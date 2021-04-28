1 385 26
"Слуга народа" Верещук поддержала вакцинацию нардепов от COVID-19: Мы наконец-то будем работать в плановом режиме
Нардеп СН Ирина Верещук поддерживает идею вакцинации депутатского корпуса от коронавируса.
Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я "за" (вакцинацию народных депутатов от коронавируса. – Ред.), если есть такая возможность. Но вакцинация точно не должна быть за счет тех людей, которые сегодня в первой и второй очереди ожидают вакцину. Это военные, медики, работники Министерства внутренних дел. Но в целом я "за", чтобы нас вакцинировали. И мы наконец уже работали в плановом режиме", - отметила нардеп.
Верещук призналась, что готова вакцинироваться любой вакциной, которая есть в Украине.
Топ комментарии
+5 (unknown) #262758
показать весь комментарий28.04.2021 09:59
+4 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.04.2021 09:59
+3 Сепаненко. Леонид.
показать весь комментарий28.04.2021 09:56
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
Маски працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо масочник захворіє, винна людина без маски.
Лохдани працюють та є ефективними. тому в разі, якщо ідіот, який в очікуванні послаблення карантину черговий тиждень сидить вдома, захворіє, винна вільна людина, яка нахабно та безвідповідально захищає свої елементарні конституційні права (як-то права на вільне пересування та підприємницьку дільність).
В@кцини працюють та є ефективними. Тому в разі, якщо повністю щеплений захворіє, винна людина, що не приймає в себе експериментальні отруйні субстанції.
Чи ідіоти сліпо вірять в це через гіпоксію мозку? Чи з їх критичним мисленням завжди все було погано?
Да, кстатм, Зеленский, якобы вакцинировался ковишилдом индийским, а ее, оказывается, Европа не приняла. Теперь вопрос- сможет ли Зеленский выехать в Европу?
Думаю, никто из сн не вакцинировался не признаний вакциной, а просто развели людей. И теперь, люди вколовшие ковишилд, невьездные в Европу.