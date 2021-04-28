Массовые собрания, низкий уровень вакцинации и более заразный штамм, - ВОЗ о причинах вспышки коронавируса в Индии
Всемирная организация здравоохранения назвала причину новой вспышки коронавируса в Индии. Этому способствовали "идеальный шторм" массовых собраний, низкий уровень вакцинации и распространение более заразных штаммов вируса.
Как пишет The Guardian, об этом заявил официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В ВОЗ не стали утверждать, что единственной причиной вспышки COVID-19 в Индии является более заразный вариант вируса.
"Степень, в которой эти вирусные изменения ответственны за резкое увеличение случаев заболевания в стране, остается неясной, поскольку есть и другие факторы, такие как недавние крупные собрания, которые, возможно, способствовали росту", - заявил Яшаревич.
Также в ВОЗ отметили, что на систему здравоохранения Индии было оказано ненужное давление со стороны людей, которые в панике направлялись в больницы, несмотря на то, что могли лечиться дома.
Отмечается, что в Индии была выявлена циркуляция варианта вируса B1617 с двумя мутациями. Он считается более заразным, согласно предварительным научным данным и заявлениям врачей, которые сталкивались с данным штаммом вируса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
April 28 (GMT)
68 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Але смисл розводить ковід істєрію - вакцини продано. Бабло зроблено
плр-тест позитивно реагує на фрагменти вже "мертвого" вірусу (не здатного до реплікації) ще протягом 3 мімяців
отже людина може бути НЕ інфікованою, а плр-тест буде при цьому брехати
Чи може вакцинований передавати вірус? Цілком. Адже це питання не було вивчене
А стосовно смертності від ковід, то 200 тисяч смертей за 1.5 року при щорічній смертності більше 10 мільйонів - на рівні статистичної помилки
ПС Ви вважаєте, що в 200 тисячах випадків смертей в Індії якась "статистична помилка" примусила зробити помилковий діагноз по причинам смертей? Яким чином?
April 28 (GMT)
68 new cases and 2 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Йди бабусям під під'їздом ці казки розповідай.
Риторичне питання. У скільки разів менше тестів стали робити в Ізраїлі в порівнянні із січнем?
Твоя статистика з чого береться? З цих фальшивок.
Ти ставиш під сумнів цю "офіційну статистику" по смертності "від ковіду"? Все-таки брешуть?
Я якщо вважаєш, що тест-ситстеми належної якості, то перестань брехати, що вони фальшиві.
А от ти всюди пишеш, що тести фальшиві, а тут раптом перевзувся в повітрі - "Я не маю даних, яким чином отримана ця статистика." Ага, Шива її тобі натанцював.
А стосовно смертності від ковід, то 200 тисяч смертей за 1.5 року при щорічній смертності більше 10 мільйонів - на рівні статистичної помилки