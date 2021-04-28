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Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе

Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе

В водах Персидского залива три катера иранского Корпуса стражей исламской революции (IRGCN) быстро приблизились к двум военным кораблям США, в связи с чем один из последних совершил предупредительные выстрелы.

Об этом сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США в Twitter, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сам инцидент произошел в северной части залива 26 апреля.

"Катера (IRGCN. - Ред.) быстро приблизились к патрульному кораблю ВМС Firebolt и сторожевому кораблю береговой охраны США Baranoff с неизвестными намерениями. Американские корабли проводили операции по обеспечению безопасности на море в международных водах", — отметили американские военные.

После нескольких неудачных попыток установить связь с иранскими катерами, экипаж USS Firebolt совершил предупредительные выстрелы, после чего иранские катера отступили назад.

"В течение всего взаимодействия вооруженные силы США активно осуществляли связь с судами IRGCN и выполняли заранее запланированные действия, чтобы уменьшить риск просчетов, избежать столкновения и обеспечить деэскалацию ситуации", - цитирует сообщение 5-го флота "Голос Америки.

"США не являются агрессором. Однако наши силы обучены проводить эффективные оборонительные меры, когда это необходимо", - заявили в ВМС США.

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Автор: 

Иран (1773) корабль (2040) стрельба (3251) США (26409) Персидский залив (12) Исламское государство (599)


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Топ комментарии
+15
Экипажи кораблей стражей исламской революции решили покормить рыб, но, потом, передумали
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28.04.2021 09:45
+14
Корабель США відкрив попереджувальну стрілянину через наближення іранських катерів у Перській затоці - Цензор.НЕТ 479
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28.04.2021 10:18
+12
Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 2733
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28.04.2021 10:06
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Экипажи кораблей стражей исламской революции решили покормить рыб, но, потом, передумали
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28.04.2021 09:45 Ответить
Ото ти притрушене...
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28.04.2021 09:56 Ответить
Ты в какой стране на бутылке сидишь? Что то за флашок у тебя?
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28.04.2021 09:59 Ответить
А ШО ВЕЛІКЕ РУЗЬГЕ БАТРАЧИТЬ НА УКР САЙТАХ ЗА МИСКУ ЩЕЙ ? СКРЕПНО ПО ВЕЛИКОМУ !!!!
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28.04.2021 10:04 Ответить
Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 2733
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28.04.2021 10:06 Ответить
Погонять оно заходит.Кто сегодня еще не отлил в твою тупую бошку?😂🌷×××
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28.04.2021 10:08 Ответить
Рузьге , скажи : "Чечня круто !!!"
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28.04.2021 10:11 Ответить
Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 6693
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28.04.2021 10:11 Ответить
Слава пельминистану .
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28.04.2021 10:12 Ответить
Я ПОМНЮ , Я ГОРЖУСЬ ...

Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 3002
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28.04.2021 10:16 Ответить
Чита это руцкий мир или нет?Это же-просто стыд😂🌷×××
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28.04.2021 10:13 Ответить
Или не руцкий мир😂🌷×××
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28.04.2021 10:15 Ответить
Корабель США відкрив попереджувальну стрілянину через наближення іранських катерів у Перській затоці - Цензор.НЕТ 479
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28.04.2021 10:18 Ответить
Вчера на работе смотрели про Читу,минут 20 валялись от смеха.А ты говоришь зоопарк😂🌷×××
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28.04.2021 10:16 Ответить
Ты все уходишь от ответа.Чита это руцкий мир?Если-да,то я не хочу Читу в Украине-это же просто позор.😂🌷×××
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28.04.2021 10:22 Ответить
Я знакомому сегодня отправил в Монреаль-ссылку про Читу.Молчит долго,уже переживать начал😂🌷×××
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28.04.2021 10:24 Ответить
У меня много знакомых в других странах,отправлю им ссылку про Читу.Это же реклама раисушке?Согласен?😂🌷×××
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28.04.2021 10:28 Ответить
Я только не понял,там живут люди?😂🌷×××
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28.04.2021 10:18 Ответить
КАЦАПИ НЕ ЛЮДИ.
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28.04.2021 10:19 Ответить
"Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.
Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.
Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир…"
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28.04.2021 10:20 Ответить
а на поражение слабо? иран давно заигрался. мочить пора.
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28.04.2021 09:53 Ответить
Корабль США открыл предупреждающую стрельбу из-за приближения иранских катеров в Персидском заливе - Цензор.НЕТ 4025
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28.04.2021 09:59 Ответить
надо было все же один иранский катер утопить для профилактики - атака в международных водах... ничего страшного, персидские бабы еще нарожают иранских моряков
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28.04.2021 10:08 Ответить
Мало-мало берега попутали? Борзеют, шакалы.
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28.04.2021 10:18 Ответить
Они бы такие смелые против рашистских провокаторов. А пока я вижу, что заявленые США эсминцы, сцыканули посылать в Черное море ... после разговора с пукиным.
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28.04.2021 11:09 Ответить
Путлер при этом обосцался сам от себя и стал отводить орду в Мордор
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28.04.2021 12:16 Ответить
 
 