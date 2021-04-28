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Степанов не приходит в Раду для конструктивного разговора, а постоянно "гавкает" на всех и "считает людей мусором", - нардеп "Голоса" Стефанишина

Степанов не приходит в Раду для конструктивного разговора, а постоянно

Министр здравоохранения Максим Степанов сам делает все, чтобы набралось достаточное количество голосов для его отставки.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Вообще-то Степанов конфликтует с каждым человеком, который задает ему неудобные вопросы. Он никогда не приходит в Верховную Раду для конструктивного разговора. Постоянно на всех "гавкает". На меня в частности. Это не личностный конфликт, а его манера поведения. Думаю, он считает людей мусором", - отметила парламентарий.

По ее словам, Степанов почти каждую пленарную пятницу приходит в парламент с отчетами: "Но конкретно не отвечает на вопрос, не предоставляет правдивой информации, постоянно врет".

Нардеп добавила, что есть парламентарии, с которым министр заранее договаривается о вопросах на пленарных заседаниях.

"Знаете, уже в третий раз под ним "качалось кресло". На этой неделе (разговор происходит в пятницу 23 апреля. - Ред.) "слуги народа" должны были рассматривать вопрос о его отставке. Но за полчаса до заседания это отменили. Он очень уверенно себя чувствует. Очевидно, у него есть серьезное прикрытие в ОП. Ближайшее окружение президента его покрывает и по каким-то причинам держит на должности", - считает Стефанишина.

Полный текст интервью с Ольгой Стефанишиной читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Стефанишина: Есть угроза замены ГП "Медзакупки" ручной коррупционной прокладкой Степанова

Автор: 

ВР (29228) Степанов Максим (2062) Стефанишина Ольга нардеп (79)


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Топ комментарии
+16
Сейчас степашка для зеленого стада как кошелек....и с этого кошелька половина зеленого стада кормится....
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28.04.2021 09:46
+7
Зелёные кладут болт на мнение Стефанишиной? Привыкайте - народ привык же.
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28.04.2021 09:44
+6
А у кого такая куртка есть? То-то, быдло
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28.04.2021 09:47
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Зелёные кладут болт на мнение Стефанишиной? Привыкайте - народ привык же.
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28.04.2021 09:44 Ответить
Не принято у нас министрам отчитываться,такова практика.
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28.04.2021 09:46 Ответить
Сейчас степашка для зеленого стада как кошелек....и с этого кошелька половина зеленого стада кормится....
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28.04.2021 09:46 Ответить
Точно-"золотой теленок".В энергетику-не пробьешься...
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28.04.2021 09:48 Ответить
А знаєте чому зелена влада не агітує носити маски? Бо вони коштують не 30 грн, а всього лише 2, як до пандемії.
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28.04.2021 10:01 Ответить
А у кого такая куртка есть? То-то, быдло
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28.04.2021 09:47 Ответить
А депутаты типа не считают людей мусором...
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28.04.2021 09:48 Ответить
Це основний принцип комунікації ще від рьігов "не знаеш відповіді - тисни відомою тобі інфою про будь що"
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28.04.2021 09:49 Ответить
Конечно лает! На курточку хватило, а на штанишки за 500к пока не наскирдовал! Вот и злится как собака.
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28.04.2021 09:50 Ответить
есть у него и на штанишки, и на свитерок. посмотрите на его декларацию. там только банковских вкладов миллионов на 30. и это то, что он официально показал
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28.04.2021 10:21 Ответить
естественно есть, но со своих же он тратить не будет! С наших хочет прикупить.
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28.04.2021 10:26 Ответить
Коли у ящірки виникає загроза життю, вона відкидає хвіст, жертвуючи ним, щоб врятуваться самій... Степанов відчув, щ цим "хвостом" "зелена ящірка" збирається зробить його...
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28.04.2021 09:55 Ответить
Якби в мене було таке пільтішко як у Стєпахи, я б теж вважав усіх людей навколо сміттям.
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28.04.2021 09:59 Ответить
а ще золотий батон і портрет як у пшонки ото, па-багатому
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28.04.2021 10:15 Ответить
Степанов это отморозок какой-то, чем быстрее его уйдут тем лучше
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28.04.2021 10:00 Ответить
до речі а хто його вибрав і за які дакі здобутки в медицині він став міністром охорони здоров'я?
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28.04.2021 10:22 Ответить
Степанов не приходить у Раду для конструктивної розмови, а постійно "гавкає" на всіх і "вважає людей сміттям", - нардепка "Голосу" Стефанишина - Цензор.НЕТ 6428
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28.04.2021 10:44 Ответить
ну ось договорняк з ригами не інакше. місце Степанову не в міністерстві, а в Книзі Гінеса. я не знаю жодного студента медика хто отримавши диплом, навіть без проходження інтернатури, не працюючи дня лікарем став би зам ген директора Нафтогаз україни.. **** талант!

Отримав він цю посаду під розпил того що залишилось від медицини, а не на її реформу. бо у нього розуміння про систему охорони здоров'я десь таке як у мене про нафтогаз.
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28.04.2021 10:51 Ответить
правильно считает, только мусор может голосовать за цирк и терпеть такую власть.
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28.04.2021 10:36 Ответить
Это конченное чмо, коррупционер, вредитель и мародер. Не может быть нормальным человек, который в бедной стране, с нищим и голодным народом, находясь на государственной должности покупает себе куртки по 20000 $, имеет часы, драгоценности и сумочки по 5000-50000 $, 4 автомобиля на более 200000 $. При общей зарплате в пол миллиона гривен в год.
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28.04.2021 11:10 Ответить
Позиция "Идите накуй, не вы меня назначали - не вам с меня спрашивать" для Стефанишиной новость?
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28.04.2021 11:13 Ответить
А разве это не так? Сами выбрали себе клоунов ,и зедебилов! Так кто они? На кого жаловаться? Все непрерывно орали ,доктор смерть,вот и получили то что на голосовали.
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28.04.2021 11:33 Ответить
Класинка поведінка того, на кого всі нападають. він завжди у позі "захищайся", як і Ківа.
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28.04.2021 12:10 Ответить
Зебилы, разве он не прав?
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28.04.2021 12:21 Ответить
сказати то нічого *************.....клерк
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28.04.2021 16:03 Ответить
 
 