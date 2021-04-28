Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе

В водах Персидского залива три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (IRGCN) быстро приблизились к двум военным кораблям США, в связи с чем один из последних совершил предупредительные выстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сам инцидент произошел в северной части залива 26 апреля.

"Катера (IRGCN. - Ред.) быстро приблизились к патрульному кораблю ВМС Firebolt и сторожевому кораблю береговой охраны США Baranoff с неизвестными намерениями. Американские корабли проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах", — отметили американские военные.

После нескольких неудачных попыток установить связь с иранскими катерами, экипаж USS Firebolt совершил предупредительные выстрелы, после чего иранские катера отступили назад.

"В течение всего взаимодействия вооруженные силы США активно осуществляли связь с судами IRGCN и выполняли заранее запланированные действия, чтобы уменьшить риск просчетов, избежать столкновения и обеспечить деэскалацию ситуации", - цитирует сообщение 5-го флота "Голос Америки.

"США не являются агрессором. Однако наши силы обучены проводить эффективные оборонительные меры, когда это необходимо", - заявили в ВМС США.

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