Степанов не приходит в Раду для конструктивного разговора, а постоянно "гавкает" на всех и "считает людей мусором", - нардеп "Голоса" Стефанишина

Министр здравоохранения Максим Степанов сам делает все, чтобы набралось достаточное количество голосов для его отставки.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила нардеп "Голоса" Ольга Стефанишина.

"Вообще-то Степанов конфликтует с каждым человеком, который задает ему неудобные вопросы. Он никогда не приходит в Верховную Раду для конструктивного разговора. Постоянно на всех "гавкает". На меня в частности. Это не личностный конфликт, а его манера поведения. Думаю, он считает людей мусором", - отметила парламентарий.

По ее словам, Степанов почти каждую пленарную пятницу приходит в парламент с отчетами: "Но конкретно не отвечает на вопрос, не предоставляет правдивой информации, постоянно врет".

Нардеп добавила, что есть парламентарии, с которым министр заранее договаривается о вопросах на пленарных заседаниях.

"Знаете, уже в третий раз под ним "качалось кресло". На этой неделе (разговор происходит в пятницу 23 апреля. - Ред.) "слуги народа" должны были рассматривать вопрос о его отставке. Но за полчаса до заседания это отменили. Он очень уверенно себя чувствует. Очевидно, у него есть серьезное прикрытие в ОП. Ближайшее окружение президента его покрывает и по каким-то причинам держит на должности", - считает Стефанишина.

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