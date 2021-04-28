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Новости Коронавирус и карантин
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"Слуга народа" Верещук поддержала вакцинацию нардепов от COVID-19: Мы наконец-то будем работать в плановом режиме

Нардеп СН Ирина Верещук поддерживает идею вакцинации депутатского корпуса от коронавируса.

Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я "за" (вакцинацию народных депутатов от коронавируса. – Ред.), если есть такая возможность. Но вакцинация точно не должна быть за счет тех людей, которые сегодня в первой и второй очереди ожидают вакцину. Это военные, медики, работники Министерства внутренних дел. Но в целом я "за", чтобы нас вакцинировали. И мы наконец уже работали в плановом режиме", - отметила нардеп.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Граждан Китая в Украине начали массово вакцинировать от COVID-19. ВИДЕО

Верещук призналась, что готова вакцинироваться любой вакциной, которая есть в Украине.

Автор: 

вакцина (3815) ВР (29228) карантин (16729) Верещук Ирина (504) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А, ну да - Pfizer подвезли.. А то зенекой сцыкотно как то было...
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28.04.2021 09:59
+4
И слуг нужно обязательно пфайзером вакцЫнировать, что б зебилам меньше досталось
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28.04.2021 09:59
+3
За одно и привить от бешенства.
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28.04.2021 09:56
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28.04.2021 09:54 Ответить
И слуг нужно обязательно пфайзером вакцЫнировать, что б зебилам меньше досталось
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28.04.2021 09:59 Ответить
Я вважаю, що вони давним давно вже провакцинувались. А це клоунада від клоунів
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28.04.2021 10:01 Ответить
Обычно слуг после хазяев вакцинируют.
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28.04.2021 10:39 Ответить
Хороший хозяин сначала позаботится об слуге, а потом об себе
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28.04.2021 10:41 Ответить
Вакцина для депутатів СН.
"Слуга народа" Верещук поддержала вакцинацию нардепов от COVID-19: Мы наконец-то будем работать в плановом режиме - Цензор.НЕТ 4551
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28.04.2021 09:56 Ответить
Видал как после этой прививки Киву торкнуло.
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28.04.2021 09:58 Ответить
За одно и привить от бешенства.
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28.04.2021 09:56 Ответить
Чем вы, зетипиллы в Раде лучше других зетипиллов?
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28.04.2021 09:58 Ответить
Хто б міг подумати.

Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.

Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).

В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.

Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
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28.04.2021 09:58 Ответить
А, ну да - Pfizer подвезли.. А то зенекой сцыкотно как то было...
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28.04.2021 09:59 Ответить
Задачка для Зебуинов: Какую вакцину получат депутаты, если учесть, что для выезда в ЕС из всего, что они смогли получить годится только Phizer которого всего 117 тыс. доз?
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28.04.2021 10:00 Ответить
брехня
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28.04.2021 10:02 Ответить
Что брехня то Зебизянка, развивай? Я просто задал загадочку
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28.04.2021 10:04 Ответить
брехня "годится только Phizer"
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28.04.2021 10:06 Ответить
Из тех что поставлены в Украину? Ну давай что там еще годится?
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28.04.2021 11:37 Ответить
ну ковишилд и новавакс
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28.04.2021 12:42 Ответить
Хто б міг подумати.
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
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28.04.2021 10:03 Ответить
Идите и сидите на карантине, от вашей "работы" только хуже становится. Как же вас еще переждать до следующих выборов и вы ничего не накосячили...
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28.04.2021 10:05 Ответить
Прививка от долбо.бизма, хватит одной дозы, если правильно использовать можно существенно повысить уровень жизни в нашей стране.
"Слуга народу" Верещук підтримала вакцинацію нардепів від COVID-19: Ми нарешті будемо працювати в плановому режимі - Цензор.НЕТ 630
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28.04.2021 10:55 Ответить
"Наконец будем работать..." - судя по этим словам Covud ещё с 90-х у них начался
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28.04.2021 11:03 Ответить
так тоді не лише нардепів, а і усього персоналу, помічиків депутатів, водіїв і т.д. це і є УСІ.
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28.04.2021 12:02 Ответить
Вы же уроды уже вакцинировались. И дети и внуки ваши, и все родственники, и кумовья, и кумовья кумовей и кумовья кумовей кумовей и т.д. Это все, про что говорил Порошенко о 73% " iнших". Здравомыслещему человеку все давно понятно, куда делась вакцина.
Да, кстатм, Зеленский, якобы вакцинировался ковишилдом индийским, а ее, оказывается, Европа не приняла. Теперь вопрос- сможет ли Зеленский выехать в Европу?
Думаю, никто из сн не вакцинировался не признаний вакциной, а просто развели людей. И теперь, люди вколовшие ковишилд, невьездные в Европу.
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28.04.2021 15:23 Ответить
"Вже напевно провакциновані всі групи ризику" - люди похилого віку; медпрацівники, безпосередньо працюючі з ковідними пацієнтами; військові в зоні ОСС і т.п. Достовірно відомо, що вакцинацію не можуть пройти навіть багато людей >85. Проте вже безпідставно провакциновано багато публічних людей і людей, які не входять в групи ризику, що в цивілізованих країнах недопустимо. А у нас в країні, при рівні вакцинації біля 1,5%, хочуть вже вакцинувати депутатів. Майте совість, Бога побійтесь.
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28.04.2021 15:28 Ответить
 
 