ответить
Головне вірити, що рівно після другого щеплення все кардинально змінюється. В принципі тобі це так і здається.
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28.04.2021 12:54 Ответить
Це не здається, а так воно і є.
April 28 (GMT)
68 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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28.04.2021 12:55 Ответить
Ага. Знову почали ставити ті діагнози, які ставили до березня 2020 року.
Йди бабусям під під'їздом ці казки розповідай.

Риторичне питання. У скільки разів менше тестів стали робити в Ізраїлі в порівнянні із січнем?
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28.04.2021 12:58 Ответить
Ти ж сам верещав, що ті тести фальшиві. Що, вже первзувся в повітрі?
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28.04.2021 13:03 Ответить
А як одне іншому протирічить, дебіл ти?
Твоя статистика з чого береться? З цих фальшивок.
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28.04.2021 13:06 Ответить
Сам ти дебіл. Якщо ти впевнений, що тести фальшиві, то який сенс тобі цікавитися яка їх кількість була зроблена?
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28.04.2021 13:15 Ответить
мені це нецікаво, але ти тикаєш в очі фальшивою статистикою
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28.04.2021 14:15 Ответить
На результатах яких тест-систем грунтується статистичний графік, що ти наводив в https://censor.net/ua/comments/locate/3262449/0192145c-0dd4-7271-afe7-dd24f9775674?
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28.04.2021 14:28 Ответить
В https://censor.net/ua/comments/locate/3262449/0192145c-0dd4-7271-afe7-dd24f9775674
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28.04.2021 14:29 Ответить
Не знаю. Напиши в Індію запит.

Ти ставиш під сумнів цю "офіційну статистику" по смертності "від ковіду"? Все-таки брешуть?
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28.04.2021 14:31 Ответить
Тут питання про тебе. Ти вважаєш тест-системи, що виявляють ковід фальшивими чи належної якості? Якщо ти вважаєш їх фальшивими, тоді викидуй зі своїх аргументів статистику, одержану за допомогою тих тестів.
Я якщо вважаєш, що тест-ситстеми належної якості, то перестань брехати, що вони фальшиві.
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28.04.2021 14:38 Ответить
Я не маю даних, яким чином отримана ця статистика. Це офіційна статистика зі смертності в Індії. Ти сумніваєшся в її достовірності?
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28.04.2021 15:54 Ответить
Я не сумніваюся ні в ефективності тестів, ні в офіційній статистиці Індії, яка одержана, зокрема, після проведення 282703789 тестувань.
А от ти всюди пишеш, що тести фальшиві, а тут раптом перевзувся в повітрі - "Я не маю даних, яким чином отримана ця статистика." Ага, Шива її тобі натанцював.
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28.04.2021 16:13 Ответить
Соотношение населения в Украино где то 1 к 40!!! Вот и посчитайте где больше заболеваемость и летальность )))
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28.04.2021 10:23 Ответить
Так і хворих у них не більше 2% населення))
А стосовно смертності від ковід, то 200 тисяч смертей за 1.5 року при щорічній смертності більше 10 мільйонів - на рівні статистичної помилки
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28.04.2021 12:13 Ответить
 
 