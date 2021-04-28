"Слуга народа" Верещук поддержала вакцинацию нардепов от COVID-19: Мы наконец-то будем работать в плановом режиме

Нардеп СН Ирина Верещук поддерживает идею вакцинации депутатского корпуса от коронавируса.

Об этом она сказала журналистам перед началом заседания Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я "за" (вакцинацию народных депутатов от коронавируса. – Ред.), если есть такая возможность. Но вакцинация точно не должна быть за счет тех людей, которые сегодня в первой и второй очереди ожидают вакцину. Это военные, медики, работники Министерства внутренних дел. Но в целом я "за", чтобы нас вакцинировали. И мы наконец уже работали в плановом режиме", - отметила нардеп.

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Верещук призналась, что готова вакцинироваться любой вакциной, которая есть в Украине.